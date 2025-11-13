Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Издание Prime Time обнародовало текст заявления оппозиции о проведении митинга 28 ноября, в годовщину решения правительства не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года. Издание заявляет, что текст составлен «конкретными высокопоставленными чиновниками в Брюсселе» и передан грузинской оппозиции с пожеланием избежать внесения правок.

Спустя несколько минут этот текст дословно зачитали оппозиционеры на брифинге перед зданием парламента Грузии.

Председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия заявил в связи с этим, что «ни у кого больше не должно быть сомнений в том, что грузинская оппозиция является агентурой «глубинного государства».

«Агентура не может даже слова поменять в задании, полученном из Брюсселя, – отметил он. – Брифинг оппозиции стал позорным символом ее рабства».

Зампред фракции «Грузинской мечты» Нодар Турдзеладзе назвал случившееся «хроникой предательства» интересов Грузии со стороны оппозиции и поддерживающих ее НПО.

В начале октября в результате беспорядков в Тбилиси пострадали более 20 полицейских.