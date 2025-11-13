  • Новость часаКремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    Российские войска освободили Синельниково и Даниловку
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    Рубио сказал, почему США поддержали строительство Россией АЭС в Венгрии
    Стоимость золотых резервов России рекордно выросла за год
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    2 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 комментариев
    13 ноября 2025, 13:45 • Новости дня

    Кремль ответил на заявление Стубба о возобновлении диалога России с Европой

    Песков заявил о невозможности судить об отношениях России и ЕС по словам Стубба

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выводы о развитии отношений между Россией и Европой делать преждевременно, однако выразил согласие с мнением президента Финляндии Александера Стубба о неизбежности восстановления диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что невозможно делать выводы о тенденциях в отношениях между Россией и Европой, основываясь лишь на одном заявлении президента Финляндии, передает ТАСС.

    В то же время Песков сообщил, что Кремль согласен с заявлением президента Финляндии о неизбежности восстановления диалога между Россией и Европой.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб выразил надежду на возобновление контактов с Россией.

    До этого Стубб заявлял, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева без учета интересов России.

    11 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    Комментарии (12)
    13 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    По словам Лаврова, европейские столицы отказываются от прямых контактов с Москвой и вводят все новые санкции, которые «бумерангом еще больше добивают их экономики».

    «[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые санкции, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», – приводит ТАСС его слова в интервью Corriere della Sera.

    Лавров отметил, что большинство европейских столиц составляют костяк «коалиции желающих», цель которой – затягивание конфликта на Украине.

    Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, – подчеркнул министр.

    «На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей», – сказал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    Комментарии (13)
    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам

    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не станет препятствием для туристических поездок россиян.

    Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.

    «Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.

    Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.

    Комментарии (7)
    12 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    @ commission.europa.eu

    Tекст: Катерина Туманова

    Война на Украине причинила Европе болезненное унижение, поставив на место европейских лидеров, которые требовали от России капитуляции и верили в свое неизменное превосходство, пишет итальянская IL Fatto Quotidiano.

    «[Президент России Владимир] Путин поставил на колени всех европейских лидеров, убежденных победить его. Джорджия Мелони была одной из самых чванливых. Во время G20 под председательством Индии 22 ноября 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу, чтобы положить конец войне», – напомнила газета IL Fatto Quotidiano.

    Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр обороны страны Гвидо Крозетто заявили Путину, что России следует капитулировать, так как Украина наверняка победит в этом конфликте.

    Когда ситуация на фронте в 2025 году стала очевидно далека от надежд европейских кураторов Киева, те, кто требовал капитуляции России сменили тональность риторики и стали заявлять о поддержке Киева в попытках обороняться.

    «Ситуация на Украине плачевна, а такие политики <...> выглядят просто смешно», – цитирует итальянское издание «Лента.Ру».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения закрепились на новых позициях в Северске ДНР на фоне продолжающихся городских боев, а также продвинулись в районах Красного Лимана и Ямполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск в районе Гуляйполя.

    Комментарии (6)
    12 ноября 2025, 02:06 • Новости дня
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сербии Александр Вучич в интервью сообщил о том, что заявления Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы справедливы, так как его собственный анализ фактов подтверждает правоту Парижа.

    Вучич уточнил, что в четверг он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заехав буквально на полтора-два часа для обсуждения важных тем.

    «По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустые страшилки. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», – сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

    По словам его информатора, Сербия оказалась между молотом и наковальней.

    «Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну», – добавил президент Сербии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа усиливает давление на Сербию, она может ввести «железный занавес» против Российской Федерации, заявил Вучич. Сербский лидер считает, что европейские страны, заключившие с Сербией соглашение на поставку боеприпасов, могут впоследствии использовать их по своему усмотрению.

    Власти Сербии отметили, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    Комментарии (10)
    11 ноября 2025, 11:48 • Новости дня
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит

    Politico: ЕС не успеет выдать Киеву кредит до апреля в случае изъятия активов России

    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может не успеть предоставить Украине «репарационный кредит» из российских активов до апреля 2026 года, когда у Киева закончатся деньги, сообщило издание Politico.

