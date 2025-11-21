Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
ФНС предоставила отсрочку от уплаты налогов на 1 трлн рублей в 2025 году
ФНС в текущем году предоставила отсрочку от уплаты налогов на 1 трлн рублей для сохранения более 2 млн рабочих мест, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, Федеральная налоговая служба в 2025 году предоставила предприятиям отсрочки от уплаты налогов на сумму свыше 1 трлн рублей, передает ТАСС. Егоров добавил, что подобные меры позволили сохранить более 2 млн рабочих мест.
Согласно данным руководителя ведомства, компании, получившие отсрочки, спустя время внесли в казну налоговых поступлений на сумму более 2 трлн рублей.
Егоров подчеркнул, что ФНС стремится сохранять баланс между жестким взысканием задолженности и предоставлением легальных отсрочек.
