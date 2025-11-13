  • Новость часаВСУ бросили в бой последние резервы на харьковском направлении
    Франция нашла уловку для отправки своих военных на Украину
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    Венгрия, Чехия, Словакия и Польша решили подать в суд на ЕС
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    Дума отказалась вносить слова про «суровую кару» в текст присяги гражданина РФ
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины
    ВС России продвинулись на три километра при освобождении Даниловки
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    7 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 комментариев
    13 ноября 2025, 16:28 • Новости дня

    Грузинская оппозиция оскандалилась из-за обнародованных инструкций из Брюсселя

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция в четверг объявила о проведении масштабного митинга 28 ноября, однако попала в скандальное положение из-за того, что незадолго до этого грузинским СМИ стал известен текст ее заявления, предположительно полученный из Брюсселя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Издание Prime Time обнародовало текст заявления оппозиции о проведении митинга 28 ноября, в годовщину решения правительства не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года. Издание заявляет, что текст составлен «конкретными высокопоставленными чиновниками в Брюсселе» и передан грузинской оппозиции с пожеланием избежать внесения правок.

    Спустя несколько минут этот текст дословно зачитали оппозиционеры на брифинге перед зданием парламента Грузии.

    Председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия заявил в связи с этим, что «ни у кого больше не должно быть сомнений в том, что грузинская оппозиция является агентурой «глубинного государства».

    «Агентура не может даже слова поменять в задании, полученном из Брюсселя, – отметил он. – Брифинг оппозиции стал позорным символом ее рабства».

    Зампред фракции «Грузинской мечты» Нодар Турдзеладзе назвал случившееся «хроникой предательства» интересов Грузии со стороны оппозиции и поддерживающих ее НПО.

    В начале октября в результате беспорядков в Тбилиси пострадали более 20 полицейских.

    11 ноября 2025, 15:45 • Новости дня
    Турция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    Турция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом C-130 в Грузии.

    По информации турецкого военного ведомства, самолет вылетел с территории Азербайджана, передает ТАСС.

    На прошлой неделе военно-транспортный самолет разбился в десятках километров к западу от базы Бабануса в Судане после внезапного отказа правого крыла, погибли все члены экипажа.

    Комментарии (6)
    12 ноября 2025, 04:50 • Новости дня
    AnewZ узнал версии причин крушения турецкого C-130 Hercules
    AnewZ узнал версии причин крушения турецкого C-130 Hercules
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции провел около двух часов в аэропорту Гянджи перед взлетом, в течение которых проводились технические и подготовительные работы на территории, закрытой для посторонних.

    Самолет перевозил военнослужащих ВВС Турции, ответственных за обслуживание истребителей F-16, участвовавших в военном параде в Баку 8 ноября, а также запасные части для этих самолетов.

    Источники AnewZ утверждают, что на борту не было взрывчатых веществ, а на обломках не обнаружено следов внешнего воздействия. Этот вывод подтверждается видеозаписью падения самолета, на которой не видно следов взрыва.

    Следователи рассматривают две основные возможные причины крушения. Первая связана с возрастом самолета, который эксплуатировался более 50 лет, а последний капитальный ремонт проводился в 2020 году. Эксперты считают, что коррозия металла могла стать причиной разрушения конструкции во время полета, отмечается в статье.

    Вторая версия связана с неправильным закреплением груза, что могло вызвать дисбаланс и вибрацию, повредившие фюзеляж.

    Черный ящик самолета был обнаружен на месте крушения. Устройство будет отправлено на расшифровку, а результаты будут обнародованы после ее завершения. Власти Турции, Грузии и Азербайджана сотрудничают для установления точной причины трагедии.

    Напомним, 11 ноября министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция координирует поисковые работы на границе Грузии и Азербайджана в районе крушения самолета. Министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции. В Азербайджане подтвердили число погибших при крушении C-130 Hercules.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Очевидец рассказал о падении турецкого военного самолета в Грузии
    Очевидец рассказал о падении турецкого военного самолета в Грузии
    @ TV.IMEDI/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Турецкий военно-транспортный самолет, потерпевший крушение в Грузии во вторник, «падал с большой скоростью, после чего раздался взрыв большой силы», рассказал телекомпании «Имеди» местный житель, очевидец трагедии в Сигнахском муниципалитете, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Мужчина рассказал, что находился на близлежащей ферме, когда увидел, как «самолет начал кружиться и падать с большой скоростью, после чего раздался взрыв большой силы и возник пожар».

    «Я видел одного погибшего, еще видел, как кто-то пытался потушить пожар. Еще один человек с парашютом лежал на пригорке и не двигался, непонятно, был ли он жив», – рассказал мужчина.

