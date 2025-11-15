  • Новость часаСША потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    15 ноября 2025, 16:28 • Новости дня

    Роскосмос с орбиты показал первый снег в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый настоящий снег накрыл Москву, при этом ожидается значительное превышение среднего объема осадков за одни сутки, отметили в Роскосмосе.

    Первый снег выпал в Москве в субботу. Кадры природного явления показал с орбиты в своем Телеграм-канале Роскосмос.

    В течение ближайших суток синоптики прогнозируют, что в столице выпадет около трети месячной нормы осадков. Это может вызвать временные затруднения на дорогах и повлиять на работу транспорта.

    Специалисты сообщили, что за прохождением циклона над регионом следят спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Обновленные снимки с орбиты фиксируют плотность облаков и динамику перемещающихся атмосферных фронтов над Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Москву накрыл мокрый снег. Снегопад нарушил расписание рейсов в аэропортах столицы.

    15 ноября 2025, 11:12 • Новости дня
    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS

    Ученый Леб заявил о признаках искусственного происхождения у объекта 3I/ATLAS

    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS
    @ NASA

    Tекст: Мария Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS остался единым телом после прохождения вблизи Солнца, что вызвало удивление у специалистов.

    Космический объект 3I/ATLAS венось вызвал удивление в научном сообществе благодаря признакам возможного искусственного происхождения, передает РИА «Новости».

    Как сообщил в своем блоге ученый из Гарвардского университета Ави Леб, снимки, сделанные 11 ноября, показали, что объект продолжает существовать как активное единое тело, несмотря на близкий проход к Солнцу. «Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», – написал Леб.

    Ученый подчеркнул, что аномалии поведения 3I/ATLAS ставят перед исследователями новые вопросы. Часть специалистов не согласна с кометной природой объекта, считая его возможным инопланетным кораблем. Ранее Леб выражал мнение, что недавний маневр объекта мог быть вызван мощным выбросом газа, что обычно приводит к потере значительной части массы.

    Межзвездный объект был открыт 1 июля. По данным астрономов, кома 3I/ATLAS, то есть облако газа и пыли вокруг ядра, достигает примерно 24 километров в диаметре, а возраст объекта оценивается в 7,5 млрд лет, что делает комету одной из древнейших, известных ученым.

    В сентябре Леб рассказывал, что 3I/ATLAS начал менять цвет, что указывает на «аномальную эволюцию» объекта. В августе тот же ученый отмечал, что межзвездный объект излучает свет, похожий на автомобильные фары, причину этого свечения наука пока объяснить не может.

    При этом российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков заявил, что комета 3I/ATLAS не имеет отношения к деятельности инопланетян.

    Ранее астрономы зафиксировали необычное поведение этой межзвездной кометы.

    Китайский зонд впервые отследил движение объекта 3I/ATLAS.

    13 ноября 2025, 23:58 • Новости дня
    Подросток по указанию неизвестных поджег кресла в ТРЦ «Авиапарк» в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Подросток совершил попытку устроить пожар в кинотеатре торгово-развлекательного центра «Авиапарк» в Москве, ему удалось поджечь несколько кресел, после чего его задержала охрана и передала полиции, сообщили в оперативных службах.

    Юноша принес в зал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь потушили работники ТРЦ, посетителей кинотеатра эвакуировали, никто не пострадал, передает ТАСС.

    Как уточнила столичная прокуратура, подросток действовал по телефонным указаниям неизвестных лиц. В настоящее время Савеловская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования и выяснением всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Омске местный житель совершил поджог служебного автомобиля полицейских, попав под влияние мошенников. В Петербурге местная жительница подожгла объекты транспортной инфраструктуры по указанию мошенников. В Московской области подросток поджег служебный автомобиль УАЗ перед зданием отдела полиции по требованию мошенников.

    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    13 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    ОПГ в Москве продавала сильнодействующие препараты с наценкой 6000%

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице полиция пресекла деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном обороте сильнодействующих веществ, которые продавали с наценкой в 6000%, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Группа действовала в Москве и области с конца 2023 года, она закупала фармпрепараты в больших объемах через подконтрольное юрлицо с лицензией, указала Волк в своем Telegram-канале.

