    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    2 ноября 2025, 05:15 • Новости дня

    Оскароносный режиссер Питер Уоткинс умер в возрасте 90 лет

    Британский режиссер Питер Уоткинс умер во Франции в возрасте 90 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Британский режиссер, лауреат премии «Оскар» Питер Уоткинс умер в возрасте 90 лет в больнице французской коммуны Бургенеф, пишет Guardian.

    Во Франции Уоткинс жил последние 25 лет. Он получил «Оскар» за скандальную документальную драму «Военная игра» (1967 год). Фильм рассказывает о ядерной атаке на Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    Позднее, как пишет издание, Уоткинс вступил в конфликт с британской корпорацией Би-би-си и был вынужден уехать работать за границу. На протяжении карьеры он снял 17 фильмов.

    Уоткинс родился в 1935 году в Норбитоне. После службы в армии он получил образование в Королевской академии драматического искусства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США скончалась американская актриса Джун Локхарт в возрасте 100 лет.


    30 октября 2025, 23:09 • Новости дня
    Британского принца Эндрю лишили всех титулов и выгнали из резиденции Royal Lodge

    Британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов

    Британского принца Эндрю лишили всех титулов и выгнали из резиденции Royal Lodge
    @ Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов и изгнал из резиденции Royal Lodge в Виндзоре, кроме того, имя у бывшего принца тоже станет другим.

    «Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. До сего дня договор аренды позволял ему законно проживать в резиденции Royal Lodge. В настоящее время ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переезжает в другое частное жилье. Оглашение этих данных необходимо, несмотря на тот факт, что он отрицает выдвинутые против него обвинения», – публикует Daily Star сообщение королевского дворца.

    Решение лишить Эндрю дополнительных титулов и предписать ему покинуть Королевскую ложу было принято из-за существенных ошибок в его суждениях. Этот шаг потребовал юридической и конституционной экспертизы, а также поддержки со стороны королевской семьи в целом.

    Считается, что король инициировал этот процесс, против которого Эндрю не возражал. Были проведены консультации с правительством, и оно поддержало это решение, сочтя его соответствующим конституции.

    Общественное отношение к принцу при этом продолжает ухудшаться: опрос YouGov показал, что число тех, кто относится к Эндрю «очень негативно», выросло с 69% в августе до 81%, основываясь на ответах более 2160 взрослых человек, опрошенных на этой неделе.

    Эндрю попытался положить конец многолетнему скандалу, вызванному обвинениями в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, отказавшись от своего герцогского и других титулов, прежде чем посмертные мемуары мисс Джуффре появились на прилавках в начале октября.

    Однако принц, который решительно опровергает эти обвинения, оказался в центре новой волны осуждения, обрушившейся на его резиденцию Royal Lodge недалеко от Виндзорского замка, где он проживал практически не уплачивая арендную плату с 2003 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, антимонархическая группа Republic в Британии выступила за уголовное расследование в отношении принца Эндрю из-за его связей с Джеффри Эпштейном, говорится в заявлении лидера движения Грэма Смита. В октябре британский принц Эндрю отказался от титула герцога из-за связи с Эпштейном. Кроме того, британского короля освистали у Личфилдского собора из-за принца Эндрю.

    31 октября 2025, 23:23 • Новости дня
    WSJ указала на ошибки грабителей Лувра, которые помогли их задержать
    WSJ указала на ошибки грабителей Лувра, которые помогли их задержать
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе высокотехнологичного ограбления, совершенного в Лувре, похитители драгоценностей французской короны обошли все препятствия, совершив при этом ошибки, которые привели к поимке подозреваемых.

    «Воры приготовили канистру с бензином, чтобы быстро поджечь установленный на грузовике подъемник и другое оборудование, которое они только что использовали, чтобы проникнуть в Лувр и украсть драгоценности французской короны. Пожар мог уничтожить улики, связывающие их с преступлением. Но время шло. Силы безопасности приближались. Поэтому воры приняли важное решение: они оставили грузовик в целости и сохранности и вскочили на свои скутеры, чтобы скрыться вдоль Сены», – пишет Wall Street Journal (WSJ), называя это главной ошибкой грабителей.

    По мнению авторов статьи, которая подробно рассматривает действия грабителей, воры пошли на крайние меры и в последние минуты ограбления потеряли самообладание. По мнению профессор криминологии Северо-восточного университета из Массачусетса Никоса Пассаса, «степень беспечности воров была поразительной», а методы ограбления примитивными, добавляет РИА «Новости».

