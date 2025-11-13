Госдеп без объяснений удалил материалы о риске ядерной войны с СССР

Эксперт: Трамп не смог одержать верх над «глубинным государством» с помощью шатдауна

Дробницкий: У Трампа по-прежнему нет контроля над федеральным правительством

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Шатдаун стал следствием стремления Белого дома продемонстрировать свой административный ресурс и одновременно заблокировать попытки Конгресса присвоить президентские полномочия. Однако администрация Трампа не сумела использовать паралич законодательной власти, проявив нерешительность», – заявил американист Дмитрий Дробницкий.

«Белый дом выиграл время, но распорядился им неэффективно. Даже увольнения госслужащих в итоге отменили. Трамп не смог одержать верх над так называемым глубинным государством. А отмены авиарейсов из-за прекращения работы правительства лишь ударили по рейтингу президента. Условия соглашения о прекращении шатдауна подтвердили: у Трампа по-прежнему нет контроля над федеральным правительством», – подчеркнул собеседник.

«Если говорить о формальной причине шатдауна, то здесь тактический успех можно отдать республиканцам. Налоговые субсидии для многих получателей Obamacare финансируются из переменной части бюджета, поэтому программа может быть заморожена из-за нехватки средств. Однако голосование по общему бюджету будет уже не партийным, а институциональным – и здесь, полагаю, демократы одержат победу», – констатировал он.

«В целом, судя по всему, с середины декабря Конгресс продолжит попытки лишить Трампа президентских полномочий по ряду ключевых направлений. И нельзя исключать, что у законодателей это получится. Возможно, уже к середине 2026 года власть полностью перейдет в руки конгрессменов. Это станет беспрецедентным случаем в истории США, когда целый политический класс окажется отстранен от принятия решений», – резюмировал аналитик.

В среду завершился самый долгий шатдаун в истории США. Палата представителей проголосовала за проект бюджета, который через два часа подписал президент Дональд Трамп. Работа федерального правительства возобновится после 43-дневного перерыва и позволит ему работать до 30 января 2026 года, пишет BBC.

Проект гарантирует, что вызванные шатдауном увольнения и сокращения федеральных работников прекратятся. Большинство госслужащих уже получили уведомления о выходе на работу в четверг. Проекты, поставленные на паузу, в том числе продовольственная программа SNAP для малоимущих, будут профинансированы до конца сентября 2026 года.

Трамп назвал законопроект победой над демократами. «Это четкий сигнал о том, что мы никогда не поддадимся вымогательству», – приводит CNN слова главы Белого дома. «Борьба еще не окончена. Мы только начинаем», – предупредил в свою очередь Хаким Джеффрис, один из лидеров демократов в Палате представителей.

В посте на официальной странице Белого дома в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) приведена эпитафия: «Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 – 12 ноября 2025». К публикации прикреплен видеоролик с мемами о шатдауне и музыкальным сопровождением, в том числе шутливыми изображениями лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса в сомбреро.

Главным требованием демократов в ходе шатдауна было включение в закон положения о продлении налоговых льгот, которые делают медицинскую страховку доступнее для 24 млн американцев. Но республиканцы сохранили единство и отказались уступать, согласившись в декабре провести отдельное голосование по вопросу продления субсидий на медстрахование.

Пока нет гарантии, что соответствующая мера будет одобрена Сенатом. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон до сих пор не подтвердил, что поставит вопрос о налоговых льготах на голосование в нижней палате. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто виноват в произошедшем шатдауне в США.