СМИ сообщили о запуске летних арктических рейсов из Китая

Китайский перевозчик наладит летние поставки грузов из Азии в Европу

Tекст: Денис Тельманов

Регулярные летние поставки грузов из Азии в Европу по арктическому маршруту планирует организовать с 2026 года китайская компания Sea Legend Shipping, передает ТАСС.

По словам главного операционного директора перевозчика Ли Сяобиня, арктический маршрут дает значительное преимущество по времени по сравнению с традиционными направлениями.

«Сначала мы станем придерживаться фиксированного расписания рейсов, которые будут еженедельными или двухнедельными, для летних судоходных районов, а затем, с учетом соответствующей практики, усовершенствуем технические характеристики и конструкцию новых ледокольных судов, усилим строительство контейнерного флота для плавания в покрытых льдом районах, будем стремиться к реализации плана круглогодичного судоходства по китайско-европейскому арктическому маршруту», – заявил Ли Сяобинь.

Компания начала подготовку к перевозкам через Арктику три года назад. За это время, по словам Ли, удалось решить ряд технических проблем с поддержкой государственных ведомств.

Эксперты Sea Legend Shipping подсчитали, что использование арктического маршрута позволит сократить время доставки и снизить углеродные выбросы: на 30% по сравнению с Суэцким каналом и на 50% – по маршруту вокруг мыса Доброй Надежды.

Недавно первый контейнеровоз из Китая – Istanbul Bridge – прибыл через Арктику в польский Гданьск, пройдя из города Нинбо за 26 суток и сделав остановки в британском Филикстоу и немецком Гамбурге. Это был первый арктический контейнерный рейс из Азии в Европу, который значительно сократил сроки доставки по сравнению с традиционными маршрутами.

Контейнеровоз впервые в истории доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по Северному морскому пути. В Харбине представители России и Китая согласовали дорожную карту по повышению эффективности перевозок по Северному морскому пути, включая внедрение новых технологий.