    Напомним, 19 октября грабители проникли в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых были тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления составил 88 млн евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, совершить кражу преступникам помог охранник Лувра. После инцидента часть коллекции ювелирных украшений Лувра поместили в хранилища ЦБ Франции. Украденные из Лувра драгоценности могли быть разобраны и измельчены, что делает их восстановление невозможным, предположил французский законодатель Александр Портье.

    Полиция 26 октября задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра, к тому же следствие нашло ДНК злоумышленников на экспонатах музея.

    1 ноября 2025, 22:00 • Видео
    Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины

    Российские военные сорвали наглую операцию главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталась высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

    31 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов

    Политолог Годованюк: Король Карл III наказал брата Эндрю, чтобы «обелить» британскую монархию

    Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов
    @ I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Санкциями против принца Эндрю британский король Карл III «обелил» семью и дистанцировал ее от скандала с Джеффри Эпштейном, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Кира Годованюк. Ранее Эндрю Виндзор был лишен всех титулов и выселен из королевской резиденции.

    «В британской монархии и ранее происходило немало скандальных событий различного толка. Но дело Джеффри Эпштейна, в котором оказался замешан принц Эндрю, стало трансграничным, и его трудно деэскалировать инклюзивно, удерживая в границах одного государства. Поэтому Карлу III пришлось принимать меры в отношении своего брата, лишая его всех титулов», – пояснила Кира Годованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

    «В этом деле есть и второй аспект, связанный с китайским следом, что очень чувствительно для внутриполитической повестки Британии. Принц Эндрю встречался с высокопоставленным чиновником из КНР Цай Ци. Это произошло на фоне попыток Лондона снизить внешнее влияние на свою политику и было осуждено общественностью», – напомнила аналитик.

    «В целом, это имиджевый ход, выгодный в первую очередь для британской монархии, для Карла III. Шаг призван «обелить» королевскую семью, как символ нации, дистанцировать Эндрю от наследников первой, второй и третьей линий, и показать другим членам, что неподобающее поведение не останется без последствий», – детализировала собеседница.

    «Королевская семья считается образцовой для британцев, поэтому решение Карла III будет поддержано большинством граждан. По сути, санкции в отношении Эндрю консолидируют британское общество вокруг правящей династии и склонят колеблющихся в их пользу», – подчеркнула эксперт.

    «При этом, в жизни самого Эндрю мало что изменится. Он и ранее не являлся наследником престола, а сейчас попросту перестал являться старшим членом королевской семьи, не выполняет ее обязанностей и не может представлять ее где бы то ни было», – резюмировала Годованюк.

    Ранее король Британии Карл III лишил своего брата Эндрю всех оставшихся титулов и выселил его из королевской резиденции – особняка возле Виндзорского замка. Теперь он будет представлен Эндрю Маунтбеттен Виндзор, а не как принц, пишет Associated Press.

    В начале октября Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за новых разоблачений его дружбы с Джеффри Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии со стороны одной из жертв – Вирджинии Джуффре, чьи посмертные мемуары недавно появились в книжных магазинах.

    «Эти меры необходимы, несмотря на то, что Эндрю продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Его величество желает ясно заявить, что мысли и глубочайшее сочувствие королевской семьи – с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия», – заявили во дворце.

    Ранее антимонархическая группа Republic в Британии выступила за уголовное расследование в отношении принца Эндрю из-за его связей с Джеффри Эпштейном, говорилось в заявлении лидера движения Грэма Смита.

    Лишение титула принца или принцессы – практически беспрецедентный случай. Последний раз подобное случалось в 1919 году, когда принц Эрнест Август, член королевской семьи Великобритании и одновременно принц Ганноверский, был лишен титула за поддержку Германии во время Первой мировой войны.

    30 октября 2025, 09:50 • Новости дня
    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»
    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французские власти рассмотрят возможность запрета соцсетей, не раскрывающих алгоритмы и источники политической предвзятости, а также использующих анонимные аккаунты и ботов, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    Необходим запрет платформ, которые не раскрывают свою политическую предвзятость, заявил Макрон, пишет Bloomberg.

    Важно, чтобы соцсети имели прозрачные алгоритмы, чтобы можно было установить предвзятость, пояснил политик.

    Также под запрет должны попасть социальные сети, применяющие ботов и анонимные аккаунты. «Мы хотим свободы, но не хотим свободы для несуществующих людей», – указал французский лидер.

