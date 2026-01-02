Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.0 комментариев
Росавиация: В «Домодедово» сняли ограничения на прием и выпуск рейсов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Домодедово» сняты, сообщила Росавиация.
Эти меры вводились для повышения уровня безопасности полетов, уточнил представитель ведомства в Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на столицу БПЛА.
В пятницу ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Саратова.