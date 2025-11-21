Защита обвиняемого в мошенничестве с квартирой Долиной просила дать условный срок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Защитник одного из обвиняемых в мошенничестве с квартирой народной артистки Ларисы Долиной попросил для своего подзащитного условный срок, сообщает ТАСС. Речь идет о ранее судимом Артуре Каменецком из Казани, который полностью признал вину в совершении преступления.

Два других подсудимых – москвичка Анжела Цырульникова и житель Тольятти Андрей Основа – отказались признавать свою вину и настаивают на оправдании. Ранее представитель гособвинения просил назначить четверым фигурантам дела сроки от шести до девяти лет шести месяцев лишения свободы.

Как уточнили в правоохранительных органах, Балашихинский городской суд Московской области вынесет приговор по делу 28 ноября, оглашение начнется в 9.30 по московскому времени. Судья уже удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дело о мошенничестве против Ларисы Долиной поступило в суд.

Прокуратура утвердила обвинение по делу о квартире певицы.

Следователи завершили расследование дела о мошенничестве против Долиной.