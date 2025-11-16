Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.0 комментариев
Задержка рейса на Фукуок оставила 330 человек в аэропорту Екатеринбурга
Более 330 человек вынуждены оставаться в здании аэропорта Кольцово и гостинице из-за задержки рейса Azurair на Фукуок по техническим причинам, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Более 300 пассажиров ожидают вылета рейса Екатеринбург – Фукуок, который задержан из-за технической неисправности самолета, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, самолет Azurair, следовавший рейсом ZF-2637, не смог отправиться вовремя из аэропорта Кольцово. Всего на рейс было забронировано 330 билетов.
Вылет перенесли на 15 часов 25 минут по местному времени воскресенья. Около 60 человек были размещены в гостинице за счет авиакомпании, остальные пассажиры отказались от размещения и остались в здании терминала аэропорта.
Всем ожидающим предоставили горячие напитки и питание, отмечает ведомство. Представители транспортной прокуратуры продолжают следить за исполнением прав пассажиров.
