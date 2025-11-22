Польша объявила о запуске спецоперации «Путь» на железной дороге

Польская полиция начала спецоперацию «Путь» после взрыва на железной дороге

Tекст: Антон Антонов

Как сообщили в главной комендатуре полиции Польши, решение связано с «актами диверсий террористического характера» на объектах железнодорожной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что главный комендант полиции обратился к министру внутренних дел с просьбой поддержать действия полицейских, подключив к операции солдат вооруженных сил страны.

Главная задача спецоперации – предотвращение новых диверсий на железнодорожных объектах, а также обеспечение общественной безопасности и порядка, включая поддержание спокойствия в местах массового скопления людей.

Подчеркивается, что операция охватывает как наблюдение и патрулирование, так и постоянную готовность к быстрому реагированию в случае новых угроз.

Кроме того, в сообщении полиции говорится об активном использовании различных служб, в том числе воздушных судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на железнодорожном участке между Варшавой и границей с Украиной обнаружили повреждение путей. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности к этому инциденту. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что диверсию совершили двое граждан с Украины, которые якобы сотрудничали с российскими спецслужбами и уже покинули страну.

В Кремле отвергли претензии Варшавы о диверсии на железной дороге. Польские власти приняли решение о прекращении работы последнего действующего генконсульства России в Гданьске.

Власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств».

