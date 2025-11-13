  • Новость часаВласти Польши начали возводить второй забор на границе с Белоруссией
    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу
    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    В Госдуме назвали Чебурашку евреем
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов
    Захарова посоветовала властям Франции помыться после слов Макрона о клопах
    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    В Карелии потерпел крушение Су-30
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 ноября 2025, 20:52 • Новости дня

    Госдеп без объяснений удалил материалы о риске ядерной войны с СССР

    Госдеп без объяснений удалил материалы о риске ядерной войны с СССР
    @ Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США удалил из книги об администрации президента Рональда Рейгана записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР в период учений NATO Able Archer в 1983 году, пишет The Washington Post (WP)

    «Департамент не был обязан предоставлять публичное уведомление», – приводит WP слова представителя ведомства, передает ТАСС.

    Как пишет газета, в январе на веб-сайте Госдепартамента разместили отредактированную версию книги, из которой исчезли 15 страниц, посвященных десятидневным военным учениям в ноябре 1983 года. Согласно публикации, в удаленных материалах приводились сведения о «повышении уровня боевой готовности советских истребителей и разведывательной активности» в ответ на действия НАТО.

    Впервые эти записи были обнародованы в феврале 2021 года, однако уже в 2022 году том серии «Международные отношения Соединенных Штатов» (FRUS) был удален с сайта, а позже перезалит в измененном виде. Сейчас на месте удаленных страниц висит уведомление об их отсутствии. Представитель Госдепартамента назвал такое решение неразумным, отмечая, что подобные действия лишь увеличивают внимание к скрываемой информации.

    Согласно действующему законодательству, с 1991 года ведомство обязано публиковать полную и достоверную хронику внешней политики через 30 лет после событий и за это время разместило более 450 томов FRUS.

    Ранее ФСБ рассекретила планы нацистов нанести ядерный удар по СССР летом 1945 года.

    11 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    13 ноября 2025, 07:21 • Новости дня
    Лавров раскрыл причины срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Лавров: Подковерные доклады сорвали встречу Путина и Трампа в Будапеште

    Лавров раскрыл причины срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», после которых встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоялась, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, рассказал, что Трамп получал некие «подковерные доклады», после которых встреча с Путиным была отменена, передает ТАСС.

    Также Лавров изложил хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.

    «Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», – подчеркнул Лавров.

    Министр иностранных дел России назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине «через преодоление последствий организованного администрацией Барака Обамы кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года».

    Он подчеркнул, что эти понимания основаны на сложившихся реалиях и «тесно перекликаются со сформулированными президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями справедливого и устойчивого урегулирования украинского кризиса».

    Также Лавров отметил, что администрация Дональда Трампа признавала неприемлемость втягивания Украины в НАТО. Вашингтон также признал, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам референдумов в пяти исторических регионах.

    В октябре состоялся прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, после него стало известно о встрече двух политиков в Будапеште, но через некоторое время ее отменили.

    Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    13 ноября 2025, 03:51 • Новости дня
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России

    Рубио признал трудность нахождения идей для новых санкций против России

    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G7 в Онтарио заявил, что вынужден признать, что находить цели для новых санкций против России все труднее.

    «Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», – цитирует его ТАСС.

    Он напомнил, что Вашингтон ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России, а что еще можно предпринять, он не догадывается.

    Рубио предположил, что, возможно, более активные меры Европы против так называемого теневого флота принесут какие-то плоды.

    Напомним, в октябре Минфин США включил «Лукойл», «Роснефть» и их «дочки» в санкционный список. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции не создадут проблем для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выразил несогласие с покупкой союзниками США нефти и газа из России. При этом Индия продолжает импортировать российские энергоносители. А Болгария усилила охрану объектов компании «Лукойл» на своей территории.

    11 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине

    Небензя: Нынешняя администрация США недооценивает глубину украинского конфликта

    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя признал «искреннее желание» Белого дома «увидеть завершение конфликта». Однако, по его словам, нынешняя администрация США «не понимает, может быть, главного, – что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют», передает РИА «Новости».

    Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине на линии соприкосновения не решит первопричин данного конфликта, заявил он. Призывы Киева и Европы к прекращению огня отражают лишь «их тяжелейшее положение на поле боя». Они хотят получить «передышку, накачать Украину вооружениями», чтобы «продолжить с новой силой».

