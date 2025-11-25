  • Новость часаПри атаке БПЛА в Ростовской области повреждены 16 домов
    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд
    Чемезов: Противникам России даже не снились наши объемы производства вооружений
    Британия призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    При атаке БПЛА в Ростовской области повреждены 16 домов
    В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    Украина заявила о сокращении мирного плана Трампа до 19 пунктов
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    25 ноября 2025, 08:45 • Новости дня

    ВС России точным ударом уничтожили склад вооружения ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки выявили склад с военно-техническим имуществом ВСУ и передали его координаты расчетам 122-мм гаубицы Д-30 в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады выявили склад с военно-техническим имуществом ВСУ в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости».

    Информация о координатах объекта была оперативно передана артиллерийским расчетам, использующим 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

    По данным Минобороны, артиллеристы нанесли удар по обнаруженному складу. «Точным огнём с первого выстрела артиллерийские расчеты уничтожили склад противника», – сообщили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине.

    Вооруженные силы России также нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины.

    24 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться
    Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военный Николай Бабчук, сдавшийся в Красноармейске, обратился к служившим с советом сложить оружие и сохранить себе жизнь, его призыв опубликовало Минобороны России.

    Бабчук оказался в плену после неудачной попытки выйти из окруженного российскими войсками Красноармейска, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что вместе с товарищами покинул позиции из-за плохих условий, но двое сослуживцев были убиты при попытке сопротивления бойцам группировки войск ВС России «Центр». Сам он решил не рисковать жизнью и сдаться в плен.

    Бабчук рассказал, что снабжение в окруженном городе поступало крайне редко, раз в неделю. По его словам, бойцам приходилось самостоятельно искать воду и еду, а любые обращения к командованию о ротации оставались без ответа.

    «Надоело. На командование выходишь, говоришь, смена какая-то, ротация или вывод. В ответ: «Ничего не знаю», – сообщил он.

    Пленный порекомендовал своим бывшим сослуживцам не пытаться прорываться из окружения, а сдаться, чтобы сохранить жизнь.

    «Из Красноармейска вы не проберетесь. Лучше вам сдаться и быть живыми. Хоть накормят, будет человеческое отношение. Не будете голодать», – указал он.

    До этого Бабчук сообщал, что в украинском подразделении под Красноармейском 20 бойцов самовольно покинули часть.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные заняли значительную часть Красноармейска, ВСУ оказались в котле и несут существенные потери.

    Также российская армия срывала попытки украинских военных деблокировать выход из Красноармейска.

    24 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Малиновки, Гуляйполя, Воздвижевки, Доброполья в Запорожской области и Отрадного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две бронемашины и израильскую радиолокационную станцию RADA.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Мирополья, Ездецкого, Алексеевки, Андреевки и Варачино в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Нестерным и Вильчей.

    Противник потерял более 135 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, два склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Кучеровки, Глушковки, Куриловки, Богуславки, Нечволодовки, Нового Мира, Подолов в Харьковской области, Красного Лимана, Диброва и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера, включая американский М113, пять бронемашин, в том числе три американских бронеавтомобиля HMMWV, две самоходные артустановки, румынская пусковая установка РСЗО APR-40 и девять станций РЭБ. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Кривой Луки, Николаевки, Степановки, Краматорска, Васюковки, Иванополья и Северска в ДНР.

    Противник потерял более 235 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады спецназначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Артемовки, Торецкого, Доброполья, Сергеевки, Белицкого, Родинского в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку Ровного, отчитались в Минобороны.

    Отражены восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Были уничтожены до 35 украинских военнослужащих и американский бронетранспортер М113.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий.

    За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, пикап и два орудия полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 425 военнослужащих, шесть бронемашин и 155-мм американская гаубица М777, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное. Днем ранее они освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области.

    За прошлую неделю были освобождены 16 населенных пунктов.

    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    24 ноября 2025, 21:46 • Новости дня
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Apple официально предупредила дистрибьюторов в Индии о введении строгих штрафов для розничных продавцов, которые переправляют новые iPhone, особенно модели из серии iPhone 17, в другие страны, включая Россию. Согласно новым правилам, если приобретенные телефоны будут активированы с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки, магазин столкнется с крупными штрафами и блокировкой торговых кодов.