    Для вывода лекарств из оборота их регистрировали под другими названиями, а торговля велась через сеть аптек, товар перевозили в тайниках в мебели.

    В целях конспирации препараты продавались без упаковки.

    «Наркозависимые граждане приобретали их по завышенным ценам для немедицинского употребления», – добавила Волк.

    В ходе обысков изъято более 150 килограммов запрещенных веществ, около 25 млн рублей, банковские карты, оргтехника. Двое организаторов заключены под стражу, один под домашним арестом, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

    Ранее москвича, представлявшегося инвестором, обвинили в крупном мошенничестве с обещаниями высокой прибыли, общая сумма ущерба оценивалась в 122 млн рублей, в деле фигурировали 23 эпизода мошенничества.

    14 ноября 2025, 12:20 • Новости дня
    Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю

    Tекст: Вера Басилая

    Члены экипажа пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» вернулись на Землю после полугодовой экспедиции, капсула совершила посадку на территории автономного района Внутренняя Монголия, сообщило в прямом эфире Центральное телевидение КНР.

    Спускаемая капсула с тремя членами экипажа китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» успешно вернулась на Землю, передает ТАСС.

    Приземление прошло на площадке Дунфэн, расположенной в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

    Экипаж в составе Чэнь Дуна, Чэнь Чжунжуя и Ван Цзе был вынужден возвращаться на «Шэньчжоу-21» из-за повреждения исходного корабля космическим мусором – «Шэньчжоу-20» остался на орбите. Запуск миссии «Шэньчжоу-20» состоялся 24 апреля, работа на орбите длилась около шести месяцев.

    Для смены экипажа 31 октября к китайской орбитальной станции был отправлен корабль «Шэньчжоу-21», который доставил новых трех тайконавтов. В течение нескольких дней оба экипажа вместе работали на станции, готовя переход смены.

    Станция расположена на высоте около 400 километров от поверхности Земли. Ее масса составляет 66 тонн, объем – 110 кубометров, а конфигурация напоминает букву Т, но предусмотрено дальнейшее расширение. С 2022 года объект функционирует в штатном режиме и привлекает к участию международные научные проекты.

    Ранее китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с тремя космонавтами отстыковался от орбитальной станции «Тяньгун» после полугодовой миссии.

    Возвращение экипажа миссии «Шэньчжоу-20» было отложено на несколько дней из-за столкновения корабля с космическим мусором.

    14 ноября 2025, 00:42 • Новости дня
    Blue Origin осуществила запуск ракеты New Glenn после неожиданной задержки

    Tекст: Антон Антонов

    Запуск ракеты New Glenn компании Blue Origin (принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу) с космодрома во Флориде состоялся спустя почти час после первоначальной остановки старта в последние секунды,

    Изначально старт собирались провести в 14.57 по местному времени (22.57 мск), однако в последние секунды запуск с площадки мыса Канаверал был неожиданно остановлен. В 15.55 (23.55 мск) запуск прошел без дальнейших происшествий. Обстоятельства внезапного приостановления запуска не уточняются, передает РИА Новости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Blue Origin запустила миссию с целью отправки аппаратов к Марсу для научной программы NASA Escapade. Blue Origin планирует совершить посадку первой ступени на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эту технологию до сих пор успешно использовала только компания SpaceX Илона Маска.


    13 ноября 2025, 00:48 • Новости дня
    Синоптик Леус заявил о спаде самой мощной магнитной бури

    Tекст: Катерина Туманова

    Интенсивность возмущений магнитосферы Земли продолжает ослабевать, что позволяет говорить о прекращении магнитной бури, при этом вопрос прохождения облака плазмы остается открытым, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    «С небольшой натяжной можно говорить о паузе или даже о прекращении магнитной бури. Максимально сильными возмущения так и остались в самом начале бури. Существенно снизилась и вероятность появления северных сияний», – написал он.