    Он сообщил, что немедленно связался по телефону со службой 112, после этого на место прибыла пограничная полиция Грузии.


    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 23:34 • Новости дня
    В Азербайджане подтвердили число погибших при крушении C-130 Hercules

    Tекст: Катерина Туманова

    На месте крушения военно-транспортного самолета C-130 в Грузии ведутся спасательные и следственные работы, все находившиеся на борту люди погибли, сообщил телеканал AnewZ.

    «Турецкий военный транспортный самолет C-130 Hercules потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы, в результате чего погибли все 20 человек, находившихся на борту», – сказано в сообщении телеканала AnewZ.

    По данным портала Flightradar, самолет вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане в 14.19 по местному времени, после чего исчез с международных платформ мониторинга. Перед крушением самолет летел на высоте около восьми км со скоростью 519 км/ч.

    «Очевидцы, среди которых местные жители, охотники и фермеры, сообщают о разбросанных по пересеченной горной местности обломках», – добавили в репортаже.

    Министерство обороны Турции подтвердило количество и личности погибших, а Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье 275 часть 4 по факту нарушения правил безопасности полетов, повлекшего за собой гибель людей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии. Также Турция координирует поисковые работы на границе Грузии и Азербайджана в районе крушения самолета. Министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 21:25 • Новости дня
    Саакашвили после больницы вернули в тюрьму
    Саакашвили после больницы вернули в тюрьму
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили возвращен отбывать многолетнее наказание в тюрьму в Рустави, сообщил Минюст Грузии в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Саакашвили, арестованный в октябре 2021 года после нелегального возвращения из Украины, был помещен в Руставскую тюрьму, где объявил голодовку. В мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамеди», однако теперь, согласно заключению лечащего врача, бывшего президента вернули в тюрьму.

    В заявлении специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии сказано, что бывший президент «продолжит отбывать наказание по общим правилам, состояние его здоровья удовлетворительное».

    Саакашвили осужден по нескольким статьям УК – превышение служебных полномочий, организация избиения оппозиционного депутата, растраты госбюджета. Его осудили на 13 лет лишения свободы, его также недавно обвинили в призывах к свержению власти.

    Позиция экс-президента и его адвокатов пока неизвестна.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    В Грузии на месте крушения самолета С-130 ВВС Турции нашли останки 18 из 20 военных

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе в среду сообщил об обнаружении останков 18 турецких военных, которые 11 ноября вылетели из Азербайджана на родину и потерпели крушение в Сигнахском муниципалитете в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «останки 18 военных обнаружены, поиски еще двух продолжаются».

    Министр сообщил о создании совместно с Турцией следственной группы.

    «Это был военный самолет, информация будет распространяться поэтапно, в согласовании с турецкой стороной», – сказал Гека Геладзе, который находится на месте катастрофы.

    Ранее в среду эксперты в Турции допустили внешнее воздействие на упавший С-130.

    Власти Турции накануне заявили о крушении военно-транспортного самолета C-130 Hercules в Грузии.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 10:24 • Новости дня
    В Грузии обнаружили схрон с оружием боевиков ИГ

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Схрон с оружием и взрывчаткой боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), которыми руководил ликвидированный во время спецоперации в Тбилиси в ноябре 2017 года Ахмед Чатаев (известный под именем Ахмад Шишани), обнаружила Служба госбезопасности Грузии в лесном массиве на востоке страны в Телавском муниципалитете, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В частности, по данным СГБ, обнаружено огнестрельное оружие, гранаты и взрывчатые вещества различного вида.

    В СГБ в рамках расследования этого дела поступила оперативная информация о тайнике с оружием, который принадлежал группе Чатаева.

    Чатаев и члены его группы незаконно перебрались в Грузию из Турции, они планировали теракты против дипломатов.

    Во время спецоперации были ликвидированы сам Ахмед Чатаев и два его сообщника, погиб один грузинский спецназовец.

    Чатаев – один из старших военных командиров и лидеров «Исламского государства». Командовал подразделением ИГ «Ярмук». Получил известность под именем Ахмад Шишани. Во время второй чеченской войны Чатаев воевал в составе незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной Ичкерии.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 20:05 • Новости дня
    Министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции

    Глава МВД Грузии Галадзе прибыл на место крушения военного самолета Турции

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе прибыл в Сачхерский муниципалитет вблизи границы с Азербайджаном, где потерпел крушение военно-транспортный самолет Турции, на борту которого находилось не менее 20 человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Поисково-спасательными работами руководит лично министр, там же находятся главы местных администраций.

    Грузинская сторона не говорит о возможной численности жертв, сведения о находившихся на борту распространило Минобороны Турции.

