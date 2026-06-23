Иран и США завершили подготовку к следующему этапу переговоров

  • Новость часаПосол в США Дарчиев: Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как защитить «малое небо» России от угроз
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье
    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    МЧС: Ураган обесточил тысячи домов в городе Кушва в Свердловской области
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум
    Вице-спикер Сената Польши решил вернуть украинские награды Киеву
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    49 комментариев
    23 июня 2026, 05:05 • Новости дня

    Иран и США завершили подготовку к следующему этапу переговоров

    Иран и США завершили подготовку к следующему этапу переговоров
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка к следующему этапу иранско-американских переговоров при участии Катара и Пакистана завершилась, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

    Гарибабади «объявил об успешном завершении технических переговоров четырех стран и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    По словам замглавы иранского МИД, предстоящие переговоры пройдут с участием спикера иранского парламента, главы МИД Ирана, вице-президента США, а также премьер-министров Пакистана и Катара.

    Как уточнил телеканал, в рамках достигнутых договоренностей созданы четыре специализированные рабочие группы: по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию, а также по мониторингу и осуществлению договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации Тегерана и Вашингтона 22 июня провели технические переговоры по реализации американо-иранского меморандума и созданию профильных групп.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

    22 июня 2026, 05:57 • Новости дня
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После первого раунда переговоров при тщательном посредничестве Пакистана и Катара глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.

    «Неустанное посредничество Пакистана и Катара привело к значительному прогрессу в прекращении войны в Ливане. Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов снят, блокада снята, некоторые замороженные активы разблокированы, а для Ирана запущен масштабный план реконструкции и развития», – написал министр в соцсети Х.

    К посту Аракчи приложил текст совместного заявления по итогам первого раунда переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

    Комментарии (2)
    22 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: США не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан

    Политолог Сажин: Израиль станет главным «тормозом» переговоров США и Ирана

    Эксперт: США не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В интересы Израиля входит уничтожение ливанского движения «Хезболла». Поэтому не стоит ожидать, что ЦАХАЛ прекратит удары по целям на юге Ливана и в ближайшем будущем выведет свои силы из зоны безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Напомним, по итогам переговоров между США и Ираном создана специальная группа для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой».

    «Представители США и Ирана в воскресенье смогли провести встречу – пусть без рукопожатий и совместных совместного фотографирования. Посредники правы – в ходе нее стороны достигли определенного прогресса», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    Вместе с тем, оговорился собеседник, важным моментом остается позиция Израиля. «Тель-Авив на переговоры не был приглашен. Дональд Трамп как бы взял на себя ответственность за позицию еврейского государства. При этом республика уже неожнократно заявляла, что она собирается проводить собственную политику на основе национальных интересов», – напомнил он.

    Эксперт уточнил, что внимание Израиля сконцентрировано на данный момент на уничтожении ливанского движения «Хезболла», которое является для Тель-Авива одним из главных раздражителей. «По этой причине я сомневаюсь, что ЦАХАЛ прекратит удары по целям на юге Ливана и в ближайшем будущем выведет свои силы из зоны безопасности», – отметил собеседник.

    «Глава Белого дома, понимая складывающуюся ситуацию, попытался надавить на Тегеран, чтобы тот усмирил «Хезболлу». В противном случае, как пригрозил американский лидер, США нанесут удар по Ирану», – продолжил Сажин. Вместе с тем, как указал эксперт, Корпус стражей исламской революции (КСИР), который фактически управляют сейчас страной, «не отдаст свое творение» просто так.

    «Иран создавал сеть вооруженных группировок с двумя целями: первая – это уничтожение Израиля, а вторая – изгнание США из региона Ближнего Востока. Повторю, еврейское государство никогда не согласится на мирное сосуществование с «Хезболлой», пока движение не разоружится и из военной организации не превратится в чисто политическую. Поэтому фактор Тель-Авива окажется одним из главных «тормозов» переговоров США и Ирана», – заключил Сажин.

    Ранее Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда в швейцарском Бюргенштоке. С американской стороны в них участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

    Представители Пакистана и Катара заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе: и Тегеран, и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса». Так, Штаты и Исламская республика согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», – говорится в документе.