    Леус добавил, что самым интересным для специалистов остается вопрос прошло ли через нашу планету облако плазмы от самой мощной из трех вспышки?

    «Ответ на него даст предстоящая ночь...», – загадочно указал синоптик.

    Ранее 12 ноября ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об очень сильной магнитной бури планетарного масштаба, почти достигшей высшего уровня G5.

    «В данный момент она регистрируется средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней», – писали они Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые 11 ноября зарегистрировали сильнейшую солнечную вспышку года. До этого за сутки Солнце произвело 15 вспышек.  Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» из-за ожидания сильной магнитной бури, который продлится 36 часов.

    14 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    На Солнце произошла вторая по мощности с начала года вспышка X405

    Вторая по силе с начала года вспышка X405 произошла на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Утром 14 ноября на Солнце произошла мощная вспышка уровня X4.05, по интенсивности уступившая только событию двухдневной давности.

    На Солнце утром 14 ноября зафиксирована мощная вспышка класса X4.05, которая стала второй по силе в 2025 году, сообщает Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

    Эпицентр события – зона 4274 в северном полушарии, которая всего два дня назад стала источником ещё более мощной вспышки X5.15, вызвавшей геомагнитную бурю 12-13 ноября.

    По данным лаборатории солнечной астрономии, выделенная на этом участке энергия вызывает вопросы у специалистов: размеры активного центра остаются относительно скромными, несмотря на рекордное количество и силу производимых вспышек. С начала осени здесь неоднократно происходили крупные вспышки, часть которых пришлась на момент, когда зона находилась на обратной стороне Солнца. Тогда выбросы плазмы могли повлиять на траекторию объекта 3I/ATLAS.

    С выходом зоны 4274 в видимую с Земли область, мощные вспышки участились. Только за последние дни здесь последовательно произошли шесть взрывов уровня X – это первые события такого класса с июня 2025 года. Причём, две новейшие вспышки стали самыми сильными за год, что уже активно обсуждается в научных и околонаучных сообществах.

    Ученые подчеркивают, что нынешняя вспышка не должна оказать значимого влияния на Землю. По оценкам специалистов, после недавнего мощного события эпицентр успел удалиться примерно на 30 градусов от направления на нашу планету, что снижает риск попадания выбросов. Ожидается, что последствия если и будут, то только слабые или средние.

    В настоящее время вспышка ещё полностью не завершилась, а информация о возможных геомагнитных последствиях появится позднее. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и отмечают, что повторения масштабной бури, как 12-13 ноября, не ожидается.

    Ранее в пятницу ученые назвали прошедшую магнитную бурю второй по силе за последние пять лет.

    Мощная вспышка на Солнце вызвала самые сильные за десять лет полярные сияния.

    Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.

    13 ноября 2025, 20:28 • Новости дня
    Ученые рассказали о продолжительной магнитной буре

    ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле длится уже около 36 часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Самая мощная за текущий год магнитная буря, достигшая уровня G4.7, продолжается на Земле уже примерно полтора дня и скоро завершится.

    Магнитная буря, продолжающаяся уже около 36 часов, зафиксирована на Земле, сообщает ТАСС. По словам заведующего лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, она началась в ночь на 12 ноября примерно в 03.00 по московскому времени и достигла уровня G4.7, что стало самым высоким показателем для 2025 года.

    Богачев отметил: «Мы ожидаем окончания магнитной бури сегодня до конца дня». Ученые используют специальную шкалу для измерения степени возмущенности магнитного поля Земли: всего существует пять уровней: от G1 – «слабо» до G5 – «экстремально сильно».

    По информации экспертов, длительные магнитные бури такого масштаба могут оказывать влияние на работу энергосетей, радиосвязь и самочувствие людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН отметила, что пик геомагнитной бури, начавшейся в ночь на 12 ноября, уже пройден. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» на 36 часов из-за ожидания сильной магнитной бури.

