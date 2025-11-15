Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.9 комментариев
Компания «Лукойл-Молдова» временно передала нефтяной терминал аэропорту Кишинева
Терминал для хранения авиационного топлива в международном аэропорту Кишинева временно передан компанией «Лукойл-Молдова» в управление администрации аэропорта для обеспечения бесперебойных поставок топлива, сообщил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету.
«Терминал по хранению авиатоплива в аэропорту является стратегическим активом государства, поэтому крайне важно, чтобы поставки керосина для авиационного сектора осуществлялись бесперебойно», – приводит слова министра ТАСС.
Министр пояснил, что совместная рабочая группа разработала и внедрила специальный план управления терминалом, чтобы исключить какие-либо перебои. Договор о безвозмездной передаче был подписан 12 ноября 2025 года и позволит эксплуатировать терминал бесплатно до момента, когда аэропорт выкупит его инфраструктуру и активы.
Жунгиету отмечал ранее, что власти уже ведут переговоры с поставщиками из Болгарии и Румынии, в частности компанией «Ромпетрол», чтобы гарантировать необходимое количество топлива после ухода «Лукойла». Он также сообщил, что правительство отказало «Лукойлу» в продаже активов третьей стороне из-за критериев национальной безопасности.
По сведениям молдавских властей, дочерняя компания «Лукойл-Молдова» владеет примерно 110 автозаправочными станциями из 570 в стране и частью инфраструктуры в аэропорту. Жунгиету заявил, что компания «Лукойл» ввиду присоединения республики к американским санкциям будет вынуждена прекратить работу в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». В пятницу Минфин США продлил отсрочку от санкций для международного бизнеса «Лукойла».
Американский минфин предоставил временные лицензии на сделки, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», операции с рядом болгарских структур «Лукойла», а также разрешил проводить операции с «Лукойлом» и «Роснефтью» для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане.