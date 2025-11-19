Handelsblatt сообщила о планах ФРГ потратить 60 млрд евро на бронетехнику

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия в ближайшие десять лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt. Проект бюджета на 2026 год предусматривает такие расходы на «бронированные платформы», но окончательное решение о деталях закупок еще не принято.

По информации издания, пока не ясно, будут ли средства направлены на гусеничные танки, например, Leopard, или же на колесные бронемашины. В феврале министерство обороны ФРГ дало концерну KNDS разрешение начать разработку нового танка Leopard 3. Бундесвер также рассматривает возможность приобретения колесных бронемашин.

Как отмечает Handelsblatt, оборонный концерн Rheinmetall собирается установить на новый танк пушку калибра 130 мм, которая обладает «на 50% более сильной огневой мощью». Такой калибр может стать стандартом для НАТО, так как пушки калибра 120 мм могут оказаться недостаточными против новых российских танков, включая «Армату».