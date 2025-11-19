Песков заявил о сохранении святой памяти о Сталинградской битве

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин, как и все россияне, хранит особую память о Сталинградской битве, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя выступление президента на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград».

Он уточнил, что выступление Путина подчеркивает важность исторической памяти, а не связано с обсуждением возвращения городу прежнего названия.

Песков подчеркнул: «Это [выступление Путина] значит одно: и президент, и каждый гражданин страны хранит святую память о Сталинградской битве. И мы будем делать это всегда». Таким образом, представитель Кремля дал понять, что речь шла исключительно о памяти о событии, а не о возможности переименования Волгограда.

Накануне Путин по видео-конференц-связи дал старт строительству седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 – ему присвоено имя «Сталинград». Президент в ходе выступления отметил, что такое название – еще одна дань памяти мужеству защитников и жителей города, которые проявили героизм в годы Великой Отечественной войны.

Путин также отметил, что Россия является единственным государством в мире, которое осуществляет серийное производство атомных ледоколов. Лидерство России в этой сфере обеспечивается полным технологическим циклом внутри страны.