Роскосмос с орбиты показал первый снег в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первый снег выпал в Москве в субботу. Кадры природного явления показал с орбиты в своем Телеграм-канале Роскосмос.

В течение ближайших суток синоптики прогнозируют, что в столице выпадет около трети месячной нормы осадков. Это может вызвать временные затруднения на дорогах и повлиять на работу транспорта.

Специалисты сообщили, что за прохождением циклона над регионом следят спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Обновленные снимки с орбиты фиксируют плотность облаков и динамику перемещающихся атмосферных фронтов над Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Москву накрыл мокрый снег. Снегопад нарушил расписание рейсов в аэропортах столицы.