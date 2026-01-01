МИД заявил о заранее спланированной атаке ВСУ в Херсонской области

Tекст: Вера Басилая

Атака Вооружённых сил Украины по кафе и гостинице в Херсонской области была тщательно подготовлена и нацелена на гражданских лиц, в этом нет сомнений, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

В ведомстве отмечают, что удар был нанесен с помощью беспилотников в тот момент, когда в заведении находилось много людей, отмечающих наступление нового 2026 года.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели 24 человек и 50 раненых в результате атаки дронами на кафе и гостиницу.

Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару.

Посол Родион Мирошник заявил, что эта атака должна получить жесткую правовую и политическую оценку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответственность за гибель людей лежит на спонсорах киевских властей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту произошедшего.

После ночного удара дронами 13 пострадавших, включая двух детей, остаeтcя в больницах Крыма и Херсонской области, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.