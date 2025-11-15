Компания «Лукойл-Молдова» временно передала нефтяной терминал аэропорту Кишинева

Tекст: Антон Антонов

«Терминал по хранению авиатоплива в аэропорту является стратегическим активом государства, поэтому крайне важно, чтобы поставки керосина для авиационного сектора осуществлялись бесперебойно», – приводит слова министра ТАСС.

Министр пояснил, что совместная рабочая группа разработала и внедрила специальный план управления терминалом, чтобы исключить какие-либо перебои. Договор о безвозмездной передаче был подписан 12 ноября 2025 года и позволит эксплуатировать терминал бесплатно до момента, когда аэропорт выкупит его инфраструктуру и активы.

Жунгиету отмечал ранее, что власти уже ведут переговоры с поставщиками из Болгарии и Румынии, в частности компанией «Ромпетрол», чтобы гарантировать необходимое количество топлива после ухода «Лукойла». Он также сообщил, что правительство отказало «Лукойлу» в продаже активов третьей стороне из-за критериев национальной безопасности.

По сведениям молдавских властей, дочерняя компания «Лукойл-Молдова» владеет примерно 110 автозаправочными станциями из 570 в стране и частью инфраструктуры в аэропорту. Жунгиету заявил, что компания «Лукойл» ввиду присоединения республики к американским санкциям будет вынуждена прекратить работу в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». В пятницу Минфин США продлил отсрочку от санкций для международного бизнеса «Лукойла».

Американский минфин предоставил временные лицензии на сделки, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», операции с рядом болгарских структур «Лукойла», а также разрешил проводить операции с «Лукойлом» и «Роснефтью» для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане.