Задержка рейса на Фукуок оставила 330 человек в аэропорту Екатеринбурга

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 300 пассажиров ожидают вылета рейса Екатеринбург – Фукуок, который задержан из-за технической неисправности самолета, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, самолет Azurair, следовавший рейсом ZF-2637, не смог отправиться вовремя из аэропорта Кольцово. Всего на рейс было забронировано 330 билетов.

Вылет перенесли на 15 часов 25 минут по местному времени воскресенья. Около 60 человек были размещены в гостинице за счет авиакомпании, остальные пассажиры отказались от размещения и остались в здании терминала аэропорта.

Всем ожидающим предоставили горячие напитки и питание, отмечает ведомство. Представители транспортной прокуратуры продолжают следить за исполнением прав пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Победа» опровергла информацию об аварийной посадке рейса Махачкала – Москва. От перелета в Баку отказались 43 пассажира аварийного рейса AZAL.