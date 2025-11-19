Песков отверг претензии Варшавы о диверсии на железной дороге

Tекст: Елизавета Шишкова

Польское руководство стремится ассоциировать любые проблемы с Россией, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Москва реагирует на обвинения Варшавы так же, как и на другие проявления русофобии и стремление Польши связывать Россию с любым ЧП.

Песков подчеркнул: «Это стремление постоянно среди членов польского руководства. Это очевидный факт, к сожалению, здесь мы ничего сделать не можем». Представитель Кремля также отметил, что обвинения польской стороны в адрес России всегда «носят абсолютно безосновательный, голословный характер».

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские спецслужбы опознали двух граждан Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной.

Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией. На участке железной дороги в деревне Мика произошел подрыв взрывчатого вещества, что привело к повреждению железнодорожного полотна.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях.