Синоптики предупредили о скором начале заморозков в Москве и области

Гидрометцентр: Заморозки в Москве и Подмосковье начнутся в субботу после 16.00

Tекст: Мария Иванова

В Москве и Подмосковье с 16.00 по московскому времени начнутся заморозки, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

С этого времени температура воздуха будет переходить через ноль, приближаясь к отрицательным значениям, что повлечет за собой образование гололедицы. «В период с 16:00 мск ожидается переход температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, что может повлечь за собой образование гололедицы на дорогах», – сообщил представитель Гидрометцентра.

К ночи прекратятся осадки, а на фоне переменной облачности столбики термометров в столице могут опуститься до минус 4-6 градусов, а в Подмосковье – до минус 8 градусов. В связи с этим с 15.00 субботы и до 9.00 воскресенья в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, связанный с похолоданием и возможным гололедом, а также с изморозью.

До 21.00 в Московской области действует оранжевый уровень погодной опасности из-за интенсивных осадков и вероятности налипания мокрого снега на провода и деревья.

Оранжевый уровень указывает на вероятность опасных погодных явлений и возможность стихийных бедствий. Желтый уровень, в свою очередь, говорит о потенциальной опасности погодных условий, но не критическом риске.

Кроме того, ранее метеоролог Михаил Леус из центра погоды «Фобос» отметил, что высота осадков в столице достигает 10 мм, что составляет 20% от месячной нормы. Жителей города и области предупреждают о необходимости соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах из-за возможного образования гололеда.

Напомним, в Москве в ночь на субботу начались осадки в виде мокрого снега.

Температуры в столице опустятся ниже нуля уже в выходные, возможны сильный гололед и повышенная опасность для автомобилей на летней резине, предупредили синоптики.