Аргентина отказалась подписать итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР

Аргентина отказалась подписать декларацию G20 разногласиями по Ближнему Востоку
Аргентина отказалась подписать декларацию G20 разногласиями по Ближнему Востоку
Правительство Аргентины не поддержало текст итогового документа саммита G20 в Йоханнесбурге из-за разногласий по геополитическим и климатическим позициям, сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.
Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что решение не поддерживать декларацию лидеров G20 связано с «нарушением правил консенсуса» и разногласиями в геополитических вопросах, отраженных в декларации, передает ТАСС.
Особенно в ведомстве выделили разногласия по вопросу конфликта на Ближнем Востоке. В сообщении подчеркивается, что Аргентина не согласна с односторонним подходом к ближневосточному конфликту и считает, что в тексте не были учтены региональный контекст и структурные причины происходящего.
Глава МИД Пабло Кирно, который возглавлял делегацию Аргентины, заявил, что страна не удовлетворена отдельными положениями декларации и официально обозначила свое несогласие. Помимо Ближнего Востока, разногласия касаются вопросов климата, целей устойчивого развития и гендерных тем.
Отмечается, что Аргентина не заблокировала декларацию и не голосовала против, а выразила особое мнение. Генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор подчеркнул, что документ не является обязательным к исполнению и призвал не драматизировать ситуацию.
США, несмотря на бойкот саммита, призывали союзников не поддерживать декларацию.
Ранее участники саммита G20 в ЮАР приняли декларацию о необходимости увеличить климатические инвестиции с миллиардов до триллионов долларов.
В декларации лидеры назвали конфликт на Украине одним из крупнейших мировых конфликтов наряду с кризисами в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии.
Лидеры G20 в Йоханнесбурге призвали ужесточить глобальные меры против коррупции, отметив экономический ущерб Африки от вывода капитала.