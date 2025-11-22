Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.24 комментария
Правительство утвердило правило регулирования платных мест в вузах
В России опубликован утвержденный правительством список профессий и направлений подготовки, по которым предоставляется господдержка образовательного кредитования, а также правило регулирования платных мест в вузах.
Правительство России утвердило правила, регулирующие максимальное число мест для приема студентов на платное обучение в высших учебных заведениях, следует из распоряжения на портале правовых актов.
Согласно утвержденным правилам, регулирование коснется 30 специальностей бакалавриата и 12 направлений специалитета, в то время как для остальных университеты смогут самостоятельно определять объем коммерческого приема.
В пресс-службе Минобрнауки уточнили, что эти правила вводятся на один год – для кампании 2026 года, после чего их действие может быть пересмотрено на основе анализа итогов приема студентов.
Кроме того, правительство России утвердило положение о предоставлении государственной поддержки образовательного кредитования и перечень специальностей, по которым будет оказываться такая поддержка.
Документ уточняет, что перечень специальностей направлен на обеспечение технологической независимости и лидерства страны.
В списке среднего профессионального образования оказались такие направления, как «архитектура», «веб-разработка», «водоснабжение и водоотведение», а также «информатика и вычислительная техника».
Для бакалавриата перечень пополнили «приборостроение», «инноватика», «авиастроение» и «лесное дело».
Студентам магистратуры будут доступны образовательные кредиты для учебы по таким специальностям, как «корабельное вооружение», «биотехнология», «туризм» и «археология».
Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы для студентов в 2025 году: какие выплаты и пособия положены и как их оформить.