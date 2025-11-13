За двух фигурантов «дела Миндича» внесли залог почти 900 тыс. долларов

Tекст: Вера Басилая

По данным СМИ, за двух женщин, связанных с совладельцем компании «Квартал 95» Тимуром Миндичем, внесли залог почти 900 тыс. долларов, передает ТАСС.

Пресс-служба Высшего антикоррупционного суда подтвердила, что средства внесены за Лесю Устименко и Людмилу Зорину. Суд определил для Устименко залог в 595 тыс. долларов, для Зориной – в 285 тыс. долларов.

Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), оба залога пробовала внести компания «Вангар» с уставным капиталом всего 1 тыс. гривен, что составляет примерно 24 доллара. Эта фирма зарегистрирована в сфере производства мебели.

Операция по уголовному делу проводится в рамках масштабной антикоррупционной акции «Мидас», которая была объявлена независимыми антикоррупционными структурами на Украине 10 ноября. В ее рамках обыски прошли у Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».

В ходе расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи разговоров, зафиксированных в квартире Миндича. На этих записях, по словам следователей, обсуждались коррупционные схемы.

Ранее на Украине по делу о коррупции в энергетической сфере были предъявлены обвинения семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, при этом пятеро оказались задержаны.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что участники схемы с Миндичем могут дать показания против Владимира Зеленского.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждал, что Владимир Зеленский причастен к хищению средств из энергетики и обороны, сумма ущерба оценивается в 100 млн долларов.