    14 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    Ученые признали прошедшую магнитную бурю второй по силе за пять лет

    ИКИ РАН: Прошедшвя магнитная буря стала второй по силе за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжавшаяся 42 часа магнитная буря оказалась самой мощной в этом году и уступила по интенсивности лишь рекордному событию мая 2024-го, отмечтили ученые.

    Геомагнитное событие, о завершении которого сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, продолжалось 42 часа и стало вторым по силе за последние пять лет, передает Telegram-канал ИКИ РАН.

    Специалисты отмечают, что после окончания мощной вспышки магнитное поле Земли быстро стабилизировалось и временно перестало реагировать на обычную солнечную активность.

    Буря достигла уровня G4.7, уступив лишь рекордной активности в мае 2024 года. По расчетам ученых, только три события текущего 25-го солнечного цикла отмечались такими же высокими значениями, но только завершившаяся буря стала самой продолжительной среди подобных событий этого периода.

    Сейчас наблюдается остаточно высокая скорость солнечного ветра – около 600 км в секунду, что почти в полтора раза выше стандартных показателей. При этом межпланетная плазма уже вернулась в привычное состояние. Активная область 4274, вызвавшая бурю, сместилась к краю Солнца, и влияние ее активности теперь не будет воздействовать на Землю, но за дальнейшими всплесками можно будет следить удаленно.

    В данный момент к Земле обратился спокойный солнечный сектор. Ученые считают вероятным двухнедельный период с минимальной геомагнитной активностью. Однако в случае, если взрывная область сохранится, через несколько недель не исключена новая волна сильных солнечных всплесков.

    Ранее в пятницу сообщалось, что на Земле завершилась магнитная буря, продолжавшаяся двое суток.

    Мощная вспышка на Солнце вызвала самые сильные за десять лет полярные сияния.

    Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.

    14 ноября 2025, 14:24 • Новости дня
    В Москве сильный ветер повалил несколько деревьев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице из-за штормового ветра оказались повреждены несколько деревьев, их начали распиливать и вывозить, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

    Порывы ветра достигают 17 метров в секунду, есть случаи падения деревьев, их распиливают и вывозят, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение комплекса.

    Горожан и гостей просят быть внимательнее, не укрываться под деревьями, а также не парковать возле них автомобили.

    Напомним, утром в пятницу в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково были зарегистрированы опасные порывы ветра скоростью в 15 метров в секунду.

    Также в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление.

    13 ноября 2025, 11:55 • Новости дня
    Ученые: Магнитная буря продержится на Земле еще сутки

    ИКИ РАН: Пик магнитной бури пройден, но колебания продолжатся до вечера

    Tекст: Мария Иванова

    Пик геомагнитной бури, начавшейся в ночь на 12 ноября, уже пройден, однако возмущения могут сохраняться в течение суток, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пик магнитной бури, начавшейся на Земле в ночь на 12 ноября, уже пройден, однако сама буря может сохраняться еще около суток, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ученые отмечают, что максимальные значения геомагнитного индекса Kp достигали уровня G4.3-G4.7, что сделало событие самой сильной бурей года, однако ожидавшийся экстремальный уровень G5 так и не был зафиксирован.

    Сложность понимания характера магнитных бурь этой серии связана с тем, что к Земле, по прогнозам, должны были поступить три газовых облака, выброшенные с Солнца. Однако данные спутников из-за сбоев поступали неполно, а на графиках наблюдаются размытые признаки прихода отдельных облаков. Ученые предполагают, что третье, наиболее массивное облако, ускорило предшествующие, усилив первый удар по магнитосфере.

    Наиболее сильный всплеск полярных сияний был зафиксирован в четыре-пять утра по московскому времени, когда овал сияния опустился до южных границ России. Однако из-за времени суток увидеть необычное природное явление могли лишь немногие жители страны, а максимум яркости пришелся на зону США и Канады.

    Ученые считают, что сейчас солнечная активность пошла на спад, новые мощные вспышки маловероятны, а после завершения нынешней бури ожидается продолжительный период спокойствия – вероятно, до конца ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная вспышка на Солнце вызвала самые интенсивные за последние десять лет полярные сияния.