    Кроме того, стороны договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, а также открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, что Тегеран благодаря посредничеству Пакистана и Катара согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов.

    Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой». Вместе с тем, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до тех пор, пока это потребуется для защиты своих граждан. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также отметил, что израильские военные сохраняют свободу действий в Ливане.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля относительно их действий по устранению угроз», – цитирует его портал Ynet. Напомним, 20 июня Нетаньяху и Кац после консультаций с США отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. При этом военнослужащие ЦАХАЛ продолжат удерживать «желтую линию». «Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», – написал израильский министр обороны.

    Примечательно, что в разгар переговоров в воскресенье американский лидер Дональд Трамп пригрозил Исламской республике новыми ударами. «Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!», – написал он в соцсети Truth Social.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Эксперт: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана

    Востоковед Семенов: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана

    Эксперт: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана
    @ Costfoto/CFOTO/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иран не согласится на изменение роли ливанского движения «Хезболла» или вовсе прекращение его деятельности. Такие меры для Исламской республики и «оси сопротивления» неприемлемы. Поэтому какую бы сделку США и Иран ни обсуждали, вероятно, в Ливане так или иначе боевые действия будут продолжаться. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал востоковед Кирилл Семенов.

    «Израиль никогда не уйдет с юга Ливана. У США нет никаких рычагов давления, чтобы заставить еврейское государство прекратить военные операции», – отметил востоковед Кирилл Семенов. Он назвал позицию Тель-Авива «неразрешимым вопросом».

    По оценкам собеседника, спасти ситуацию могло бы изменение роли ливанского движения «Хезболла» или вовсе прекращение его деятельности. «Однако Иран на это не пойдет. Такие меры для Исламской республики и «оси сопротивления» неприемлемы», – уточнил Семенов.

    «Какую бы сделку США и Иран ни обсуждали, вероятно, в Ливане так или иначе боевые действия будут продолжаться. Я думаю, что рано или поздно стороны примут идею ведения переговоров на фоне военных действий в этой стране как неизбежность», – заключил эксперт.

    Ранее Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда в швейцарском Бюргенштоке. С американской стороны в них участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

    Представители Пакистана и Катара заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе: и Тегеран, и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса». Так, Штаты и Исламская республика согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», – говорится в документе.

    Кроме того, стороны договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, а также открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что Тегеран благодаря посредничеству Пакистана и Катара согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов.

    Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой». Вместе с тем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до тех пор, пока это потребуется для защиты своих граждан. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также отметил, что израильские военные сохраняют свободу действий в Ливане.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля относительно их действий по устранению угроз», – цитирует его портал Ynet. Напомним, 20 июня Нетаньяху и Кац после консультаций с США отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. При этом военнослужащие ЦАХАЛ продолжат удерживать «желтую линию». «Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», – написал израильский министр обороны.

    Примечательно, что в разгар переговоров в воскресенье американский лидер Дональд Трамп пригрозил Исламской республике новыми ударами. «Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!» – написал он в соцсети Truth Social.

    Комментарии (2)
    22 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива

    Вэнс: Ормузский пролив открыт

    Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Ормузский пролив открыт для транзита энергоносителей.

    «Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было», – заявил Вэнс в ходе пресс-конференции.

    Политик добавил, что американские власти стремились обеспечить эффективную координацию действий для возможности разминирования стратегически важного водного пути, передает ТАСС.

    Ранее президент США сообщил о планах открыть Ормузский пролив для разминирования.

    Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход коммерческих судов через эту артерию.

    Вэнс заявил о стабильности текущих договоренностей с Тегераном.

    Комментарии (2)
    22 июня 2026, 17:14 • Новости дня
    Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары

    Минфин США выдал лицензию на операции с иранской нефтью до 21 августа

    Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары
    @ Ahmad Halabisaz/Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские власти легализовали производство, поставки и продажу углеводородов из Ирана, выдав соответствующую лицензию сроком до 21 августа текущего года.

    Соответствующий документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов. Ведомство официально одобрило проведение финансовых операций с энергоносителями, передает ТАСС.

