Махонин сообщил о выплатах семьям погибших в ДТП с автобусом
Глава Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале объявил о выделении семьям погибших в трагическом ДТП с автобусом единовременной компенсации.
Семьи погибших в результате аварии с автобусом в Пермском крае получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей, пишет Telegram-канал Махонина.
«Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей. Также материальную помощь окажем пострадавшим», – заявил он.
В Прикамье произошло опрокидывание автобуса, в результате которого пострадали три человека.