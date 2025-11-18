Песков заявил об отсутствии России на анонсированных Зеленским переговорах в Турции

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков подчеркнул: «Нет, представителей России завтра в Турции не будет. Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информации о том, о чем, собственно, пойдет речь в Стамбуле», передает ТАСС.

Причиной отсутствия московской стороны становится нежелание Киева официально выходить на диалог – украинская сторона не передала ответ на мирные инициативы России, равно как и не поделилась информацией о возможном возобновлении переговоров с Москвой, сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Песков уточнил, что Кремль ожидает итогов турецких переговоров и будет следить за их содержанием. Также он сообщил, что контактов между Владимиром Путиным, спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и турецкими политиками пока не планируется.

«Пока таких конкретных планов нет», – отметил Песков, говоря о возможных встречах после самих переговоров с Владимиром Зеленским и турецкими представителями. Он предположил, что вероятно Уиткофф присоединится к обсуждению между Зеленским и турецкой стороной в Стамбуле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский планирует 19 ноября провести в Турции переговоры по обмену пленными и мирным инициативам. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен лично встретиться с Зеленским в Турции.