    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    15 комментариев
    16 ноября 2025, 17:05 • Справки

    Льготы для студентов в 2025 году: какие выплаты и пособия положены и как их оформить

    Льготы для студентов в 2025 году: какие выплаты и пособия положены и как их оформить
    @ Эмиль Матвеев/ТАСС

    Российские студенты в 2025 году могут рассчитывать на широкий спектр государственной поддержки: от стипендий и социальных выплат до льгот на транспорт и культурные мероприятия. С начала осени вступили в силу важные изменения, увеличившие размеры ряда пособий.

    Стипендии: новые суммы с сентября 2025 года

    С 1 сентября 2025 года Министерство науки и высшего образования проиндексировало минимальные размеры стипендий с учетом инфляции в 7,6%. Государственная академическая стипендия для студентов вузов теперь составляет не менее 2224 рублей в месяц, а социальная стипендия – не менее 3340 рублей. Для учащихся колледжей и техникумов минимальная академическая стипендия установлена на уровне 806 рублей.

    Академическую стипендию получают студенты-бюджетники очной формы обучения, сдавшие сессию без троек и академических задолженностей. Первокурсникам выплата назначается автоматически с начала учебного года до первой сессии. Многие вузы самостоятельно устанавливают повышенные размеры стипендий в зависимости от успеваемости.

    Кто имеет право на социальную стипендию

    Социальная стипендия предназначена для студентов из социально незащищённых категорий и не зависит от успеваемости. На неё могут рассчитывать:

    • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

    • студенты-инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

    • студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;

    • инвалиды и ветераны боевых действий;

    • студенты из малоимущих семей при предоставлении соответствующей справки из органов социальной защиты.

    Особая категория студентов – первокурсники и второкурсники младше 20 лет из малоимущих семей либо имеющие единственного родителя-инвалида I группы – может претендовать на повышенную стипендию. В 2025 году общая сумма повышенной академической и социальной стипендии для них должна составлять не менее 15 453 рублей, что соответствует прожиточному минимуму по РФ.

    Президентские и правительственные стипендии: поддержка талантов

    Для наиболее успешных студентов предусмотрены специальные стипендии. С 1 сентября 2025 года президентская стипендия увеличена до 30 000 рублей в месяц. Она назначается студентам третьего и старших курсов, а также магистрантам, обучающимся по приоритетным для научно-технологического развития России направлениям. Ежегодно такую стипендию получают не более 3400 человек.

    Правительственная стипендия с сентября 2025 года составляет 20 000 рублей ежемесячно. Она предназначена для студентов, имеющих значительные достижения по профилю своей специальности. Ежегодно назначается не более 5700 таких стипендий.

    Помимо федеральных, существуют региональные губернаторские стипендии и именные стипендии от крупных компаний и фондов. Например, стипендия Владимира Потанина составляет 25 000 рублей в месяц для студентов 75 российских вузов.

    Изменения для студенток с детьми

    С 1 сентября 2025 года вступили в силу кардинальные изменения в выплате пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения. Теперь размер пособия рассчитывается не на основе стипендии, а исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

    В среднем по стране выплата за 140 дней декретного отпуска выросла до 90 000 рублей против прежних 15–23 тысяч рублей. Точная сумма зависит от региона: минимальные выплаты составляют около 75 000 рублей в Липецкой и Тамбовской областях, максимальные – свыше 235 000 рублей в Чукотском автономном округе.

    Выплатой пособий студенткам теперь занимается Социальный фонд России, а не учебные заведения. «Принимая в функции фонда новую меру по поддержке беременных студенток, мы делаем еще один шаг в развитии и совершенствовании системы социальных услуг», – отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков .

    Студенты-родители могут также получить единовременное пособие при рождении ребенка в размере 26 941 рубль и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Минимальный размер последнего в 2025 году составляет 10 103,83 рубля, а максимальный – 68 995,48 рублей.

    Льготы на транспорт и культуру

    Студенты очной формы обучения имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. Конкретные условия и размер скидки определяются региональными властями и транспортными компаниями. В большинстве регионов студентам предоставляется скидка 50% на проезд в пригородных электричках в течение учебного года.

    Для посещения культурных мероприятий молодежи до 22 лет доступна «Пушкинская карта» с номиналом 5000 рублей на 2025 год. По студенческому билету можно получить льготные билеты в музеи, театры и на выставки. Государственные и муниципальные музеи предоставляют студентам бесплатный вход не реже одного раза в месяц.

    Дополнительные меры поддержки

    Помимо стипендий и пособий, студенты могут воспользоваться следующими льготами:

    Материальная помощь от вуза. До 25% стипендиального фонда образовательные учреждения направляют на единовременную материальную помощь нуждающимся студентам. Основаниями служат рождение ребенка, тяжёлая болезнь, смерть близких родственников или другие трудные жизненные ситуации.

    Льготы на проживание в общежитии. Первоочередное право на место в общежитии имеют иногородние студенты, дети-сироты, инвалиды и студенты из малоимущих семей. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживают в общежитиях бесплатно.

    Налоговый вычет. Работающие студенты, оплачивающие обучение, могут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Максимальная сумма, с которой возвращается 13%, составляет 150 000 рублей. Вычет оформляется через работодателя или в налоговой службе при подаче декларации.

    Льготный образовательный кредит. С 2025 года действует программа льготного кредитования на образование под 3% годовых. Срок погашения кредита увеличен до 15 лет, а льготный период после окончания обучения составляет 9 месяцев.

    Отсрочка от армии. Студенты очной и очно-заочной формы обучения в аккредитованных вузах и ссузах, получающие образование впервые, имеют право на отсрочку от мобилизации на период обучения.

    Особые категории студентов

    Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении. Им предоставляются бесплатное питание, одежда, проезд в общественном транспорте, учебники и пособие на личные нужды.

    Студенты с инвалидностью получают повышенную социальную стипендию и имеют право на специальные условия обучения. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп могут претендовать на внеконкурсное зачисление в вузы в пределах квоты 10% от бюджетных мест.

    Студенты, имеющие статус ветерана боевых действий или участника специальной военной операции, получают государственную социальную стипендию вне зависимости от успеваемости до окончания обучения.

    Как оформить выплаты и льготы

    Большинство стипендий назначаются автоматически на основании результатов сессии или документов о социальном статусе, предоставленных в деканат. Для получения социальной стипендии необходимо предоставить подтверждающие документы: справку из органов социальной защиты для малоимущих, справку об инвалидности, документ о статусе сироты и другие.

    Пособия по беременности и родам, единовременные выплаты при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком оформляются через портал «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда России или в МФЦ.

    За материальной помощью студенты обращаются в деканат или студенческий профком своего учебного заведения с заявлением и документами, подтверждающими сложную жизненную ситуацию.

    Новые меры поддержки значительно расширяют возможности студентов для полноценного обучения и развития. Ожидается, что повышение пособий беременным студенткам и индексация стипендий положительно скажутся на демографической ситуации и доступности образования. Эксперты отмечают, что государство последовательно увеличивает поддержку молодёжи, создавая условия для получения качественного образования без финансовых затруднений.