    Он пообещал продвигать ужесточение регулирования соцсетей, чтобы бороться с используемыми ими механизмами, которые, как считает президент, способствуют усилению негативных эмоций, оказывая вредное влияние в особенности на молодежь.

    Глава государства также предостерег другие страны от попыток вмешиваться во внутренние выборы через такие платформы.

    При этом Макрон высказывается в поддержку технологических инноваций и ИИ, последовательно отстаивает идею ограничения деятельности компаний в цифровой сфере ввиду угрозы демократическим институтам и здоровью молодежи.

    В Австралии ранее приняли закон, повышающий минимальный возраст для доступа к соцсетям до 16 лет, новый порядок вступит в силу в декабре.

    Еврокомиссия рассматривает аналогичные ограничения для соцсетей. С этого месяца в ЕС действует норматив TTPA, который требует от платформ раскрывать финансирование и содержание политической онлайн-рекламы для борьбы с иностранным влиянием на выборы.

    Meta и Google считают, что этот регламент создает новые проблемы и неопределенность для их деятельности.

    Кроме того, французские законодатели приняли поправку в бюджет 2026 года о повышении налога на цифровые доходы крупных IT-компаний до 6% с прежних 3%. Это решение может привести к новым трениям между США и Францией, а в случае его сохранения – к возможным ответным мерам со стороны Вашингтона.

    Ранее обвиняемые в распространении фейков о супруге президента Франции Брижит Макрон заявили в суде, что их публикации были сатирой в духе Charlie Hebdo.

    30 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Рейтинг Макрона упал до 11%
    Рейтинг Макрона упал до 11%
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Уровень одобрения президента Франции Эммануэля Макрона опустился до 11%, что стало самым низким показателем за время его нахождения у власти.

    Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкой отметки с начала его президентства, передает «Интерфакс». Согласно данным опроса Verian, опубликованным Le Figaro, сейчас работу Макрона положительно оценивают лишь 11% французов, в то время как месяц назад этот показатель составлял 16%.

    Согласно результатам опроса, 84% респондентов негативно относятся к работе главы государства, еще 5% не смогли определиться с мнением. При этом рейтинг премьер-министра Себастьена Лекорню, напротив, вырос за последний месяц с 20% до 26%.

    Опрос также выявил заметные запросы на смену лидеров: 45% граждан заявили, что хотели бы видеть председателя «Национального объединения» Жордана Барделла в значимой политической роли в ближайшем будущем. Вторым по популярности стал лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен – ее поддержали 40% опрошенных. На третьем месте оказался бывший премьер Эдуар Филипп, представляющий партию «Горизонты», за него высказались 30% французов.

    Исследование проводилось с 26 по 28 октября среди 1 тыс. совершеннолетних граждан Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Франции отклонили резолюцию о недоверии действующему правительству.

    1 ноября 2025, 22:31 • Новости дня
    Во Франции отпустили из-под ареста троих подозреваемых в ограблении Лувра

    Суд освободил троих из пяти задержанных по делу ограбления Лувра

    Tекст: Вера Басилая

    Трое из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра были освобождены из-под стражи по решению суда, сообщает Франс Пресс.

    Трое из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра были отпущены на свободу, двоим предъявили обвинения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Все пятеро были задержаны в рамках расследования громкого преступления, произошедшего в парижском музее.

    В субботу задержанные предстали перед судьей, который принял решение об их дальнейшей судьбе. Среди обвиняемых оказалась 38-летняя женщина, которой инкриминируют соучастие в организованном ограблении и преступном сговоре. Ее суд постановил заключить под стражу.

    Грабители совершили ограбление Лувра 19 октября и похитили девять ювелирных изделий, принадлежавших французским королевам и императрицам. Украдены были тиары, серьги, ожерелья и броши на общую сумму 88 млн евро. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

    Ранее похитители попытались продать драгоценности, украденные из Лувра, через даркнет, обратившись к израильской компании CGI Group.

    До этого ао Франции задержали пять человек, подозреваемых в причастности к ограблению Лувра.

    Полиция установила личность подозреваемого в ограблении Лувра с помощью ДНК-экспертизы.

    31 октября 2025, 16:44 • Новости дня
    Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов

    Геральд Бежанов скончался на 86-м году жизни в Москве

    Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Геральд Бежанов, автор знаменитой комедии «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой, ушел из жизни, что подтвердил Союз кинематографистов России.

    О кончине Геральда Бежанова на 86-м году жизни сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России, передает ТАСС. В сообщении отмечено, что Бежанов был не только режиссером, но также работал сценаристом, актером и продюсером, являлся заслуженным деятелем искусств РСФСР и кавалером ордена Дружбы.

