Песков: Путин не планирует лично посещать саммит G20 в ЮАР

Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовых актов.
«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича», – сказано в документе.
Ранее Путин поздравил Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.
Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.
Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.
«Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.
Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.
Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.
Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.
РИА Новости: Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника в администрации Трампа.
«У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», – приводит агентство слова собеседника.
Он также подчеркнул, что недавно состоявшийся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио был продуктивным. По его словам, благодаря этому обмену мнениями между дипломатами США и России, необходимости в дополнительной личной встрече между ними сейчас не возникает.
Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.
Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.
В поздравительной телеграмме, содержание которой приводит Telegram-канал Союза кинематографистов России, глава государства назвал Михалкова примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.
В тексте обращения Путин отметил, что Михалкова по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Президент подчеркнул, что творческие работы и созидательный вклад режиссера в российское киноискусство, а также его общественная, просветительская и образовательная деятельность заслуживают уважения.
Путин пожелал Михалкову и его близким крепкого здоровья и дальнейших успехов.
Ранее Путин назвал Михалкова своим другом и истинным патриотом России.
Дипломатический источник в Анкаре подчеркнул, что турецкие власти не обладают сведениями о маршруте возможного полета президента России Владимира Путина на встречу с Дональдом Трампом в Будапеште, передает РИА «Новости».
Источник добавил, что что Турция не передавала прессе никаких данных о маршрутах российского лидера и не располагает подобной информацией.
Ранее портал AirLive, который занимается мониторингом авиаперелетов, выдвинул предположение, что Путин может воспользоваться воздушным коридором над Черным морем и территорией Турции для прибытия в столицу Венгрии. В публикации портала AirLive утверждалось, что эта информация якобы получена от турецких властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что МИД Польши угрожает препятствовать пролету самолета Путина. Болгария пообещала открыть свое воздушное пространство для рейса президента России. Песков опроверг слухи о возможном совместном полете Путина и Трампа в Будапешт.
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила вернуться к идее создания Экологического кодекса, передает РИА «Новости». Она отметила, что за последние пять лет в сфере экологии было принято множество документов, которые важно кодифицировать.
Радионова напомнила, что инициатива по обсуждению Экологического кодекса ранее звучала на Невском экологическом форуме от Валентины Матвиенко. По ее словам, систематизация законодательства позволит повысить эффективность регулирования в природоохранной сфере.
Она также доложила о работе по надзору за недродобывающими компаниями. Согласно данным Росприроднадзора, лишь семь процентов таких предприятий подпадают под плановые проверки. Для повышения контроля Радионова предложила использовать снимки «Роскосмоса» для мониторинга объектов без обязательных физических проверок.
Глава ведомства рассказала о проекте «Президентский медвежий патруль» в Арктике, который за пять лет наблюдал более 25 белых медведей, издал пособие для работников и жителей Арктики. «Были конфликтные ситуации, кого-то мы даже в Москву доставляли самолетами, медвежонка, у нас такой случай был. Московский зоопарк и специалисты нам помогают», – заявила она.
Владимир Путин поинтересовался реализацией федерального проекта «Чистый воздух». Радионова отметила, что к программе подключились 29 городов, предприятия предоставляют отчеты о внедрении экологических мероприятий, а правительство требует подтверждения результатов инструментальными замерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о работе «Медвежьего патруля» в Арктике, который теперь называют «Президентским медвежьим патрулем».
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Росприроднадзора поднял вопрос о способах фиксации успехов по снижению вредных выбросов.
Орбан сообщил о продолжающейся подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште
Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к мирному саммиту Путина и Трампа в Будапеште, несмотря на отсутствие согласованной даты, передает ТАСС.
«Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», – заявил Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.
Также Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о срыве переговоров между Путиным и Трампом «инфобалаганом партии войны».
Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность встречи двух лидеров.
По словам Радионовой, проект, инициированный Путиным, призван снизить число конфликтов между белыми медведями и человеком, передает РИА «Новости».
«Вы дали старт «Медвежьему патрулю», теперь его во всей Арктике называют «Президентский медвежий патруль». За пять лет мы наблюдали более 25 особей, издали книгу и пособие для тех, кто работает или живет в Арктике. Были конфликтные ситуации – одного медвежонка даже доставили самолетом в Москву для лечения, специалисты Московского зоопарка оказали помощь», – сообщила глава Росприроднадзора.
Она также отметила, что выпущенное пособие помогает жителям и работникам Арктики правильно вести себя в местах обитания хищников. По итогам этого года Радионова сообщила, что не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации между человеком и белым медведем, и добавила, что ведомство гордится достигнутым результатом.