    Эксперты оценивают, что 3-5% общего экспорта iPhone из Индии происходит через неофициальные каналы, при этом почти половина таких устройств попадает в Россию, куда Apple прекратила официальные поставки после начала конфликта на Украине, сообщает индийская газета Business Standard со ссылкой на Money Control. Индийские продавцы подтверждают, что базовые модели iPhone быстро исчезают с полок или представлены в ограниченных количествах из-за массовой переориентации поставок на зарубежные рынки с более высокой маржой, включая Россию, Африку и Ближний Восток.

    В октябре 2025 года экспорт iPhone из Индии составил 1,6 млрд долларов, что соответствует почти трети от общего экспорта смартфонов из страны. Эта мера Apple направлена на борьбу с серым рынком и стабилизацию внутреннего индийского рынка, где наблюдается дефицит новейших моделей. Помимо Apple подобные проблемы с серым экспортом затрагивают и другие бренды, включая Samsung.

    Ритейлеры выразили недовольство тем, что новые ограничения в первую очередь затрагивают мелкие магазины, тогда как крупные сети и официальные дистрибьюторы остаются вне зоны жесткого контроля. Генеральный директор Apple Тим Кук также признал проблемы с поставками в ходе недавнего отчета компании и пообещал улучшение ситуации к декабрю 2025 года.

    В сентябре iPhone 17 поступили в свободную продажу в Москве.

    24 ноября 2025, 11:57 • Новости дня
    Лидеры Европы решили экстренно обсудить мирный план по Украине в Анголе
    Лидеры Европы решили экстренно обсудить мирный план по Украине в Анголе
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Анголе на полях саммита с Африканским союзом в 12.30 мск соберутся лидеры Евросоюза для обсуждения мирного плана по Украине, сообщило Reuters.

    Экстренный саммит Евросоюза по мирному плану для Украины начнется в столице Анголы Луанде в 12.30 мск, передает ТАСС. Встреча проходит в рамках планового совместного саммита ЕС и Африканского союза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта инициировал внеплановую дискуссию по Украине на саммите. Лидеры некоторых европейских стран, которые не прибыли в Анголу лично, участвуют в обсуждении по видеосвязи.

    Повестка саммита посвящена оценке американского мирного предложения по урегулированию ситуации на Украине и координации позиции Евросоюза по данному вопросу.

    Ранее Кошта сообщил, что на саммите в Анголе лидеры ЕС будут обсуждать предложенный США план урегулирования на Украине.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что после переговоров США и Украины остаются существенные нерешенные вопросы.

    На саммите G20 в ЮАР европейские лидеры раскритиковали предложения Трампа по Украине и призвали их скорректировать из-за спорных уступок России.

    Позже Европейский союз предложил свой план урегулирования конфликта на Украине, который содержит 24 пункта, предусматривает контроль третьих стран и постепенное снятие санкций с России.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    24 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов

    Минобороны сообщило о ликвидации 40 БПЛА

    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение шести часов над Россией были перехвачены 40 беспилотников.

    Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило об успешном уничтожении сорока украинских беспилотников с 14:00 до 20:00 по московскому времени 24 ноября. По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей и 1 БПЛА над территорией Курской области».

    Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, не допустив нанесения ущерба объектам критической инфраструктуры в перечисленных регионах.

    В министерстве подчеркнули, что все угрозы были своевременно нейтрализованы, а воздушная обстановка находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО сбила десятый беспилотник, направлявшийся к Москве.

    Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях за шесть часов. Минобороны России отметило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотника.

    24 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Мэр сообщил о росте числа жертв атаки БПЛА в Сызрани до трех человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по промышленному предприятию в Сызрани количество погибших возросло до трех, еще два человека находятся в больнице.

    Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата на промышленное предприятие в Сызрани увеличилось до трех человек, передает ТАСС. Еще двое пострадавших остаются на лечении в больнице.

    Мэр города Сергей Володченков уточнил, что трагедия произошла в ходе самой крупной вражеской атаки БПЛА на город с начала проведения спецоперации на Украине.

    «Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО. К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», – заявил мэр.

    Ранее сообщалось, что после падения БПЛА 22 ноября скончались два человека, еще двое были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области, в результате падения беспилотника в Сызрани погибли два человека и еще двое пострадали.