    По данным издания Politico, Евросоюз в случае одобрения решения о выделении Украине так называемого «репарационного кредита» за счет российских активов может не успеть предоставить Киеву средства до апреля 2026 года, когда у украинских властей, по некоторым оценкам, закончатся деньги, передает ТАСС.

    По информации Politico, даже если на саммите в декабре ЕС примет соответствующее решение, национальные парламенты стран-участниц должны будут его дополнительно утвердить. Как заявил европейский чиновник изданию, этот процесс может занять несколько месяцев, что приведет к срыву сроков финансирования Украины.

    Еврокомиссия представит альтернативные варианты финансирования, включая бюджетные и долговые механизмы, однако, по информации Politico, этот сценарий не вызывает особого энтузиазма среди стран-членов, многие из которых уже сталкиваются с проблемой высокой задолженности.

    Также рассматривается идея использовать средства суверенного фонда Норвегии для предоставления гарантий по «репарационным кредитам». Однако, как отмечает издание, вероятность поддержки Украины за счет норвежских средств крайне мала. Кроме того, Брюссель призывает страны использовать ресурсы плана SAFE для поставок оружия Киеву, хотя до согласования по российским активам ЕС придется искать ресурсы самостоятельно, подчеркивает Politico.

    Ранее Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро под залог национального инвестфонда.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    Комментарии (4)
    13 ноября 2025, 04:33 • Новости дня
    Еврокомиссар заявил о неспособности Украины возвращать кредиты
    Еврокомиссар заявил о неспособности Украины возвращать кредиты
    @ Riccardo GIordano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Еврокомиссия и МВФ изучают возможность экспроприации активов России для финансирования Украины из-за опасений по поводу ее кредитной устойчивости, о чем заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис по итогам заседания Еврогруппы.

    «Мы видим, что Украина столкнулась с очень большим недостатком финансирования. У нас есть озабоченность, и это также озабоченность МВФ, связанная с кредитной устойчивостью Украины. То есть мы не можем более продолжать предоставлять ей обычные кредиты в виде, например, программ макрофинансовой помощи», – приводит слова Домбровскиса ТАСС.

    Поэтому Еврокомиссия продолжает с властями Бельгии пытается сформировать  «репарационного кредита». Домбровскис считает, что финансировать Киев теперь возможно исключительно по безвозмездным схемам, поскольку риск невозврат Киевом кредитов крайне высокий и возрастает.

    Сложность состоит в том, что ЕС и его члены не располагают свободными 65 млрд евро, которые, по оценкам МВФ, нужны Украине на военные и финансовые потребности в 2026-2027 годах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы. ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    Комментарии (9)
    12 ноября 2025, 10:52 • Новости дня
    Politico: Европа повторяет путь упадка Италии после эпохи Возрождения
    Politico: Европа повторяет путь упадка Италии после эпохи Возрождения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европа сталкивается с риском повторения судьбы Италии эпохи Ренессанса, поскольку утрачивает лидерство в ключевых отраслях и сталкивается с оттоком молодых талантов, сообщает Politico.

    По словам экономиста Европейского центра международной политической экономии Андреа Дуго, Европа рискует повторить судьбу Италии эпохи Ренессанса из-за политической раздробленности и технологического отставания, пишет Politico.

    Дуго отметил, что Евросоюз не только политически разделен, но и отстает в отраслях, которые будут определять будущее.

    С 2008 года ВВП ЕС вырос всего на 18%, в то время как в США этот показатель увеличился вдвое, а в Китае – почти втрое. В 1995 году ВВП Германии на душу населения был на 10% выше, чем в Америке, сегодня же США опережают Германию на 60%. Эксперт отмечает, что Европа инвестирует в искусственный интеллект едва 4% от того, что вкладывают США.

    «Как и во времена Ренессанса в Италии, эта экономическая стагнация отражает глубокий технологический разрыв», – констатирует Дуго.

    Эксперт напомнил, как Венеция цеплялась за старые технологии и поплатилась за это. Ее галеры не могли тягаться с океанскими каравеллами Испании и Португалии.

    По мнению автора статьи, проблема заключается в масштабе. Несмотря на наличие первоклассных инженеров и университетов, около 30% европейских стартапов переехали в США с 2008 года, забрав с собой самые предприимчивые умы. По мнению Дуго, Европа порождает идеи, а Америка их развивает и извлекает из них прибыль.

