ФНС предоставила отсрочку от уплаты налогов на 1 трлн рублей в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Федеральная налоговая служба в 2025 году предоставила предприятиям отсрочки от уплаты налогов на сумму свыше 1 трлн рублей, передает ТАСС. Егоров добавил, что подобные меры позволили сохранить более 2 млн рабочих мест.

Согласно данным руководителя ведомства, компании, получившие отсрочки, спустя время внесли в казну налоговых поступлений на сумму более 2 трлн рублей.

Егоров подчеркнул, что ФНС стремится сохранять баланс между жестким взысканием задолженности и предоставлением легальных отсрочек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФНС сообщил о снижении числа регистрирующихся на Кипре компаний из России. Глава ФНС также спрогнозировал рост поступлений в бюджет России на 8%.