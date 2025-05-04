Три человека пострадали при опрокидывании автобуса в Прикамье

Три человека пострадали при съезде и опрокидывании автобуса в Прикамье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, утром 4 мая в Пермском крае на 140-м километре автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь автобус Ютонг съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло в районе деревни Шахарово в 05:45 по местному времени.

По предварительным данным, водитель автобуса 1981 года рождения не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с трассы и перевернулось. В результате аварии пострадали три человека, однако их точное число уточняется.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и состояние пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Барнауле в результате аварии с автобусом пострадали три пассажира, в Петрозаводске в ДТП с маршруткой получили травмы девять человек, а в Москве число пострадавших в аварии с автобусами достигло семи человек.