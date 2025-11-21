В Иркутской области вагоны сошли с рельсов из-за халатности ремонтников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело возбуждено по факту аварии, произошедшей на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области, передает РИА «Новости». Крушение локомотива и вагонов с углем произошло в пятницу ночью, в 1.15 по местному времени (20.15 мск четверга). По предварительным выводам следствия, причиной инцидента стал посторонний предмет, оставленный на путях рабочими, которые проводили ремонт.

Пострадавших в результате происшествия не оказалось, но ущерб превысил 1 млн рублей. Как отметили следователи, «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности крупный ущерб».

Следственные органы проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области произошел сход грузового поезда. Из-за этого происшествия задержали пять пассажирских составов. На месте работают аварийные службы и специалисты железной дороги. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.