    «Все сделки, которые необходимы для производства, продажи и поставки или выгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, разрешаются до 00.01 по времени восточного побережья США (08.01 мск – прим. ТАСС) 21 августа 2026 года», – отмечается в тексте генеральной лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил снятие американской военно-морской блокады.

    В середине июня Вашингтон и Тегеран договорились подписать мирное соглашение.

    Комментарии (4)
    22 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум

    Москва и Тегеран провели консультации по меморандуму Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прошли консультации представителей Москвы и Тегерана по ближневосточной проблематике, сообщил МИД России.

    Представители России и Ирана провели в Москве консультации, посвященные ближневосточной проблематике, говорится в официальном заявлении МИД России.

    В переговорах приняли участие спецпредставитель министра иностранных дел РФ по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак и помощник главы МИД Ирана, генеральный директор Главного управления Западной Азии и Северной Африки Мехди Шуштари.

    Главной темой встречи стали перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Документ направлен на завершение военного конфликта в ближневосточном регионе.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на предотвращение возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Участники переговорного процесса создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного соглашения.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Американский офицер объяснил провал переговоров с Ираном

    Американский офицер Дэвис: США вредят сами себе

    Tекст: Ольга Иванова

    Угрозы Дональда Трампа вынудили иранскую делегацию покинуть дипломатическую встречу в Швейцарии, США вредят сами себе, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    Американское руководство самостоятельно разрушает дипломатический процесс, передает РИА «Новости».

    По словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, именно угрозы Дональда Трампа вынудили представителей Тегерана покинуть место встречи.

    Эксперт прокомментировал инцидент в социальной сети. «Совершенно не похоже, что иранская сторона «умоляет о сделке», ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора», – написал военный.

    Дэвис добавил, что из-за высказываний президента стороны даже не успели начать дискуссию о прекращении огня в Ливане. По его мнению, Соединенные Штаты выступают злейшим врагом для самих себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном.

    Участники приостановили четырехсторонние консультации при посредничестве Катара и Пакистана.

    Иранская делегация досрочно покинула место проведения встречи из-за резких заявлений Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    В Катаре при взрыве на заводе по переработке СПГ 18 человек пропали без вести

    При взрыве в Катаре 54 человека пострадали и 18 пропали без вести

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате взрыва на ключевом катарском заводе по переработке сжиженного природного газа в Рас-Лаффане в воскресенье пострадали 54 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести.

    Взрыв произошел во время запуска газораспределительного терминала Барзан, после чего возник пожар, сообщила компания QatarEnergy. Власти заявили, что причиной взрыва стала техническая авария, и утечка не представляет угрозы для общественной безопасности, передает Reuters.

    Поисковые группы разыскивают 18 пропавших без вести, сообщило Министерство внутренних дел, добавив, что 54 человека пострадали из-за происшествия.

    Катарская международная поисково-спасательная группа в сотрудничестве с командами гражданской обороны проводит розыск пропавших без вести.

    Компания QatarEnergy не сообщила о каком-либо ущербе электростанции, которая поставляет газ на внутренний рынок.

    Ранее стало известно, что в крупном промышленном центре Катара раздался мощный взрыв.


    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Делегация Ирана покинула Швейцарию после 18-часовых переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация Ирана, возглавляемая спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом, покинула Швейцарию после 18 часов переговоров с США, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Глава МИД Ирана сообщил, что делегация Ирана во главе со спикером парламента завершила восемнадцатичасовые переговоры с американской стороной в Швейцарии и направились обратно в Тегеран.

    По словам Аракчи, стороны обсуждали реализацию подписанного ранее меморандума с США, передает ТАСС.

    Представители Катара и Пакистана, выступающие посредниками между Тегераном и Вашингтоном, ранее заявили об успешной разработке дорожной карты. Документ, созданный в швейцарском Бюргенштоке, направлен на достижение окончательного соглашения между странами.

    Для контроля за дальнейшим ходом переговорного процесса планируется создание специального комитета. Он будет следить за выполнением достигнутых договоренностей и способствовать дальнейшему диалогу.

