Грузинская оппозиция оскандалилась из-за обнародованных инструкций из Брюсселя
Грузинская оппозиция в четверг объявила о проведении масштабного митинга 28 ноября, однако попала в скандальное положение из-за того, что незадолго до этого грузинским СМИ стал известен текст ее заявления, предположительно полученный из Брюсселя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Издание Prime Time обнародовало текст заявления оппозиции о проведении митинга 28 ноября, в годовщину решения правительства не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года. Издание заявляет, что текст составлен «конкретными высокопоставленными чиновниками в Брюсселе» и передан грузинской оппозиции с пожеланием избежать внесения правок.
Спустя несколько минут этот текст дословно зачитали оппозиционеры на брифинге перед зданием парламента Грузии.
Председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия заявил в связи с этим, что «ни у кого больше не должно быть сомнений в том, что грузинская оппозиция является агентурой «глубинного государства».
«Агентура не может даже слова поменять в задании, полученном из Брюсселя, – отметил он. – Брифинг оппозиции стал позорным символом ее рабства».
Зампред фракции «Грузинской мечты» Нодар Турдзеладзе назвал случившееся «хроникой предательства» интересов Грузии со стороны оппозиции и поддерживающих ее НПО.
