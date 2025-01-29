Актер Владимир Стеклов потерял сознание в квартире

Shot: Народный артист Владимир Стеклов упал в обморок из-за снижения давления

Tекст: Вера Басилая

Владимир Стеклов, известный по роли прапорщика Кантемирова в сериале «Кадетство», несколько дней назад потерял сознание в своей московской квартире. Медики, прибывшие на вызов, предположили, что причиной обморока стало резкое снижение артериального давления, которое могло быть вызвано острой сердечной недостаточностью, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канала Shot.

Владимир Стеклов отказался от госпитализации и продолжает лечение амбулаторно. Тем не менее актер не прерывает свою творческую деятельность и продолжает выступать в театре.

Актерская карьера Стеклова началась в 1972 году в Камчатском драматическом театре. В 1983 году он дебютировал в кино в фильме «Ураган приходит неожиданно». В его фильмографии насчитывается более 175 работ, включая такие известные проекты, как «Кадетство», «13 клиническая», «Годунов», «Гардемарины, вперед!», «Грозный», «Мастер и Маргарита», «Бизон: Дело манекенщицы».

Ранее певец Александр Буйнов опроверг слухи о том, что его якобы госпитализировали с травмой позвоночника.