    «Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта на Украине при условии достижения изначально поставленных целей. Песков отказался раскрывать детали предложенной США концепции украинского урегулирования на саммите в Анкоридже.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.

    10 ноября 2025, 23:36 • Новости дня
    США заявили о недопустимости покупки союзниками нефти и газа из России

    Бургум: США не могут позволить союзникам покупать нефть и газ из России

    США заявили о недопустимости покупки союзниками нефти и газа из России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не может согласиться на покупку союзниками США нефти и газа из России, заявил американский министр внутренних дел Даг Бургум.

    «Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ», – приводит слова Бургума РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По его словам, эти поставки якобы «финансировали террористическую машину и продолжают финансировать военную машину». Бургум также подчеркнул, что тема энергетики всегда затрагивается в переговорах Вашингтона с представителями других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Белый дом пытается заставить Индию прекратить покупать российскую нефть. Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой. США считают, что Европа не должна покупать нефть у России.

    13 ноября 2025, 16:29 • Новости дня
    Эксперт: Трамп не смог одержать верх над «глубинным государством» с помощью шатдауна

    Дробницкий: У Трампа по-прежнему нет контроля над федеральным правительством

    Эксперт: Трамп не смог одержать верх над «глубинным государством» с помощью шатдауна
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Шатдаун в США выявил нерешительность администрации Дональда Трампа и ее неспособность использовать кризис для укрепления своих позиций. Белый дом, инициировав приостановку работы правительства для демонстрации силы и противодействия Конгрессу, не только не добился преимуществ, но и столкнулся с падением рейтинга президента. Это создает риск постепенного перехода ключевых полномочий Трампа к законодателям, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Шатдаун стал следствием стремления Белого дома продемонстрировать свой административный ресурс и одновременно заблокировать попытки Конгресса присвоить президентские полномочия. Однако администрация Трампа не сумела использовать паралич законодательной власти, проявив нерешительность», – заявил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом выиграл время, но распорядился им неэффективно. Даже увольнения госслужащих в итоге отменили. Трамп не смог одержать верх над так называемым глубинным государством. А отмены авиарейсов из-за прекращения работы правительства лишь ударили по рейтингу президента. Условия соглашения о прекращении шатдауна подтвердили: у Трампа по-прежнему нет контроля над федеральным правительством», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить о формальной причине шатдауна, то здесь тактический успех можно отдать республиканцам. Налоговые субсидии для многих получателей Obamacare финансируются из переменной части бюджета, поэтому программа может быть заморожена из-за нехватки средств. Однако голосование по общему бюджету будет уже не партийным, а институциональным – и здесь, полагаю, демократы одержат победу», – констатировал он.

    «В целом, судя по всему, с середины декабря Конгресс продолжит попытки лишить Трампа президентских полномочий по ряду ключевых направлений. И нельзя исключать, что у законодателей это получится. Возможно, уже к середине 2026 года власть полностью перейдет в руки конгрессменов. Это станет беспрецедентным случаем в истории США, когда целый политический класс окажется отстранен от принятия решений», – резюмировал аналитик.

    В среду завершился самый долгий шатдаун в истории США. Палата представителей проголосовала за проект бюджета, который через два часа подписал президент Дональд Трамп. Работа федерального правительства возобновится после 43-дневного перерыва и позволит ему работать до 30 января 2026 года, пишет BBC.

    Проект гарантирует, что вызванные шатдауном увольнения и сокращения федеральных работников прекратятся. Большинство госслужащих уже получили уведомления о выходе на работу в четверг. Проекты, поставленные на паузу, в том числе продовольственная программа SNAP для малоимущих, будут профинансированы до конца сентября 2026 года.

    Трамп назвал законопроект победой над демократами. «Это четкий сигнал о том, что мы никогда не поддадимся вымогательству», – приводит CNN слова главы Белого дома. «Борьба еще не окончена. Мы только начинаем», – предупредил в свою очередь Хаким Джеффрис, один из лидеров демократов в Палате представителей.

    В посте на официальной странице Белого дома в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) приведена эпитафия: «Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 – 12 ноября 2025». К публикации прикреплен видеоролик с мемами о шатдауне и музыкальным сопровождением, в том числе шутливыми изображениями лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса в сомбреро.

