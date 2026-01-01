Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
МИД: Атака ВСУ по Херсонской области была спланирована заранее
Атака по кафе и гостинице в Херсонской области была заранее спланирована, беспилотники наносили удары именно по скоплению мирных граждан в момент празднования Нового года, сообщили в МИД России.
Атака Вооружённых сил Украины по кафе и гостинице в Херсонской области была тщательно подготовлена и нацелена на гражданских лиц, в этом нет сомнений, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.
В ведомстве отмечают, что удар был нанесен с помощью беспилотников в тот момент, когда в заведении находилось много людей, отмечающих наступление нового 2026 года.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели 24 человек и 50 раненых в результате атаки дронами на кафе и гостиницу.
Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару.
Посол Родион Мирошник заявил, что эта атака должна получить жесткую правовую и политическую оценку.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответственность за гибель людей лежит на спонсорах киевских властей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту произошедшего.
После ночного удара дронами 13 пострадавших, включая двух детей, остаeтcя в больницах Крыма и Херсонской области, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.