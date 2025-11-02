Оскароносный режиссер Питер Уоткинс умер в возрасте 90 лет

Британского принца Эндрю лишили всех титулов и выгнали из резиденции Royal Lodge

Британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов

Tекст: Катерина Туманова

«Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. До сего дня договор аренды позволял ему законно проживать в резиденции Royal Lodge. В настоящее время ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переезжает в другое частное жилье. Оглашение этих данных необходимо, несмотря на тот факт, что он отрицает выдвинутые против него обвинения», – публикует Daily Star сообщение королевского дворца.

Решение лишить Эндрю дополнительных титулов и предписать ему покинуть Королевскую ложу было принято из-за существенных ошибок в его суждениях. Этот шаг потребовал юридической и конституционной экспертизы, а также поддержки со стороны королевской семьи в целом.

Считается, что король инициировал этот процесс, против которого Эндрю не возражал. Были проведены консультации с правительством, и оно поддержало это решение, сочтя его соответствующим конституции.

Общественное отношение к принцу при этом продолжает ухудшаться: опрос YouGov показал, что число тех, кто относится к Эндрю «очень негативно», выросло с 69% в августе до 81%, основываясь на ответах более 2160 взрослых человек, опрошенных на этой неделе.

Эндрю попытался положить конец многолетнему скандалу, вызванному обвинениями в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, отказавшись от своего герцогского и других титулов, прежде чем посмертные мемуары мисс Джуффре появились на прилавках в начале октября.

Однако принц, который решительно опровергает эти обвинения, оказался в центре новой волны осуждения, обрушившейся на его резиденцию Royal Lodge недалеко от Виндзорского замка, где он проживал практически не уплачивая арендную плату с 2003 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, антимонархическая группа Republic в Британии выступила за уголовное расследование в отношении принца Эндрю из-за его связей с Джеффри Эпштейном, говорится в заявлении лидера движения Грэма Смита. В октябре британский принц Эндрю отказался от титула герцога из-за связи с Эпштейном. Кроме того, британского короля освистали у Личфилдского собора из-за принца Эндрю.