    Самолет вылетел во вторник из Азербайджана и направлялся в Турцию. Он упал в Грузии примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном. «Грузаэронавигация» заявила, что «самолет пропал с радаров спустя несколько минут после пересечения границы Грузии без подачи сигнала о тревоге».

    В Тбилиси уже выразили соболезнования Анкаре, сделали это и в Баку.

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что Турция координирует поисковые работы на границе Грузии и Азербайджана в районе крушения военно-транспортного самолета C-130.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 15:21 • Новости дня
    Эрдоган подтвердил обнаружение черного ящика разбившегося в Грузии C-130

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что на месте падения самолета C-130 турецких ВВС в Грузии обнаружен черный ящик, началось его изучение.

    По его словам, после получения информации о происшествии министры обороны, внутренних и иностранных дел Турции немедленно связались с соответствующими структурами для координации действий, передает ТАСС.

    «Как только стало известно о случившемся, наш министр национальной обороны, а также министры внутренних и иностранных дел установили контакты с соответствующими сторонами. Поисково-спасательные работы были начаты немедленно. Мы в сотрудничестве с грузинскими властями сразу же задействовали в поисках наши беспилотные летательные аппараты. В тот же вечер поступила информация о том, что обломки самолета найдены. Территория, где обнаружены обломки, была оцеплена. Черный ящик нашего самолета найден, начато его изучение», – заявил Эрдоган на выступлении в Анкаре.

    Он добавил, что обнаружены тела 19 погибших, а поиски последнего члена экипажа продолжаются.

    Накануне министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом C-130 в Грузии.

    Ранее сообщалось, что на месте крушения нашли останки 18 из 20 военных.

    Турецкие эксперты допустили внешнее воздействие на упавший С-130.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Грузия назвала условие для возвращения в ПАСЕ

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    ПАСЕ должна снять требование о проведении внеочередных выборов в Грузии для возвращения грузинской делегации к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы, замороженной ею в январе, заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Требование ПАСЕ провести внеочередные выборы в Грузии, зафиксированное в январской резолюции Ассамблеи, является «красной линией». Грузия не будет принимать участие в сессиях, пока ПАСЕ не изменит свою позицию», – сказал он после переговоров с делегацией Ассамблеи в Тбилиси.

    По его словам, представители ПАСЕ на встрече зафиксировали желание возвращения грузинской делегации на сессии.

    «Изменится позиция ПАСЕ, и мы немедленно возобновим работу», - отметил Николоз Самхарадзе.

    Он заявил, что требование ПАСЕ о проведении новых выборов в Грузии является «политически мотивированным», так как нет никаких доказательств фальсификаций итогов выборов в парламент в октябре 2024 года, и «Грузия не потерпит политически мотивированных резолюций».

    Глава профильного комитета парламента сообщил также, что во время встречи делегаты ПАСЕ были проинформированы о продолжении Грузией европейской интеграции на основании Соглашения об ассоциации с ЕС, подписанном в 2014 году.

    «Мы выразили надежду на возобновление диалога между Тбилиси и Брюсселем», – сказал он.

    Напомним, в конце октября Парламентская делегация Грузии отказалась принисать участие в пленарном заседании Евронеста (Парламентская Ассамблея Восточного партнерства ЕС) в Ереване 28-30 октября из-за участия там критикующих Грузию европарламентариев и приглашения представителей НПО, поддерживающих радикальную оппозицию.

    Ранее Грузия заморозила работу в ПАСЕ, которая подвергает резкой критике власти страны.

    Между тем власти Грузии назвали «абсурдом» требование исключить страну из ПАСЕ и Совета Европы.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 10:10 • Новости дня
    Посла Франции в Грузии уличили в конспиративной встрече с противниками властей

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Франции в Грузии Оливье Курто провел конспиративную встречу с представителями критикующих власти страны неправительственных организаций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

    По данным телекомпании, встреча, в которой участвовали до 15 представителей НПО, состоялась не в посольстве или резиденции дипломата, а в частной квартире обычного жилого корпуса в центре Тбилиси.

    Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила, что «вызывает вопросы встреча с теми, кто активно занимается антигрузинскими, антиконституционными делами».

    По ее словам, подобные встречи «бросают тень на репутацию посла».

    «Интересно, почему понадобилось проводить конспиративную встречу», – отметила зампред парламента Грузии.

    Власти Грузии резко критиковали бывшую главу французской дипмиссии Шераз Гасри, которая активно поддерживала местную оппозицию, и рассчитывают, что Оливье Курто будет занимать взвешенную позицию.

    Активные контакты с грузинской оппозицией имеют постпред ЕС Павел Херчинский и посол Германии Петер Фишер.

