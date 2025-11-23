Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.5 комментариев
The Daily Telegraph: Европа предложила сохранить армию Украины
Европейский план по урегулированию кризиса на Украине предлагает обеим сторонам прекратить боевые действия и не ограничивать численность армии и оборонной промышленности Украины.
План урегулирования украинского кризиса, предложенный европейскими странами в ответ на инициативы США, предусматривает отсутствие ограничений для численности вооруженных сил Украины и масштабов ее оборонной промышленности, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Daily Telegraph.
В представленном документе говорится: «Общие условия предусматривают, что обе стороны конфликта берут обязательства о полном прекращении боевых действий в небе, на земле и на море без каких-либо условий». Переговоры относительно спорных территорий предлагается начать, исходя из текущей линии соприкосновения.
Европейский план, состоящий из 24 пунктов, также включает предложение немедленно приступить к переговорам о технических деталях мониторинга соблюдения режима прекращения огня с участием США и европейских государств. При этом контроль за соблюдением договоренностей, согласно проекту документа, должен проходить преимущественно дистанционно – с использованием спутников, беспилотников и других технологий, а расследование возможных нарушений предполагается осуществлять наземными группами при необходимости.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.
Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.