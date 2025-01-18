Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.4 комментария
Певец Александр Буйнов опроверг слухи о госпитализации с травмой позвоночника
Певец Александр Буйнов опроверг сообщения о своей госпитализации, заявив, что эти сведения являются бездоказательными. Несмотря на слухи о травме позвоночника, артист продолжает работать и планирует концерты.
Народный артист России Александр Буйнов заявил ТАСС, что информация о его госпитализации с травмой позвоночника является ложной. По его словам, подобные сообщения распространяются без каких-либо доказательств.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Буйнова якобы экстренно прооперировали в Москве. Однако артист опроверг эту информацию, подчеркнув, что чувствует себя хорошо. Он добавил: «Эти «журналисты» упорно пытаются навязать народу свое «желтое», бездоказательное мнение. Я «свеж и спел», как поется в моей песне».
Александр Буйнов готовится отметить свое 75-летие 24 марта 2025 года. Он также сообщил, что планирует провести юбилейный концерт в Кремле 6 апреля. В своей карьере артист выпустил около 20 музыкальных альбомов, включая такие известные песни как «Я знал любовь», «Мы в ответе за тех», «Посидим-помолчим».
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Светлана Дружинина ранее опровергла информацию о своей госпитализации с острым бронхитом.