    По словам Дуго, политическая раздробленность также играет свою роль. Как и итальянские города-государства в XVI веке, современная Европа разделена и слаба. Страны спорят об энергетике, долгах, миграции и промышленной политике. Единая стратегия в области обороны остается лишь мечтой, а амбициозные планы по совместному финансированию технологий или углублению рынков капитала тонут в дебатах.

    Ранее бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ослабление влияния Евросоюза на мировую политику фактически исключило Европу из числа «ведущих держав».

    Bloomberg отмечает, что экономический курс Европы и Британии может привести к масштабному кризису из-за резкого увеличения налогов и роста социальных расходов.

    Кризис во Франции поставил под угрозу устойчивость всего Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему знаменитое авиапредприятие в Германии приходит в упадок.

    Комментарии (5)
    11 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Фицо отказался поддержать кредит Украине за счет российских активов

    Фицо: Словакия не поддержит план ЕС по российским активам

    Фицо отказался поддержать кредит Украине за счет российских активов
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против плана Евросоюза по предоставлению Украине кредита в размере 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Фицо заявил, что Словакия выступает против плана Евросоюза (ЕС) по предоставлению Украине кредита в размере 185 млрд евро, финансируемого за счет замороженных российских активов, хранящихся в основном в Брюсселе, сообщает European Conservative.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что выступает против этого плана, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы хотим прекратить спецоперацию на Украине или разжигаем ее? Мы собираемся дать 140 млрд евро Украине, чтобы спецоперация продолжалась. Что это значит? Что спецоперация будет продолжаться еще, как минимум, два года», – отметил словацкий премьер.

    Фицо заявил, что Словакия «не будет участвовать ни в какой юридической или финансовой программе», направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, отметив, что такие действия только затянут спецоперацию.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что , пока он будет во главе правительства, страна не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах конфискации замороженных активов для финансирования военных расходов на Украине.

    Советник венгерского премьера Балаж Орбан сообщил, что Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией против поддержки Украины в Евросоюзе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфискации замороженных резервов не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Названа новая численность армии Польши

    Армии Польши достигла численности в 215 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность польской армии достигла отметки в 215 тыс. солдат и офицеров, сообщил глава Минобороны страны.

    Численность польской армии достигла 215 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире телеканала TVP Info.

    «Сегодня я могу сообщить, что в нашей армии служат 215 тыс. военных», – заявил министр на торжествах по случаю 107-й годовщины Дня независимости Польши.

    Сейчас армия Польши занимает третье место по численности среди стран – членов НАТО, уступая лишь армиям США и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские военные выразили недовольство новым дроном Wizjer, разработанным концерном PGZ.

    В городе Иновроцлав беспилотник концерна PGZ упал на жилой дом и автомобили, повредив имущество. Украинские военные начали тайное обучение польских коллег защите от дронов.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича

    Политолог Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины – плохая новость для Зеленского

    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    США, руководство ЕС и Венгрия, по сути, выступили едином фронтом с максимально негативной оценкой финансового положения дел Украины. Это плохая новость для Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в ЕС заявили о неспособности Украины возвращать кредиты.

    «США, как правило, обвиняют Владимира Зеленского в коррупции и нечистоплотности, а европейцы защищают. Теперь же Европа заявила о слабой кредитной устойчивости Украины, чтобы показать Вашингтону и Киеву свою солидарность с американской стороной и единство Запада в оценке украинской власти», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «У США, руководства ЕС и Венгрии разные взгляды на энергетику, экономику, политику. Но в данном случае они выступили едином фронтом, сойдясь в оценке важнейшего для Киева трека – финансового. И оценка: «неудовлетворительно». Это звучит максимально плохо для Зеленского. Ему, по сути, велено сидеть и ждать приказа, пока Вашингтон и Брюссель договорятся о том, как дальше использовать Украину в противостоянии с Россией», – отметил он.

    По словам аналитика, американская сторона ратует за то, чтобы противостояние России прерывалось перемириями, переговорами, максимально затягивалось и обрастало гибридными формами. Европа же склоняется к максимально возможной эскалации, причем, непосредственно на поле боя. «Когда стороны сойдутся во мнениях, они донесут решение до Зеленского, и тот будет послушно исполнять», – продолжил аналитик.