    За ночь ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России и Черным морем. В Ростовской области ПВО сбили несколько беспилотников, а в Сызрани отразили попытку атаки на промышленное предприятие.

    24 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Шесть беспилотников сбито на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы, что подтвердил мэр Москвы, отметив оперативную работу экстренных служб.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о том, что ПВО Министерства обороны сбила еще два беспилотника, летевших на Москву, передает ТАСС. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

    «ПВО Минобороны отразила атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Суммарно за последние три часа городские службы зафиксировали сбитие шести беспилотников, летевших в направлении Москвы. Мэр отметил, что угрозы для жизни и здоровья граждан не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто три беспилотника за одну ночь. Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях в течение шести часов.

    24 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    Пушилин сообщил об отступлении ВСУ от Константиновки

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска расширяют зоны контроля у Константиновки и Доброполья, а подразделения противника отходят, оставляя технику и раненых, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

    Вооруженные силы Украины начали отступление из центра Константиновки в Донецкой народной республике, при этом бросая свою технику и раненых, передает ТАСС.

    По словам Пушилина, российские военные не только расширили зону контроля в этом направлении, но и улучшили позиции с юго-восточной и южной части города.

    Пушилин отметил, что некоторые подразделения противника уже оставили центр Константиновки и при отступлении сталкиваются с организационными потерями, оставляя позади своих раненых бойцов и военную технику. Российские войска продолжают наступление, закрепляя успехи в этом регионе.

    Одновременно командование ВСУ перебрасывает на Добропольское направление самые мотивированные части, чтобы сдерживать наступление российских подразделений, сообщает Пушилин. Однако, по его словам, попытки контратаковать со стороны Белицкого в направлении Родинского и Шахова остаются безуспешными.

    Пушилин также подчеркнул, что российские войска расширили зоны контроля на обоих направлениях – Константиновском и Добропольском. Фиксируется улучшение позиций российских сил, что осложняет ВСУ возможность удерживать занимаемые территории в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России расширили зону контроля в Константиновке в ДНР.

    Вооруженные силы Украины установили свою власть в Константиновке после бегства местной администрации.

    Взятие российскими войсками Часова Яра позволило продвинуться ближе к Константиновке.

    Войска России уничтожили артиллерию украинской армии на Константиновском направлении.

    24 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Четвертый беспилотник сбили по пути к Москве

    Четвертый беспилотник сбили по пути к Москве за 2,5 часа

    Tекст: Денис Тельманов

    За два с половиной часа на подлете к российской столице были уничтожены четыре беспилотника, обломки обследуют специалисты экстренных служб.

    Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщает ТАСС. Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале: «Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    По словам Собянина, за последние два с половиной часа система ПВО уничтожила уже четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Подробности о возможных повреждениях инфраструктуры или пострадавших пока не приводятся.

    Экстренные и профильные службы продолжают работу на местах падения обломков для уточнения обстоятельств произошедшего и ликвидации последствий инцидентов. Обновления по ситуации обещают сообщать по мере поступления новой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили третий беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Беспилотный летательный аппарат, летевший к Москве, уничтожили днем в понедельник. За шесть часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

    24 ноября 2025, 19:23 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом ПВО десятом летевшем на Москву беспилотнике

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице специалисты экстренных служб работают на месте обнаружения обломков последнего уничтоженного беспилотника после очередной атаки.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что система противовоздушной обороны Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве, передает ТАСС.

    По словам Собянина, «уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Всего за последние четыре с половиной часа городская система противовоздушной обороны зафиксировала и уничтожила 10 беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

    Власти продолжают следить за ситуацией и контролируют ее развитие, чтобы обеспечить безопасность жителей столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве. Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы. В течение шести часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

    25 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Bloomberg узнало о возможном обсуждении выбывших из плана Трампа пунктов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине был детально проработан в Женеве и теперь сокращен до списка из 19 предложений, причем выбывшие пункты могут стать отдельными документами и поводами для переговоров, сообщил источник агентства Bloomberg.

    По словам заместителя главы администрации Владимира Зеленского Игоря Брусило в интервью Bloomberg, любые обсуждения, касающиеся территориальных вопросов, которые являются основой потенциального урегулирования, должны быть решены на встрече президентов Украины и США.

    Однако Трамп, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, не собирается встречаться с Зеленским, который рвался на этой неделе в Вашингтон, но, как оказалось, передумал.

