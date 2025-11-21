Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.16 комментариев
В Иркутской области вагоны сошли с рельсов из-за халатности ремонтников
Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту схода вагонов и локомотива на ВСЖД, предварительно, причиной стал посторонний предмет, который на путях оставили ремонтировавшие их сотрудники, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Уголовное дело возбуждено по факту аварии, произошедшей на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области, передает РИА «Новости». Крушение локомотива и вагонов с углем произошло в пятницу ночью, в 1.15 по местному времени (20.15 мск четверга). По предварительным выводам следствия, причиной инцидента стал посторонний предмет, оставленный на путях рабочими, которые проводили ремонт.
Пострадавших в результате происшествия не оказалось, но ущерб превысил 1 млн рублей. Как отметили следователи, «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности крупный ущерб».
Следственные органы проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области произошел сход грузового поезда. Из-за этого происшествия задержали пять пассажирских составов. На месте работают аварийные службы и специалисты железной дороги. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.