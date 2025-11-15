В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Снегопад нарушил расписание рейсов в московских аэропортах
В Москве в нескольких крупных аэропортах сегодня были зафиксированы задержки рейсов из-за сильного снегопада, как минимум шесть направлений оказались затронуты.
На фоне снегопада, который обрушился на столицу, в московских аэропортах возникли перебои с расписанием рейсов, передает телеканал 360. В аэропорту Шереметьево были задержаны вылеты в Анталью, Махачкалу, Калининград и Оренбург. В Домодедово рейс Москва – Новосибирск был перенесен на более позднее время.
Непогода также внесла коррективы в график полетов во Внуково, где вылеты в Ямбург и Ереван были задержаны на несколько часов. В Жуковском влияние погодных условий на расписание отсутствовало. Пресс-секретарь Алексей Игнатенко заявил: «Все нормально. Перевод наземных служб к условиям работы в зимнем периоде довольно давно завершен, так что никаких происшествий, все в штатном режиме. Задержек по погодным условиям никаких нет».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье повысили уровень погодной опасности до оранжевого. Мокрый снег накрыл Москву в ночь на субботу.