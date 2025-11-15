В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Роскосмос с орбиты показал первый снег в Москве
Первый настоящий снег накрыл Москву, при этом ожидается значительное превышение среднего объема осадков за одни сутки, отметили в Роскосмосе.
Первый снег выпал в Москве в субботу. Кадры природного явления показал с орбиты в своем Телеграм-канале Роскосмос.
В течение ближайших суток синоптики прогнозируют, что в столице выпадет около трети месячной нормы осадков. Это может вызвать временные затруднения на дорогах и повлиять на работу транспорта.
Специалисты сообщили, что за прохождением циклона над регионом следят спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Обновленные снимки с орбиты фиксируют плотность облаков и динамику перемещающихся атмосферных фронтов над Москвой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Москву накрыл мокрый снег. Снегопад нарушил расписание рейсов в аэропортах столицы.