    Делегации США и Ирана прибыли на технические переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Страны-посредники в лице Пакистана и Катара объявили о позитивном завершении первого раунда саммита.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 14:30 • Новости дня
    Вэнс заявил о допуске инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты

    Вэнс: Иран допустил инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Ирана согласилось возобновить допуск международных специалистов на свои ядерные объекты, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров в швейцарском Бюргенштоке.

    «Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну», – подчеркнул американский политик на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Он добавил, что это решение станет первым шагом к окончательной денуклеаризации и полному прекращению атомной программы Тегерана.

    Ожидается, что представители Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в республику уже в понедельник. По словам Вэнса, американская делегация пыталась связаться с инспекторами еще накануне ночью.

    Вице-президент высоко оценил прошедшие консультации Вашингтона и Тегерана. Он отметил значительный прогресс в двустороннем диалоге, назвав достигнутые договоренности прочным фундаментом для успешного заключения итоговой сделки.

    Ранее Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана.

    Американская сторона намеревалась обсудить ядерную программу Тегерана.

    Участники диалога сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Израиль нанес удары беспилотниками по западу Газы

    В результате атаки израильских беспилотников в Газе погибла женщина

    Tекст: Денис Тельманов

    Очередная атака беспилотных аппаратов на западе палестинского анклава привела к гибели как минимум одного человека и ранению нескольких местных жителей.

    Израильские военные атаковали автомобили в районе Ар-Рималь на западе Газы, передает РИА «Новости».

    Катарский телеканал приводит последствия обстрела: «Одна женщина погибла, есть пострадавшие в результате удара израильского беспилотника по кварталу Ар-Рималь на западе города Газа».

    В соцсетях также появляются кадры других ударов, однако информация о новых жертвах пока отсутствует.

    В октябре 2025 года стороны конфликта при международном посредничестве согласовали первый этап мирного плана Дональда Трампа.

    После вступления в силу режима прекращения огня израильские войска отошли на так называемую желтую линию. При этом под их контролем осталось более 50% территории сектора.

    По оценкам палестинских властей, с начала перемирия 11 октября 2025 года жертвами атак стали свыше одной тысячи палестинцев, около 3,2 тыс. получили ранения. Общие потери с момента эскалации 7 октября 2023 года превысили 73 тыс. погибших и 173 тыс. пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года при израильском авиаударе по Газе погиб сын главы движения ХАМАС.

    В октябре прошлого года мировые лидеры прибыли в Египет для подписания мирного соглашения.

    Летом 2025 года в результате атак Израиля на анклав скончались по меньшей мере 82 палестинца.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    ISNA: Технические переговоры между Ираном и США стартуют 22 июня

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации Тегерана и Вашингтона приступают к обсуждению механизмов исполнения недавнего двустороннего соглашения, включающего разморозку активов и снятие нефтяного эмбарго, сообщило ISNA.

    Встречи сторон стартуют 22 июня и будут посвящены реализации американо-иранского меморандума, передает РИА «Новости».

    «Технические переговоры между Ираном и США, которые возглавит Гариб-Абади пройдут с сегодняшнего дня и будут касаться механизмов реализации Исламабадского меморандума, а также создания профильных технических групп», – сообщило иранское агентство ISNA.

    Накануне в швейцарском Бюргенштоке состоялись консультации при участии стран-посредников – Пакистана и Катара.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Исмаил Багаи отметил достигнутый на встречах прогресс.

    Участники диалога сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения.

    Делегация Ирана покинула Швейцарию после 18-часовых переговоров с США.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Президент Сирии опроверг планы военного вмешательства в ситуацию в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Сирии не планируют использовать военную силу для урегулирования ливанского кризиса, однако готовы содействовать мирному разрешению конфликта.

    Слова американского лидера о возможном вмешательстве Дамаска в ситуацию в Ливане были неверно поняты, передает агентство Anadolu. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа разъяснил позицию страны по этому вопросу.

    «Мы не желаем возвращаться к практике военного вмешательства Сирии в Ливан, как это происходило в прошлом», – подчеркнул сирийский лидер в интервью каналу «Аль-Мешхад».

