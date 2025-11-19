Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинское командование не информировало военных о том, что они оказались окружены в Красноармейске, передает РИА «Новости». Сидельник отметил, что руководство ВСУ призывало держаться и обещало поддержку, но не сообщило о реальном положении дел и о невозможности выхода из окружения.

По словам Сидельника, в блиндаже, где он находился вместе с другими украинскими военнослужащими, закончились еда, вода и боеприпасы. Он признался, что в условиях постоянных обстрелов никуда невозможно было выйти, поэтому приходилось пить дождевую воду.

Пленный также добавил, что украинское командование не обеспечивало эвакуацию раненых, помощь которым бойцы оказывали сами. Большинство раненых, по его словам, погибали из-за отсутствия медпомощи. «Нас насильно закидывают для уничтожения. Так нельзя, пора эту войну заканчивать. Население не вечное, закончится и население потом», – заявил Сидельник о действиях украинских властей.

Он рассказал, что попал на передовую после того, как его забрала милиция и отправила в военкомат, несмотря на серьезные травмы в прошлом, признали годным. Сидельник призвал других украинских военных сдаться, чтобы остаться в живых.

