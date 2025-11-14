Прокурор попросил суд заочно приговорить Гозмана к 11 годам колонии

Tекст: Алексей Дегтярев

Гозману предъявлено обвинение по статьям о публичных призывах к террористической деятельности, оправдании терроризма или его пропаганде через СМИ либо интернет, передает ТАСС.

Прокурор Светлана Тарасова попросила суд признать его виновным и заочно приговорить к 11 годам колонии общего режима. Также обвинение считает, что Гозмана на пять лет нужно лишить права администрирования сайтов.

По данным следствия, Гозман, находясь за рубежом, во время прямой трансляции дал интервью, где содержались призывы к террористической деятельности и элементы пропаганды терроризма.

Ранее Гозман уже был заочно осужден на восемь лет и шесть месяцев лишения свободы за фейки о ВС России.

Напомним, в ноябре во Втором Западном окружном военном суде началось рассмотрение дела в отношении Гозмана об оправдании терроризма.

В сентябре СК завершил расследование дела против Гозмана в Москве. В январе его включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.