    Бежанов начал карьеру режиссером-постановщиком на киностудии «Арменфильм» с картины «Желтый тондыр». С середины 1970-х годов он работал режиссером-постановщиком на «Мосфильме». В 1988 году он организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ).

    Особую популярность Бежанову принесла лирическая комедия «Самая обаятельная и привлекательная», вышедшая в 1985 году. Среди других его фильмов – «Срочный вызов», «Где находится нофелет?», «Пирожки с картошкой» и другие картины, полюбившиеся зрителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор и режиссер Сергей Политик скончался в Москве после нападения на него с ножом, которое произошло 18 октября. Советский и российский актер, режиссер, композитор и театральный деятель Александр Иовлев ушел из жизни. Режиссер и актер Борис Мартынов скончался в возрасте 87 лет.

    30 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Глава TotalEnergies признал убытки после отказа от российской нефти

    Глава TotalEnergies Пуянне признал убытки после отказа от российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что компания прекратила закупки российской нефти с конца 2022 года и понесла дополнительные убытки по сравнению с другими энергетическими компаниями.

    «TotalEnergies, как вы знаете, прекратила торговлю российской нефтью с конца 2022 года. В некоторых случаях мы сами себя наказывали по сравнению с другими компаниями», – заявил он, передает ТАСС.

    Пуянне подчеркнул, что это решение соответствовало соблюдению санкций против России, несмотря на финансовые потери компании.

    В сентябре США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть.

    31 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Суд Британии запретил активистам приближаться к Галь Гадот

    Британский суд ограничил доступ пропалестинским активистам к актрисе Галь Гадот

    Суд Британии запретил активистам приближаться к Галь Гадот
    @ Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лондонский суд ограничил доступ пропалестинских активистов к израильской актрисе Галь Гадот на съемочной площадке, установив дистанцию не менее 200 метров.

    Британский суд вынес решение, согласно которому пропалестинские активисты не имеют права приближаться к израильской актрисе Галь Гадот, когда она участвует в съемках в Лондоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на материал газеты Daily Mail.

    Это связано с попыткой ряда активистов сорвать съемки фильма «Бегущая» в мае, когда они использовали сирены, шумели кастрюлями и размахивали палестинскими флагами рядом со съемочной площадкой.

    Суд обязал протестующих не подходить к актрисе ближе 200 метров. Восьми участникам инцидента предъявили обвинения по закону о профсоюзах и трудовых отношениях 1992 года, который запрещает блокировать доступ к рабочим местам. После задержания активисты были отпущены под залог с условием соблюдения ограничений.

    В публикации также отмечается, что конфликт между движением ХАМАС и Израилем, начавшийся 7 октября 2023 года, привел к гибели более 68,5 тыс. палестинцев, а ранения получили свыше 170 тыс. человек. Израиль сторона сообщает о гибели, по меньшей мере, 1,2 тыс. граждан страны за период войны.

    По подсчетам международных организаций, восстановление разрушенного сектора Газа может занять около десяти лет и обойдется примерно в 70 млрд долларов. Между тем соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября, а в его рамках боевики освободили двадцать израильских заложников, а Израиль – 1 718 заключенных из сектора Газа и 250 палестинцев, отбывавших длительные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

    В Британии летом задержали активистов Palestine Action возле парламента. До этого пропалестинские активисты повредили два военных самолета в Британии.

    30 октября 2025, 10:16 • Новости дня
    RTL сообщила о задержании пяти фигурантов ограбления Лувра в Париже

    RTL: Пять новых подозреваемых задержали после ограбления Лувра

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции задержаны сразу пять человек, которых подозревают в причастности к недавнему громкому ограблению Лувра, сообщила радиостанция RTL.

    Правоохранители задержали пять новых подозреваемых в рамках расследования ограбления Лувра, передает RTL.

    Как отмечает радиостанция со ссылкой на источники в судебных органах, все задержания прошли в Париже.

    «По данным судебных источников RTL, в рамках расследования ограбления Лувра были задержаны пять новых подозреваемых», – сообщила радиостанция. Ранее в этот же день телеканал BFMTV информировал о задержании третьего подозреваемого по этому же делу.

    Власти продолжают работу по установлению обстоятельств преступления и возможных связей между задержанными. Подробности о роли каждого фигуранта и о похищенных предметах пока не раскрываются.