    Синоптик Леус утром в четверг заявил о спаде самой мощной за год магнитной бури.

    Накануне Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» на 36 часов из-за ожидания сильной магнитной бури.

    13 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    Компания Безоса Blue Origin в последний момент прервала запуск ракеты New Glenn

    Tекст: Антон Антонов

    Старт ракеты New Glenn компании Blue Origin (принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу) с двумя аппаратами, которые должны отправиться к Марсу, отменили за считанные секунды до взлета, сообщили в Blue Origin.

    Запуск ракеты New Glenn должен был состояться 14.57 по местному времени (22.57 мск) с мыса Канаверал, передает РИА «Новости».

    Blue Origin сообщила о прекращении отсчета за несколько секунд до старта, не уточнив, что стало причиной остановки. В компании заявили, что «команда ведет расследование».

    Погода, как отмечали специалисты, позволяла выполнять запуск ракет в указанный промежуток времени. Это уже вторая перенесенная попытка Blue Origin отправить New Glenn – ранее в ноябре запуск также отменили, причиной назвали погодные условия.

    Главной задачей миссии является отправка аппаратов к Марсу для научной программы НАСА Escapade. В ходе старта Blue Origin планировала осуществить инновационную посадку первой ступени на плавучую платформу в Атлантическом океане – эту технологию до сих пор успешно реализовывала только компания SpaceX Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэрокосмическая компания Blue Origin Безоса осуществила успешный первый запуск ракеты-носителя New Glenn в январе.

    14 ноября 2025, 07:47 • Новости дня
    «Шэньчжоу-21» успешно отделился от китайской орбитальной станции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с тремя космонавтами реализовал отстыковку от орбитальной станции «Тяньгун» после полугодовой миссии, передает Центральное телевидение Китая.

    Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-21», на борту которого находится экипаж, успешно отделился от китайской орбитальной станции «Тяньгун», передает РИА «Новости». Экипаж состоит из трех космонавтов, которые находились на станции с апреля. Командир Чэнь Дун совершил свой третий полет, а космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе отправились в первый космический рейс.

    Возвращение экипажа было запланировано на 5 ноября, но сроки были изменены из-за попадания космического мусора: микротрещина в иллюминаторе выявлена после столкновения. Эксперты установили, что «Шэньчжоу-20» останется на орбите для проведения необходимых тестов и устранения последствий внешнего воздействия.

    Теперь три космонавта вернутся на Землю на посадочном модуле «Шэньчжоу-21».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж китайского корабля оказался заблокированным на орбите после столкновения аппарата с космическим мусором. Возвращение корабля «Шэньчжоу-20» отложили по той же причине.

    13 ноября 2025, 14:11 • Новости дня
    В Москве задержали вовлекавшего подростков в зацепинг

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в столице задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщил Следственный комитет России.

    Этот подозреваемый 12 августа убедил 15-летнего подростка вместе с собой провести поездку на внешних элементах электропоезда на станции Щербинка Курского направления Московской железной дороги, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Ему 19 лет, добавили в СК.

    Дело завели по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни».

    Отмечается, что у юноши есть также несколько других эпизодов с противоправной деятельностью.

    Решается вопрос о мере пресечения.

    Ранее в столице задержали машиниста электропоезда, его заподозрили в том, что он через мессенджер призывал подростков заниматься зацепингом.

    До этого организатор зацепинга Роман Громов был оштрафован на 100 тыс. рублей за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.

    13 ноября 2025, 14:07 • Новости дня
    Макрон предрек военный конфликт в космосе

    Макрон: Следующий военный конфликт развернется в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что следующий военный конфликт развернется в космическом пространстве.

    По мнению Макрона, слова которого приводит портал Barrons, в будущем именно космос может стать новой ареной для вооруженного противостояния между государствами, передает «Царьград».

    Ранее Китай обвинил США в расширении военной мощи в космосе. Пекин также призывал Вашингтон прекратить обвинять Россию и КНР в космической угрозе.

