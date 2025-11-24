Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
Росморречфлот заявил о запуске контейнерных перевозок с участием России и Ирана
Маршруты для контейнерных перевозок Россия – Иран – Индия и Россия – Иран – Китай откроются в рамках коридора «Север–Юг» в 2026 году, заявил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко в кулуарах «Транспортной недели 2025».
По словам Тарасенко, запуск контейнерных перевозок между Россией, Ираном, Индией и Китаем запланирован на 2026 год, передает РИА «Новости».
Глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил об этом во время форума «Транспортная неделя 2025». В апреле 2025 года в Тегеране прошли переговоры между Махачкалинским морским торговым портом, иранской компанией IRISL и ее подразделением Khazar Sea Shipping Lines, где была достигнута договоренность о мультиформатных контейнерных перевозках.
Тарасенко подчеркнул, что планируется запуск перевозок по маршрутам Россия – Иран – Индия и Россия – Иран – Китай.
Он добавил, что организация перевозок ведется в рамках Международного транспортного коридора «Север–Юг», который позволит России получить выход к Индийскому океану и обеспечит развитию транзитных потоков вне зависимости от территориальной принадлежности грузов.
Тарасенко отметил договоренность России и Ирана по вопросу создания общей контейнерной линии и выборе маршрута, выгодного для обеих стран. Также он сообщил, что совместный судоходный консорциум будет регулировать тарифы на заход грузовых судов, чтобы сделать маршруты привлекательными для перевозчиков.
Помимо Махачкалы в качестве российских хабов рассматриваются Свияжск, Петербург и строящиеся терминалы. Выбор порта будет зависеть от удобства и экономической выгоды транспортировки грузов.
Ранее крупная китайская судоходная компания объявила о запуске с 2026 года регулярных летних рейсов контейнеровозов по арктическому маршруту между Азией и Европой.
Второго октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова расширять сотрудничество с Ираном во всех сферах.