    Ранее в четверг сообщалось, что полиция Франции задержала третьего подозреваемого по делу о недавнем ограблении музея Лувр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция установила личность подозреваемого в ограблении Лувра с помощью ДНК-экспертизы.

    До этого полиция задержала двух подозреваемых по делу о хищении из Лувра.

    30 октября 2025, 07:17 • Новости дня
    Daily Mail: Глава минфина Британии незаконно сдавала дом в Лондоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава минфина Рэйчел Ривз более года сдавала свой дом на юге британской столицы, не оформив требуемое законом разрешение на сдачу жилья в аренду, пишет газета Daily Mail.

    Министр финансов Британии Рэйчел Ривз более года незаконно сдавала свой дом на юге Лондона, передает РИА «Новости». По данным издания, Ривз нарушила требования жилищного законодательства, начав сдавать семейный дом без соответствующего разрешения после переезда на Даунинг-стрит. В статье отмечается: «Рэйчел Ривз нарушила правила жилищного законодательства, незаконно сдав в аренду свой семейный дом без разрешения после того, как въехала на Даунинг-стрит. Министр обратилась к независимому консультанту по этике и была вынуждена признать свою ошибку перед премьер-министром».

    По словам представителя министра, Ривз стала сдавать свою недвижимость в районе Далуич с июля 2024 года, но не знала, что для этого требуется специальное разрешение. Сейчас, утверждает представитель министра, все необходимые формальности соблюдены и запрос на получение соответствующего разрешения уже подан.

    Ситуация вызвала резкую реакцию лидера Консервативной партии Британии Кеми Баденок. Она потребовала от премьер-министра Кира Стармера инициировать полноценное расследование в отношении главы минфина, добавив, что, по ее словам, «законодатели не могут быть правонарушителями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский предприниматель Грэм Кинг заработал миллионы фунтов на многолетнем контракте с правительством страны по расселению беженцев и оказанию им помощи.

    30 октября 2025, 13:59 • Новости дня
    Министр юстиции Франции навестил Саркози в тюрьме Санте

    Министр юстиции Франции Дарманен навестил в тюрьме Саркози

    Tекст: Мария Иванова

    Министр юстиции Франции провел встречу с Николя Саркози в тюрьме Санте, где особое внимание уделялось вопросам его безопасности после поступивших угроз.

    Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен накануне посетил парижскую тюрьму Санте и встретился с бывшим президентом страны Николя Саркози, сообщает ТАСС.

    По данным газеты Le Figaro, их разговор продолжался около 45 минут и прошёл в присутствии начальника колонии. На встрече особое внимание уделяли вопросам безопасности экс-президента.

    Дарманен также около часа общался с сотрудниками тюрьмы, чтобы ознакомиться с организацией работы учреждения. Ведомство уже несколько дней находится в центре внимания из-за повышенных мер охраны Саркози и обсуждений особого обращения с ним.

    Ранее парламентские депутаты от партии «Неподчинившаяся Франция» посетили тюрьму Санте в рамках расследования условий содержания Саркози, но им отказали в доступе к его камере. Начальство отразило запрос даже несмотря на парламентские полномочия депутатов инспектировать такие учреждения.

    Напомним, Николя Саркози был признан виновным по делу о ливийском финансировании своей предвыборной кампании и приговорен к пяти годам тюремного заключения. С 21 октября бывший глава страны содержится в одиночной камере.

    Для охраны Саркози задействованы две пары полицейских спецподразделения SLDP, которым разрешено носить оружие – что не характерно для тюрьмы. После этапирования в Санте на него поступили угрозы от других заключенных, в связи с чем трое из них были изолированы, а прокуратура начала расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саркози находится в переполненной на 180% тюрьме в Париже.

    Саркози начал писать книгу в тюрьме.

    Он будет отбывать наказание по общим правилам для заключенных.

    30 октября 2025, 09:45 • Новости дня
    BFMTV сообщил о задержании третьего подозреваемого в ограблении Лувра

    BFMTV: Правоохранители задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра

    Tекст: Мария Иванова

    В пригороде Парижа задержан третий предполагаемый участник дерзкого ограбления Лувра, совершенного 19 октября, сообщили местные СМИ.

    Третий подозреваемый в ограблении Лувра задержан полицией в пригороде Парижа, сообщает канал BFMTV.

    Ограбление одного из самых известных музеев мира произошло в воскресенье, 19 октября, и с этого времени полиция вела поиски всех участников преступления.

    Как отмечает телеканал, вечером в среду сотрудники правоохранительных органов провели задержание, и с утра четверга, 30 октября, подозреваемый находится под стражей. Другие детали дела, в том числе личности фигурантов и возможные мотивы преступления, пока не разглашаются.

