Защита обвиняемого в мошенничестве с квартирой Долиной просила дать условный срок
Защитник одного из обвиняемых в мошенничестве, в ходе которого певицу Ларису Долину убедили продать квартиру, попросил суд назначить ему условный срок, сообщил один из участников процесса.
Защитник одного из обвиняемых в мошенничестве с квартирой народной артистки Ларисы Долиной попросил для своего подзащитного условный срок, сообщает ТАСС. Речь идет о ранее судимом Артуре Каменецком из Казани, который полностью признал вину в совершении преступления.
Два других подсудимых – москвичка Анжела Цырульникова и житель Тольятти Андрей Основа – отказались признавать свою вину и настаивают на оправдании. Ранее представитель гособвинения просил назначить четверым фигурантам дела сроки от шести до девяти лет шести месяцев лишения свободы.
Как уточнили в правоохранительных органах, Балашихинский городской суд Московской области вынесет приговор по делу 28 ноября, оглашение начнется в 9.30 по московскому времени. Судья уже удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дело о мошенничестве против Ларисы Долиной поступило в суд.
Прокуратура утвердила обвинение по делу о квартире певицы.
Следователи завершили расследование дела о мошенничестве против Долиной.