    Источник агентства сообщил, что после сокращения пунктов первоначального плана Трампа, предполагалось их отдельное рассмотрение в отдельных документах на потенциальных последующих переговорах.

    «Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них останутся невыясненными, я имею в виду, например, территориальные вопросы, тогда президенты свяжутся, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовить почву для встречи, чтобы окончательно согласовать идею», – сказал Брусило.

    Напомним, 24 ноября Киев заявил о сокращении мирного плана Трампа с 28 до 19 пунктов. США предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступки Киева по части Донбасса и предоставление России экономических и политических преференций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. ЕС выдвинул собственный план урегулирования на Украине из 24 пунктов, который включает международный контроль и постепенное снятие санкций.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с выдвинутым планом по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и официальной информации по этому вопросу нет.

    24 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    ВС России поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 345 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 98 278 беспилотников, 638 ЗРК, 26 216 танков и других бронемашин, 1619 боевых машин РСЗО, 31 510 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 531 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили цех сборки, место запуска дальних беспилотников ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины.

    24 ноября 2025, 14:03 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео освобождения Затишья в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Министерство обороны обнародовало кадры освобождения населенного пункта Затишье в Запорожской области.

    Как сообщило ведомство в Telegram-канале, военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии установили полный контроль над Затишьем в Запорожской области.

    Минобороны отметило, что противник имел хорошо подготовленную оборону с противотанковыми рвами и укрепленными огневыми точками, однако российские бойцы действовали согласованно и решительно. Штурмовые группы прорвали линию укреплений и заняли населенный пункт.

    В ходе боевых действий противник понес серьезные потери: уничтожено более 20 единиц бронетехники и автомобилей, а также большое количество личного состава. Минобороны отметило, что эти успехи позволили значительно укрепить позиции российских подразделений в этом районе.

    «Освобождение Затишья укрепило положение подразделений группировки войск «Восток» и стало важным шагом к дальнейшему продвижению на данном направлении», – говорится в сообщении министерства.

    Напомним, подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области.

    Ранее ВС России освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное. До этого они освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области.

    24 ноября 2025, 14:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации десяти украинских БПЛА над регионами России

    Минобороны: ПВО сбили десять украинских БПЛА над тремя регионами

    Tекст: Мария Иванова

    В течение шести часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

    В период с 8.00 до 14.00 по московскому времени средствами ПВО были уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Четыре беспилотника были сбиты над Московским регионом, включая два аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Три дрона уничтожили в небе над Брянской областью, еще три – над Калужской областью.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что инцидент удалось оперативно пресечь благодаря работе дежурных расчетов ПВО. Информация о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента не уточняется.

    Ранее в понедельник сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который пытался атаковать российскую столицу.

    Минобороны России за минувшую ночь нейтрализовало 93 украинских беспилотника над территорией страны.

    24 ноября 2025, 12:01 • Новости дня
    В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

    В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на авиарейсы

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Калуги временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов по причине введения мер для повышения безопасности полетов.

    В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.

    Как сообщил пресс-секретарь ведомства, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Информация о сроках снятия ограничений пока не уточняется. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и следить за обновлениями на сайте аэропорта.

    Напомним, ранее в понедельник нижегородский аэропорт Чкалов вводил временные ограничения полетов.

    Росавиация также вводила временные ограничения полетов в аэропорту Пензы.

    При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали шесть человек
    Эксперт: ВСУ не смогут долго удерживать Гуляйполе
    В Днепропетровской области сдались в плен восемь военных ВСУ
    Швеция захотела закупить дальнобойные крылатые ракеты для ударов по России
    Bild: Города Германии испытывают критический дефицит бюджета
    Обвиняемая в растрате депутат ДНР купила 285 объектов недвижимости
    Роскачество выявило главные проблемы россиян при онлайн-покупках

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Британия показала российским морякам свои лягушачьи мышцы

    Лондон продолжает дестабилизировать обстановку в проливе Ла-Манш. Согласно заявлению Минобороны Великобритании, ВМС страны перехватили два российских судна, приблизившихся к территориальным водам королевства. Однако эксперты обнаружили многочисленные несоответствия в официальной версии событий. Что скрывает Лондон и почему Британия стремится к эскалации напряженности на море? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

