Юрист ВС США усомнился в законности ударов по судам возле Венесуэлы
Старший военный юрист в Южном командовании ВС США высказал сомнения в правовой основе ударов по судам, подозреваемым в наркоторговле, у берегов Венесуэлы, сообщает канал NBC со ссылкой на шесть источников в США.
Юрист опасался, что подобные действия могут быть приравнены к внесудебным казням, и предупредил о возможных юридических последствиях для американских военнослужащих.
NBC отмечает, что обеспокоенность юриста была озвучена в августе, еще до начала ударов в сентябре, однако это мнение отклонили высокопоставленные чиновники, в том числе из управления юрисконсульта Минюста США. По данным телеканала, некоторые другие военные юристы также сообщали о своих опасениях командованию и Пентагону относительно законности операций.
Канал обращает внимание, что мнение главного юриста командования обычно имеет большой вес при проведении операций – случаи, когда мнение такого специалиста игнорируется, достаточно редки. Тем не менее, удары были продолжены вопреки юридическим рекомендациям.
Три источника NBC назвали имя этого юриста – им оказался полковник морской пехоты Шон Мигер. В то же время официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в комментарии телеканалу категорически отверг утверждения о сомнениях среди военных юристов в отношении правомерности ударов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развертывать военную группировку в Карибском бассейне. Также сообщалось, что Мадуро заявил о наличии пяти тыс. ракет для защиты страны.
Ране отмечалось, что военные США избегут ответственности за удары по лодкам у берегов Венесуэлы.