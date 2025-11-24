Росморречфлот заявил о запуске контейнерных перевозок с участием России и Ирана

Tекст: Вера Басилая

По словам Тарасенко, запуск контейнерных перевозок между Россией, Ираном, Индией и Китаем запланирован на 2026 год, передает РИА «Новости».

Глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил об этом во время форума «Транспортная неделя 2025». В апреле 2025 года в Тегеране прошли переговоры между Махачкалинским морским торговым портом, иранской компанией IRISL и ее подразделением Khazar Sea Shipping Lines, где была достигнута договоренность о мультиформатных контейнерных перевозках.

Тарасенко подчеркнул, что планируется запуск перевозок по маршрутам Россия – Иран – Индия и Россия – Иран – Китай.

Он добавил, что организация перевозок ведется в рамках Международного транспортного коридора «Север–Юг», который позволит России получить выход к Индийскому океану и обеспечит развитию транзитных потоков вне зависимости от территориальной принадлежности грузов.

Тарасенко отметил договоренность России и Ирана по вопросу создания общей контейнерной линии и выборе маршрута, выгодного для обеих стран. Также он сообщил, что совместный судоходный консорциум будет регулировать тарифы на заход грузовых судов, чтобы сделать маршруты привлекательными для перевозчиков.

Помимо Махачкалы в качестве российских хабов рассматриваются Свияжск, Петербург и строящиеся терминалы. Выбор порта будет зависеть от удобства и экономической выгоды транспортировки грузов.

Ранее крупная китайская судоходная компания объявила о запуске с 2026 года регулярных летних рейсов контейнеровозов по арктическому маршруту между Азией и Европой.

Второго октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова расширять сотрудничество с Ираном во всех сферах.