    Главным требованием демократов в ходе шатдауна было включение в закон положения о продлении налоговых льгот, которые делают медицинскую страховку доступнее для 24 млн американцев. Но республиканцы сохранили единство и отказались уступать, согласившись в декабре провести отдельное голосование по вопросу продления субсидий на медстрахование.

    Пока нет гарантии, что соответствующая мера будет одобрена Сенатом. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон до сих пор не подтвердил, что поставит вопрос о налоговых льготах на голосование в нижней палате. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто виноват в произошедшем шатдауне в США.

    13 ноября 2025, 07:49 • Новости дня
    Рубио объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Рубио: Ядерные испытания США включают испытание средств доставки

    Рубио объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний включает в себя средства доставки, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Трамп обещал испытание наших ядерных возможностей. Которые включают системы доставки», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    Он добавил, что решение о возможных испытаниях ядерного оружия обосновывается желанием убедиться в безопасности такого вооружения.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что получал телеграмму от российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    США задумали запуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний. Также президент России заявил о готовности Москвы дать ответ в случае проведения ядерных испытаний другими странами.

    12 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который недавно находился в Соединенных Штатах, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с телеканалом «Россия-1».

    Ушаков подчеркнул: «Мы не получали никаких сигналов через него». Помощник российского лидера отметил, что визит Токаева в США не стал каналом для передачи каких-либо сообщений между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил содержательность переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Токаев назвал государственный визит главной политической встречей года и подчеркнул хорошую подготовку российской стороны.

    12 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова заявила о попытке Британии статьей FT сорвать переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация в Financial Times о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Марко Рубио была направлена на срыв переговоров по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Британцы статьей в Financial Times (FT) о контактах глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио пытались сорвать переговорный процесс на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Захарова пояснила, что статья была скомпилирована британцами, чтобы сорвать переговоры.

    «Она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие не британские журналисты как таковые, а конечно, те, кто стоят за ними и над ними», – сказала дипломат.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что Британия сорвала переговоры в 2022 году. По ее словам, занимавший пост премьер-министра Британии Борис Джонсон приехал в Киев и сорвал переговоры с Владимиром Зеленским, который дал команду выйти из переговорного процесса.

    Захарова резюмировала, что сейчас Британии нужно сделать всё, чтобы не допустить переговорного процесса и набирания переговорной динамики.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что информационные вбросы Запада о срыве встречи Лаврова и Рубио направлены на поддержку Владимира Зеленского на Украине.

    Издание Financial Times написало о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке, однако Захарова назвала эту публикацию фантастической историей.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил несостоятельность слухов о недоверии президента к Сергею Лаврову.

    11 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп учредил в США День победы «во всех войнах»

    Трамп заявил об учреждении Дня победы во всех войнах в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в США будут отмечать дни победы в Первой, Второй мировых войнах и «во всех остальных», подчеркнув, что смотрел парад Победы в России.

    В США теперь будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА «Новости».

    «Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», – сказал Трамп.

    Кроме того, Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. «Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы – я смотрел за этим, я видел Британию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, – и я сказал: нам тоже нужен День Победы», – сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные СМИ отмечали, что президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне».

    3 сентября Китай провел крупный военный парад в честь победы во Второй мировой войне, который западная пресса назвала сигналом для Вашингтона.

    Комментируя парад, Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    11 ноября 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль сообщил о готовности оперативно организовать беседу Путина и Трампа

    Песков сообщил о готовности быстро организовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    При необходимости телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может быть организован очень быстро, однако пока контактов не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом могут быть подготовлены в кратчайшие сроки, однако на данный момент новой беседы не состоялось, передает ТАСС.

    «Еще раз повторяю, при необходимости есть возможность организовать такие разговоры максимально оперативно», – подчеркнул Песков.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера.

    11 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    Фидан сообщил о подробном обсуждении с Уиткоффом ситуации на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе своей поездки в США подробно обсудил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ситуацию на Украине, и роль Турции в урегулировании конфликта.

    По словам Фидана, он обсудил с Уиткоффом многие вопросы, связанные с палестинским досье и с прекращением огня. Также Фидан отметил, что они провели обстоятельные переговоры по украинскому кризису.