    «В этой связи, конечно, хронологическое совпадение европейских заявлений и скандала с «кошельком» Зеленского – Миндичем неслучайно. Европа и США руками НАБУ показали, что подобрались вплотную к Зеленскому, у которого два выхода: беспрекословно исполнять любые приказы или отправляться, что называется, на «свалку истории», – заключил Скачко.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 05:59 • Новости дня
    Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму

    Tекст: Катерина Туманова

    Эта зима может стать решающей, так как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну, даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день, отмечает журнал Foreign Affairs.

    «В настоящее время отопление работает, но температура падает, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в холодные месяцы», – пишет автор статьи Foreign Affairs, старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг.

    Он допускает, что Россия в случае ускорения успехов на фронте сможет взять курс на продавливание своих интересов в 2026 году. Но это не предрешено, так как Украина может объединиться с западными кураторами и надавить на российскую экономику и энергетическую инфраструктуру, считает Уотлинг.

    «Прекращение огня может быть достигнуто к концу следующего года», – полагает он.

    Уотлинг призывает Европу сменить риторическую воинственность на действия с  четкой политикой, чтобы реплики и обещания обернулись реальными действиями.

    «Украина все еще может выиграть время для оказания давления на Россию, чтобы добиться успеха. Но она не может сопротивляться бесконечно», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.

    Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой. В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Литва предложила Белоруссии урегулировать ситуацию на границе

    Власти Литвы предложили Белоруссии переговоры по ситуации на границе

    Tекст: Вера Басилая

    Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе и возобновить работу пунктов пропуска.

    Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе, об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    В связи с этим, как сообщает источник, президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, главы МИД Максима Рыженкова и председателя КГБ генерала Ивана Тертеля об обстановке на белорусско-литовской и белорусско-польской границах. С учетом обращения литовской стороны Лукашенко поручил Рыженкову организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе с участием литовских уполномоченных лиц. Межведомственную координацию и оказание иной помощи в проведении переговоров поручено организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.

    Ранее Литва, объясняя это необходимостью борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, закрыла автодорожную границу с Белоруссией.

    Ранее МИД Белоруссии заявил, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков относительно ситуации на границе.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, которые застряли в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не закрывал границу с Литвой и может открыть ее в течение нескольких часов при необходимости.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 12:00 • Новости дня
    СВР: Бельгии «мало не покажется» за конфискацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгию привлекут к ответственности, и ей «мало не покажется», если она конфискует российские активы, заявили в Службе внешней разведки (СВР).

    Бельгия будет привлечена к ответственности в случае конфискации российских активов, отмечается в сообщении на сайте СВР.

    Пресс-бюро российской Службы внешней разведки заявило, что если это случится, последствия для Бельгии будут крайне серьезными.

    По данным СВР, страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса.

    «Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить. Бельгия – держатель этого «воровского общака» – артачится. Видите ли, боится – привлекут (ход мыслей правильный – обязательно привлекут, да так, что мало не покажется)», – сообщили в СВР.

    Ранее в СВР отметили, что Евросоюзу потребуется на постоянной основе компенсировать Армении разницу в цене украинского зерна.

    Еврокомиссия не смогла убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    Власти Бельгии заявили о готовности работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 01:21 • Новости дня
    Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными
    Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Евросоюза по ограничению выдачи виз россиянам является дискриминационным, заявили в постпредстве России при ЕС.

    «Данное решение Еврокомиссии, которое, как следует из ее пресс-релиза, поддержали в визовом комитете все государства-члены ЕС, является дискриминационным по своей сути и не может не вызывать ничего, кроме сожаления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В постпредстве подчеркнули, что принятое решение напрямую опровергает прежние заверения представителей Евросоюза о том, что «ограничительные меры» Евросоюза якобы не направлены против простых россиян. Представители дипмиссии добавили, что подобные ограничения свидетельствуют о лицемерии официальных лиц ЕС.

    В заявлении также напомнили, что все государства-члены ОБСЕ, включая страны Евросоюза, согласно Хельсинкскому заключительному акту 1975 года взяли на себя обязательства по содействию поездкам, упрощению и ускорению формальностей для въезда иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт позднее уточнил, что страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений. Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России.

    Комментарии (0)
  • О газете