    Ахмед аш-Шараа добавил, что глава Белого дома лишь выразил обеспокоенность происходящим, отметив возможную позитивную роль Дамаска при координации действий с Бейрутом. Сирия, в свою очередь, готова занять конструктивную позицию в рамках обновленного внешнеполитического курса.

    Политик также отметил, что проблема не может быть решена путем бомбардировок и разрушений. В ходе переговоров с американским коллегой сирийский президент указал на необходимость прекращения боевых действий и важность экономических, политических и социальных мер для стабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимал попытки заставить сирийские власти открыть фронт против Ливана.

    Накануне израильские военные объявили о продолжении операций в южной части этой страны.

    Из-за интенсивных боев на ливанской территории Тегеран отказался от проведения переговоров с США.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители США и Ирана на встрече в швейцарском Бюргенштоке договорились разработать специальный механизм для защиты торговых маршрутов и обеспечения безопасности судоходства.

    Участники переговоров в Швейцарии приняли решение о создании механизма для обеспечения безопасного прохождения судов через Ормузский пролив, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    «Было решено создать механизм, обеспечивающий безопасное прохождение судов через Ормузский пролив», – приводит ТАСС слова иранского дипломата.

    Багаи также отметил, что Тегеран считает ключевым условием для любого окончательного соглашения полное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Иранская сторона настаивает на строгом соблюдении обязательств, в первую очередь требуя прекращения огня со стороны Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Ирана дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании.

    Позже официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи пригрозил разорвать данный договор из-за действий Израиля.

    До этого Дональд Трамп снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    @ Jacques Descloitres/NASA/GSFC/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», – сказал американский лидер после переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

    Трамп отметил, что в воскресенье через пролив прошло больше нефтяных танкеров, чем когда-либо раньше, передает РИА «Новости».

    Президент США также заявил, что ожидает направления размороженных иранских суверенных активов на эксклюзивные закупки сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов. По его словам, деньги планируется потратить на покупку кукурузы, соевых бобов и другой продукции у американских фермеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о разрешении снять американскую морскую блокаду с Ирана и беспошлинно открыть Ормузский пролив.

    Центральное командование США подтвердило беспрепятственный и безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив.

    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров Ирана и США.

    Комментарии (0)
    Главное
    В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек
    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
    Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким
    Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»
    Метеоролог Шувалов объяснил формирование торнадо на Урале
    Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
    ФИФА сообщила о назначении двух женщин главными арбитрами ЧМ-2026

    Что заставило ЦБ замедлиться в снижении ставки

    Девятый раз подряд регулятор снижает ключевую ставку. Однако шаг снижения на этой неделе разочаровал рынок. Ждали ставку в 14%, а она снизилась пока только до 14,25%. Впрочем, ЦБ был близок к тому, чтобы вообще ничего не снижать. Почему выбор у регулятора был непростой, учитывая, что годовая инфляция в целом снизилась? И что будет со ставкой, кредитами и рублем дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США не смогли приблизить урегулирование украинского кризиса. Вашингтон оказался «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Россия не ждет, пока страны Запада при участии американцев или без них «созреют» для мира, и будет добиваться своей победы на поле боя. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину военной почты

    Россия в последнее время существенно расширила географию и нарастила число ударов по почтовой инфраструктуре и торговым сетям Украины. Под прицелом – склады, терминалы и отделения, которые ВСУ используют для перевозки, распределения и хранения оружия, боеприпасов, амуниции и беспилотников. Эксперты отмечают: удары по этим узлам наносят долгосрочный ущерб всей системе снабжения украинской армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Череда отставок меняет значение поста премьера Британии

    Вот уже пятый британский премьер подряд досрочно подал в отставку. Почему когда-то крайне популярный Кир Стармер за короткий срок стремительно растерял свой рейтинг и в чем основные причины кризиса правящих британских кругов в последние десять лет? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    • Определен следующий премьер Британии

      Уже скоро в Великобритании должен смениться лидер правящей Лейбористской партии – а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернэма. Что это за человек? Чего от него ждать России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации