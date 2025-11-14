Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
СК России завершил расследование дела против прокурора и восьми судей МУС
Прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) предъявлены заочные обвинения по трем статьям, сообщил Следственный комитет России.
В частности, обвиняемым вменяют привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание, передает РИА «Новости».
«В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 299, части 2 статьи 301, части 1 статьи 30 части 2 статьи 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы», – сообщили в ведомстве.
Как отметили в СК, все указанные представители МУС объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Среди них прокурор Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, а также судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и экс-судья Бертрам Шмитт.
Ранее США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.