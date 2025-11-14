Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но, если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
На Пентагоне заменили таблички после переименования ведомства
На фасаде здания Пентагона появились новые таблички с официальным названием «Военное министерство», заменившие бронзовые вывески семидесятилетней давности.
На здании Пентагона появились новые таблички с надписью «Военное министерство» (Department of War), сообщает ТАСС.
Старые бронзовые таблички, державшиеся более 70 лет, были заменены в соответствии с новым официальным названием ведомства. Руководитель министерства Пит Хегсет собственноручно закрепил одну из новых табличек, каждая из которых весит 27 кг и имеет размеры около 75 на 50 см.
Хегсет подчеркнул: «Нынешнее название отражает новый дух ведомства». Новый статус ведомства требует масштабных изменений инфраструктуры – необходимо заменить тысячи табличек, знаков и бланков, отмечает военное министерство.
По данным NBC News, расходы на эти работы могут достигнуть 2 млрд долларов, из которых около 1 млрд долларов потребуется только на замену бланков и вывесок.
Инициатива по переименованию принадлежит президенту США Дональду Трампу, который в начале сентября подписал соответствующий указ. Трамп заявил, что возвращение к историческому названию оправдано с учетом текущей мировой обстановки. Исторически военное министерство существовало с 1789 по 1947 год; затем ведомство несколько раз переименовывалось, прежде чем вновь получить название «Военное министерство».
Американист Малек Дудаков объяснил причины намерения переименовать Минобороны США.