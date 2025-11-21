Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.16 комментариев
Российский рынок акций уверенно вырос утром
Утренние торги на Московской бирже завершились значительным увеличением индекса, который поднялся на 2,32% и достиг уровня 2689,34 пункта, следует из данных Московской биржи.
С 27 января на Московской бирже вновь действуют утренние торги на рынке акций. Этот период начинается с 6.50 и длится до 9.50 мск, при этом основная торговая сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск – именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50 мск, биржа рассчитывает индекс Мосбиржи с дополнительным кодом iMOEX2. В основной сессионный период его значение совпадает с официальным индексом iMOEX.