    Ранее уже были задержаны другие возможные участники ограбления, однако третьего подозреваемого искали особенно активно. Следствие продолжается, полиция обещает раскрывать информацию по мере продвижения расследования, чтобы не навредить оперативным мероприятиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция установила личность подозреваемого в ограблении Лувра с помощью ДНК-экспертизы.

    Полиция задержала двух подозреваемых по делу о хищении из Лувра.

    Между тем накануне сообщалось, что во Франции наблюдается рост числа ограблений музеев.

    30 октября 2025, 10:59 • Новости дня
    The Daily Mail сообщила о незаконной сдаче жилья главой британского Минфина Ривс

    The Daily Mail: Глава британского Минфин Ривс незаконно сдавала дом в Лондоне

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер казначейства Британии Рейчел Ривс незаконно сдавала семейный дом в Далуиче с сентября 2024 года, не получив специальной лицензии, пишет The Daily Mail.

    Канцлер казначейства Британии Рейчел Ривс незаконно сдавала свой дом на юге Лондона без необходимой лицензии, сообщает The Daily Mail.

    С сентября 2024 года она получала 3,2 тыс. фунтов стерлингов в месяц за аренду недвижимости в районе Далуич. Согласно местным законам, в этом районе с 2023 года сдавать жилье можно только при наличии специального разрешения, отмечает ТАСС.

    После публикации сведений о возможном нарушении Ривс направила обращение независимому консультанту по этике и признала ошибку премьер-министру Киру Стармеру. По ее словам, она не была осведомлена о требованиях, однако, узнав о них, сразу подала заявку на получение лицензии. Представитель министра уточнил, что это было непреднамеренное нарушение, о чем проинформированы все ответственные инстанции, включая парламентского комиссара по стандартам.

    Глава правительства Кир Стармер, проконсультировавшись с советником по этике Лори Магнусом, заявил, что дополнительное расследование не требуется. Он подчеркнул, что дело можно считать закрытым после публичных извинений Ривс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в кабинете министров Британии произошли перестановки. Заместитель премьер-министра Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов.

    1 ноября 2025, 05:08 • Новости дня
    Звезда фильмов «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана» захотел отдать почку незнакомцу

    Звезда «Социальной сети» и «Иллюзии обмана» захотел пожертвовать почку

    Звезда фильмов «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана» захотел отдать почку незнакомцу
    @ imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер Джесси Айзенберг, лауреат премии BAFTA, двукратный номинант на премию «Оскар» и трехкратный номинант на «Золотой глобус» является донором крови и решение поделиться одной из почек с незнакомцем для него «проще простого».

    «На самом деле я собираюсь пожертвовать свою почку через шесть недель. Я правда готов. Я не знаю почему. Меня укусил жук-донор. Я собираюсь сделать альтруистическое пожертвование в середине декабря. И я так рад этому», – заявил 30 октября в ток-шоу Today исполнитель роли Марка Цукерберга в фильме «Социальная сеть».

    Альтруистическое донорство происходит в случае, когда донор жертвует почку человеку с запущенным заболеванием почек, которого он или она не знает, сообщает RWJ Barnabas Health. Эти люди известны как нецелевые доноры почек, потому что почка нужна не конкретному члену семьи, другу или кому-то, кого они знают лично.

    «Это не сопряжено с риском и поэтому необходимо. Я думаю, люди поймут, что это несложно, если у вас есть время и желание. Это просто: допустим, человеку X нужна почка в Канзас-Сити, его ребенок или тот, кто собирался стать его донором, по каким-то причинам не подходит, но я почему-то подхожу. Этот человек все еще может получить мою почку, и, надеюсь, ребенок этого человека еще успеет пожертвовать свою почку. Но данные поступают в банк, где пациент может найти подходящего реципиента, а работает только в том случае, если есть альтруистичный донор», – объяснил схему актер.

    По его словам, идея пришла ему в голову около 10 лет назад, и он связался с определенной организацией, но так и не получил ответа. Недавно он был у знакомого врача и выразил желание сделать пожертвование, и ему указали на медицинский центр в Нью-Йорке в качестве возможного варианта.

    «На следующий день я был в больнице и сдал ряд анализов, и теперь у меня назначено обследование на середину декабря», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, актер Антонио Бандерас выдал дочь замуж. Джордж Клуни сообщил о старте съемок «14 друзей Оушена» в 2026 году.

