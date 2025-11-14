Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Директор актера Стеклова опроверг слухи о госпитализации артиста
Сообщения о том, что народный артист России Владимир Стеклов якобы попал в столичную больницу из-за ухудшения самочувствия, не соответствуют действительности, сообщил его директор Макс Горский.
Распространяемая информация о госпитализации актера не соответствует действительности, сказал Горский ТАСС.
До этого в прессе распространили сообщения о том, что Стеклов якобы был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы из-за жалоб на резкое ухудшение самочувствия.
В январе сообщалось, что якобы Стеклов потерял сознание в московской квартире из-за резкого снижения давления, предположительно вызванного сердечной недостаточностью.