На встрече Путин поинтересовался отчетностью Росприроднадзора по выбросам в атмосферу.
Трамп, комментируя свои слова о том, что он не хочет «понапрасну тратить время», заявил, что «Я не говорил, что это стало бы [впустую потраченным временем]», передает ТАСС.
«На этом фронте происходит очень многое. <…> Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое», – указал американский лидер.
Ранее Трамп объявлял, что пока пытается решить, стоит ли ему ехать на встречу с президентом Владимиром Путиным.
Официальный представитель МИД Мария Захарова называла слухи о срыве переговоров между двумя президентами «инфобалаганом партии войны». Генсек НАТО Марк Рютте на ближайшие сутки запланировал внеплановую поездку в Вашингтон для встречи с Трампом.
Глава государства напомнил о существовании программы по сокращению вредных выбросов в атмосферу в городах и уточнил, на основании чего ведомство оценивает результаты: вложенными средствами в оборудование или фактическим уменьшением выбросов, передает ТАСС.
«Вредные выбросы в атмосферу – у нас программа существует соответствующая, по городам, – напомнил глава государства. – Мы отчитываемся чем? Вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением?» – сказал Путин.
Радионова сообщила, что вице-премьер Дмитрий Патрушев, курирующий надзорное ведомство, требует отчета не по бумаге, а по результатам инструментальных замеров.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны не будут исполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина, если тот приедет в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Сийярто напомнил, что Венгрия ранее объявила о своем выходе из состава МУС. Он напомнил, что президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован.
В интервью телеканалу CNN дипломат выразил надежду, что Евросоюз не станет мешать визиту Путина в венгерскую столицу.
«Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира», – заявил Сийярто.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна готова задержать самолет с Владимиром Путиным при его перелете в Будапешт.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что президент России обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования зарубежными судами.
Дональд Трамп сообщил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз планирует срывать встречу Трампа и Путина.
Максим Харкин, недавно освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса, на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром рассказал о своем желании приехать в Россию и лично выразить благодарность президенту Владимиру Путину за помощь во время пребывания в плену, передает ТАСС.
Лазар отметил, что встреча с Харкиным была очень эмоциональной, а сам Харкин надеется приехать в Россию в ближайшие месяц-полтора, если позволит здоровье.
Главный раввин России сообщил, что Харкин считает свое освобождение настоящим чудом и благодарит всех, кто поддерживал его молитвами и усилиями по освобождению. По словам Лазара, Харкин рассказал, что плен изменил его: он стал мудрее и еще сильнее уверовал в Бога.
Лазар также подчеркнул, что несмотря на значительную потерю веса из-за голодовки, Харкин стал морально крепче. Бывший заложник теперь молится за погибших заложников, чьи тела до сих пор не возвращены семьям, и, по словам Лазара, стал иначе ценить жизнь и единство народа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль передал палестинской стороне 150 тел погибших за время конфликта в секторе Газа, но были опознаны только 25 человек. Израильские эксперты завершили опознание тела Ронена Энгеля, переданного Израилю в рамках соглашения. Войска ЦАХАЛа получили от Международного Комитета Красного Креста еще два гроба с телами погибших заложников.
У Путина запланировано мероприятие «по линии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», цитирует Пескова ТАСС.
Подробностей Песков не сообщил.
Ранее Путин во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ побывал в Петропавловском соборе в Петербурге, его сопровождали представители Минобороны, Генерального штаба и командующие группировками войск в зоне спецоперации на Украине.
Значимых препятствий для организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа не существует, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов.
«Я не вижу значимых препятствий, вопрос в том, чтобы параметры, определенные президентами на саммите в Анкоридже, эти рамки наполнились конкретикой, и это трудный процесс, надо признать. Но для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься», – заявил Рябков.
Также он отметил, что подготовка к встрече президентов продолжается. По его словам, работа над деталями саммита ведется, а обсуждение конкретных параметров требует значительных усилий с обеих сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии продолжают готовиться к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что еще не принял решение о проведении встречи с Владимиром Путиным.
Возможность проведения российско-американских переговоров в Будапеште определится в ближайшие несколько дней.
Песков заявил об отсутствии планов нового разговора Путина и Орбана
Информацию об отсутствии новых планов на телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что такого разговора пока нет в расписании.
«Нет, пока нового [телефонного разговора в планах] нет», – заявил Песков журналистам.
Представитель Кремля напомнил, что предыдущая беседа между Путиным и Орбаном состоялась 17 октября.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил влияние отношений Владимира Путина с Виктором Орбаном на выбор города для переговоров.
Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в столице Венгрии.