Снегопад нарушил расписание рейсов в московских аэропортах

Tекст: Дмитрий Зубарев

На фоне снегопада, который обрушился на столицу, в московских аэропортах возникли перебои с расписанием рейсов, передает телеканал 360. В аэропорту Шереметьево были задержаны вылеты в Анталью, Махачкалу, Калининград и Оренбург. В Домодедово рейс Москва – Новосибирск был перенесен на более позднее время.

Непогода также внесла коррективы в график полетов во Внуково, где вылеты в Ямбург и Ереван были задержаны на несколько часов. В Жуковском влияние погодных условий на расписание отсутствовало. Пресс-секретарь Алексей Игнатенко заявил: «Все нормально. Перевод наземных служб к условиям работы в зимнем периоде довольно давно завершен, так что никаких происшествий, все в штатном режиме. Задержек по погодным условиям никаких нет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье повысили уровень погодной опасности до оранжевого. Мокрый снег накрыл Москву в ночь на субботу.