Мэр сообщил о росте числа жертв атаки БПЛА в Сызрани до трех человек

Tекст: Денис Тельманов

Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата на промышленное предприятие в Сызрани увеличилось до трех человек, передает ТАСС. Еще двое пострадавших остаются на лечении в больнице.

Мэр города Сергей Володченков уточнил, что трагедия произошла в ходе самой крупной вражеской атаки БПЛА на город с начала проведения спецоперации на Украине.

«Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО. К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», – заявил мэр.

Ранее сообщалось, что после падения БПЛА 22 ноября скончались два человека, еще двое были госпитализированы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области, в результате падения беспилотника в Сызрани погибли два человека и еще двое пострадали.

За ночь ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России и Черным морем. В Ростовской области ПВО сбили несколько беспилотников, а в Сызрани отразили попытку атаки на промышленное предприятие.