Минобороны: освобожден район Шахтерский в Красноармейске

Tекст: Тимур Шайдуллин

Район Шахтерский в Красноармейске Донецкой народной республики был освобожден российскими военными из группировки «Центр», передает РИА «Новости». Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района, где запечатлены действия военнослужащих по поддержке мирного населения. В ведомстве отметили, что военные оказывают медицинскую помощь, обеспечивают горожан медикаментами и продовольствием.

По данным Минобороны, при необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пунктах временного размещения, где предоставляется вся необходимая поддержка. Эти меры принимаются для защиты мирных жителей после освобождения территории.

Также бойцы группировки «Центр» проводят тщательный осмотр прилегающих территорий и дорог на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Опасные находки уничтожаются методом накладного заряда, чтобы обезопасить гражданское население и обеспечить стабильность обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны.

Владимир Зеленский отметил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение.

Украинский военнослужащий Александр Сидельник заявил, что командование не сообщало своим подчиненным о плачевном положении окруженных сил на Украине в Красноармейске.