Торжественное закрытие «Вахты Памяти-2025» прошло земле Сталинграда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия прошли на Мамаевом кургане. На площади Героев мемориального комплекса состоялось открытие, в котором приняли участие не только опытные поисковики, но и участники VIII Всероссийского слета молодежных поисковых отрядов «Поисковик-2025».

Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», депутат Госдумы Елена Цунаева зачитала обращение президента России Владимира Путина, в котором он подчеркнул важность работы поисковиков по сохранению исторической памяти страны: «Для нас важна и характерна самоотдача, ответственность, профессионализм. Я от всей души благодарю всех командиров, все наши региональные отделения за эту работу. Особая благодарность тем, кто берет в команды молодежь – это двойная ответственность».

За 2025 год поисковыми отрядами было захоронено 16388 солдат, прочитано 153 медальона, установлены имена 664 человек. За 13 лет работы движение перезахоронило более 260 тыс. бойцов, прочитало свыше 5000 медальонов и установило более 15 тыс. имен.

Председатель комитета молодежной политики Волгоградской области Ирина Муравьева отметила, что сегодняшний день символичен проведением на восстановленной земле Сталинграда. Заместитель директора департамента Минобороны Андрей Таранов подчеркнул единство российского народа и поблагодарил всех за кропотливый труд, отметив, что Министерство обороны всегда будет поддерживать поисковиков. Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

После церемонии участники отправились в лагерь «Авангард», где прошло закрытие акции. Было вручено множество наград: памятные знаки «Журавли», благодарственные письма Администрации Президента и Минобороны, а также знак отличия Минобороны «За отличие в поисковом движении III степени» командиру отряда «Сталинградский прорыв» Елене Стеценко.

Кульминацией стала передача личных вещей и наград бойцов, найденных за год. Поисковики вручили родным медальоны и награды красноармейцев Козина, Трегубова, Бакулина, а также боевую медаль и найденную в Латвии медаль рядового Пронина. Организаторами выступили Роспатриотцентр, Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России», Центр патриотической и поисковой работы «Авангард» и региональный комитет образования.

