Песков отметил сохранение значимости G20 для многих стран

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил, что формат G20 остается более представительным для обсуждения мировых экономических проблем и актуален для различных государств. Пресс-секретарь добавил: «Большая двадцатка, безусловно, сохраняет свою важность, свою значимость для многих стран, которые принимают участие в этом формате», передает ТАСС.

Он также указал на сложную ситуацию с международным правом. По словам представителя Кремля, «международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии».

Песков выразил надежду на разрешение ситуации вокруг Венесуэлы с соблюдением международных норм права несмотря на существующую напряженность, возникшую после наращивания присутствия США в Карибском бассейне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Китая Ли Цян заменит председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Йоханнесбурге.

Президент России Владимир Путин не планирует ехать на этот саммит в Южно-Африканской Республике. Делегацию России на саммите в Йоханнесбурге будет возглавлять замглавы администрации президента Максим Орешкин.