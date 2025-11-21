Российский рынок акций уверенно вырос утром

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций с утра демонстрирует уверенный рост более чем на 2%, передает РИА «Новости». По данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.04 мск увеличился на 2,32% и достиг отметки 2689,34 пункта.

С 27 января на Московской бирже вновь действуют утренние торги на рынке акций. Этот период начинается с 6.50 и длится до 9.50 мск, при этом основная торговая сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск – именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

В течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50 мск, биржа рассчитывает индекс Мосбиржи с дополнительным кодом iMOEX2. В основной сессионный период его значение совпадает с официальным индексом iMOEX.