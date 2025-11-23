Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.52 комментария
Панарин набрал 900-е очко в НХЛ в матче с Ютой
Российский форвард Артемий Панарин достиг отметки в 900 очков, отличившись заброшенной шайбой за «Рейнджерс» в игре против «Юты».
Встреча Национальной хоккейной лиги завершилась победой «Юты» над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2, передает ТАСС. В составе «Юты» голами отметились Джон-Джейсон Петерка, Клейтон Келлер и Ник Десимон, у «Рейнджерс» – Владислав Гавриков и Артемий Панарин.
Панарин забросил 308-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и достиг рубежа в 900 очков (582 результативные передачи). В этом сезоне на счету россиянина 20 очков: 6 голов и 14 передач. Гавриков не только стал автором одной из шайб, но и сделал голевую передачу на Панарина. В сезоне защитник набрал 8 очков (3 гола и 5 передач).
Защитник «Юты» Михаил Сергачев остался без результативных действий. Вратарь Игорь Шестеркин провел матч на скамейке запасных.
После 23 игр «Рейнджерс» занимают последнее место в Столичном дивизионе с 22 очками, а «Юта» располагается на четвертой позиции Центрального дивизиона, имея 25 очков после 22 матчей. Следующая встреча «Рейнджерс» дома с «Сент-Луисом» намечена на ночь 25 ноября, «Юта» в этот же день примет «Вегас».