    Ранее сообщалось, что послы Германии и Франции в Грузии провели встречу с оппозицией под антисоветскими лозунгами.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 11:45 • Новости дня
    Тбилиси обвинил Брюссель в конфронтационной политике

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Брюссель выбрал по отношению к Тбилиси политику конфронтации, заявил на пресс-конференции председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя отказ пригласить Грузию на саммит по расширению ЕС в Брюссель 18 ноября, глава высшего законодательного органа заявил, что «Брюссель выбрал конфронтацию вместо диалога, что является признаком отступления от европейских ценностей».

    По его словам, Брюссель уже не скрывает, что инициатива заморозить в 2004 году диалог исходила не от Грузии, а от ЕС.

    «До этого распространяли дезинформацию, ложные нарративы, якобы это правительство Грузии приостановило процесс интеграции в ЕС», – сказал Шалва Папуашвили.

    Он сказал, что Грузия «желает диалога, а не конфронтации, разговора, а не директив».

    Однако, отметил председатель парламента Грузии, Брюссель избрал «конфронтационный тон, нападки, риторику против народа Грузии».

    ЕС прервал программы сотрудничества с Грузией, в частности в области безопасности, на основании решения руководства объединения от 27 июня 2024 года остановить процесс интеграции Грузии. В тот период Евросоюз критиковал Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил, что его страна не будет просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к ним.

    Ранее на этой неделе Грузия выдвинула ЕС условия для восстановления отношений.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 10:11 • Новости дня
    В Грузии задержаны ударившие ножом 15-летнюю россиянку грабители

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Двое жителей Аджарии задержаны за ограбление в Кобулети 15-летней гражданки России, им грозит до девяти лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает МВД Грузии, преступники вырвали из рук девушки сумку, а когда россиянка попыталась оказать сопротивление, ранили ее ножом и скрылись.

    Гражданка России помещена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

    Задержанным 39 и 35 лет, один из них ранее судим.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 14:43 • Новости дня
    Экс-премьеру Грузии Гахария грозит 13 лет лишения свободы

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, лидер оппозиционной партии «Для Грузии», несколько месяцев назад покинувший родину и переехавший в Германию, обвинен в нарушениях закона на посту министра МВД в 2019 году, теперь ему грозит до 13 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как заявил на брифинге 12 ноября Генпрокурор Георгий Гваракидзе, против Георгия Гахария начато уголовное преследование по двум эпизодам - это превышение полномочий во время разгона антироссийского митинга в Тбилиси, а также выставлении несогласованного поста на границе с Цхинвальским регионом (Южной Осетией).

    По словам Генпрокурора, из-за действий правоохранителей, которые по приказу тогдашнего министра внутренних дел без предупреждения начали стрелять по демонстрантам у парламента резиновыми пулями, два человека лишились глаз, пять получили тяжелые повреждения.

    Как отметил Георгий Гваракидзе, 20 июня 2019 года, во время митинга в Тбилиси, «переросшего в насильственную акцию», отмеченную «насилием против правоохранителей», Гахария распорядился использовать спецсредства «в параллельном режиме».

    При этом, в нарушение инструкций и законодательства, участники акции не были предупреждены о необходимости покинуть территорию.

    Что касается выставления поста у села Чорчана 24 августа 2019 года, без согласования с другими руководителями Грузии и миссией наблюдателей ЕС, это привело к ответным действиям южноосетинских властей и «возникла реальная опасность вооруженного конфликта», в итоге Тбилиси утратил контроль над значительной территорией в зоне конфликта.

    Как сказал Георгий Гваракидзе, с 5 сентября 2019 года на территории, контролировавшейся грузинской стороной, южноосетинские формирования заняли господствующие высоты.

    Под контролем южноосетинской стороны оказалось «до ста гектаров лесного массива», сказал Генпрокурор.

    Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили заявил, что, вероятно, Гахария уехал в «длительную эмиграциюи».

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 21:39 • Новости дня
    В Тбилиси заявили, что Украина заслуживает лучшей власти

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что народ Украины заслуживает лучшей власти, чем имеющаяся сейчас.

    «Мы максимально воздерживаемся критиковать Украину, которая сейчас воюет. Но не сможем промолчать, когда видим со стороны ЕС такое несправедливое отношение», – сказал он, комментируя заявление постпреда Евросоюза Павла Херчинского о том, что Украина и Молдавия намного обогнали Грузию на пути интеграции с объединением.

    «Это пыль в глаза. Украина в таком состоянии, а оказывается, что у нее прекрасный прогресс на пути евроинтеграции, – сказал глава профильного комитета парламента Грузии. – Для нас это неприемлемо».

    По словам Левана Махашвили, «все это вызывает сожаление».

    «Народ Украины заслуживает намного лучшего, чем власть такого типа», – сказал он, сообщает imedinews.ge.

    Комментарии (0)
