За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.5 комментариев
Опрос ВЦИОМ: 44% россиян заявили о потребности в наставнике
Почти половина российских граждан (44%) нуждаются в наставнике, особенно это актуально для молодежи, говорится в исследовании, проведенном Центром знаний «Машук» и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В опросе приняли участие более 4 тыс. человек, он показал, что потребность в наставнике испытывают 44% россиян. Наибольшую активность проявляет молодежь: 68% представителей молодого поколения хотели бы иметь наставника, в то время как среди старшего поколения эта потребность ниже (59%).
Гендиректор Центра знаний «Машук» Антон Сериков отметил, что просветительские мероприятия, проведенные в Год педагога и наставника, мотивировали многих россиян стать наставниками.
По его словам, сегодня 43% соотечественников готовы делиться своими знаниями и опытом, а 14% уже являются наставниками. Сериков также уточнил: «Совместно с партнерами мы проводим образовательные программы по наставничеству, реализуем методические пособия, активно участвуем в реализации Концепции развития наставничества в РФ, созданной Российской академией образования».
По данным опроса, для 60% участников наставниками становятся коллеги по работе, помогающие в профессиональном развитии. Родители и опекуны выступают наставниками для 38% граждан, учителя и преподаватели – для 37%. По мнению 48% россиян, идеальный наставник должен быть старше, обладать жизненным опытом и быть готовым делиться им с другими.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что каждый второй (57%) представитель молодежи в России готов стать наставником. По его словам, по поручению президента России запущена платформа «Наставник.рф» для объединения людей, ищущих наставников и желающих ими стать.
Президент Российской академии образования Ольга Васильева подчеркнула важность продолжения традиций отечественного наставничества и необходимость новых подходов, отвечающих современным вызовам. Она представила разработанный Академией этический кодекс наставника и научно-педагогическую модель для работы детско-взрослых коллективов.
Опрос проводился среди более 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.