    «Мы говорили о том, что можно сделать на этом критическом этапе для прекращения войны, какую роль может сыграть Турция, как мы можем в этом контексте сотрудничать с США», – сообщил глава МИД Турции.

    Фидан подчеркнул, что он изложил на встрече некоторые оценки и шаги Анкары по украинскому конфликту. По его словам, у президента Турции Тайипа Эрдогана «есть определенные взгляды на эти вопросы», передает ТАСС.

    Также Фидан обсудил с Уиткоффом и «позицию США в отношении переговоров по иранской ядерной программе», а также сирийский вопрос.

    Глава МИД Турции назвал подход президента США Дональда Трампа к сирийскому вопросу конструктивным, который Анкара оценивает позитивно.

    «Основное внимание мы уделили тому, что можно сделать для окончательной отмены санкций против Сирии в рамках так называемого закона имени Цезаря, который необходимо отменить через Конгресс», – отметил Фидан.

    Ранее Уиткофф заявил, что конфликт на Украине представляется непростым из-за недоверия сторон, однако в его урегулировании наблюдается определенный прогресс.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости учитывать фактическую ситуацию на линии фронта и интересы обеих сторон при мирных инициативах по Украине.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин.

    13 ноября 2025, 11:45 • Новости дня
    Ушаков: Саммит Путина и Трампа в Будапеште еще возможен

    Ушаков заявил о возможности саммита Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште все еще может состояться. Об этом сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Live», передает ТАСС.

    «Почему нет?» – сказал Ушаков.

    Ранее в октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.

    Президент США Дональд Трамп назвал главным препятствием для проведения саммита в Будапеште позицию России по прекращению боевых действий на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Дональд Трамп отменил встречу после получения неких «подковерных докладов».

    13 ноября 2025, 08:25 • Новости дня
    Шойгу: Россия ждет ответа США по ДСНВ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ожидает от США ответа на предложение о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, Россия ожидает официального ответа от США на предложение о продлении ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), передает РИА «Новости».

    «Ждем сигналов из Белого дома», – заявил глава Совбеза России.

    Он отметил, что Москва продемонстрировала готовность поддерживать ограничения, предусмотренные ДСНВ, если получит соответствующие встречные шаги со стороны Вашингтона.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры о дальнейшем продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений уже не ведутся.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года еще год придерживаться ограничений по ДСНВ. Он также заявил, что для России вопрос продления ДСНВ не является критичным.

    13 ноября 2025, 09:30 • Новости дня
    В Таиланде россиянина арестовали по запросу США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Пхукете задержали российского гражданина, его арест запросила американская сторона, мужчину обвинили в причастности к хакерским атакам на цифровую инфраструктуру, сообщают местные СМИ.

    Американские власти обвиняют россиянина в хакерской деятельности, они же направили запрос об экстрадиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phuket News.

    По информации Управления по борьбе с преступлениями в сфере технологий, власти США считают, что 35-летний россиянин является «хакером мирового класса». Его подозревают в причастности к атакам на цифровую инфраструктуру «государственных ведомств в Европе и США». Делом занимается ФБР.

    Генпрокуратура Таиланда одобрила арест россиянина на основании запроса об экстрадиции. Он был взят под стражу «как лицо, экстрадиции которого запрашивает иное государство, в соответствии с законом об экстрадиции».

    По данным прессы, россиянин прибыл на Пхукет 30 октября и остановился в гостинице в районе Тхаланг. При аресте у него изъяли ноутбук, несколько смартфонов и криптокошелек для проведения экспертизы. Сотрудники ФБР присутствовали при аресте и обыске в номере гостиницы в качестве наблюдателей.

    Ранее суд в США решил удовлетворить ходатайство Франции о выдаче российского инженера Анатолия Легкодымова, которого французские власти обвиняют по тем же материалам, что и в США.

    До этого в Сингапуре гражданина России задержали по обвинению в нарушении американских законов в сфере кибермошенничества.

    Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе
    Бельгийцы перестали верить в угрозу «русских дронов»
    Депутат Госдумы Кочиев признан банкротом за долги по кредитам
    Си Цзиньпин передумал ехать на саммит G20
    В Госдуме разъяснили принцип подключения домовых чатов к Мах
    «Яндекс»: «Алиса» не подслушивает пользователей
    Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

