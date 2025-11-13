США выразили недовольство решением Британии строить АЭС с реакторами Rolls-Royce

За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.2 комментария
Guardian: США недовольны решением Британии строить АЭС с реакторами Rolls-Royce
Соединенные Штаты выразили разочарование планами Британии построить мини-АЭС с малыми модульными реакторами Rolls-Royce, настаивая на выборе американской Westinghouse, пишет газета The Guardian.
Власти Британии объявили о планах построить на острове Англси на севере Уэльса первую в стране мини-АЭС с тремя малыми модульными реакторами по технологии Rolls-Royce, пишет ТАСС.
Такое решение встретило критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая продвигала интересы американского производителя Westinghouse.
Американский посол в Британии Уоррен Стивенс заявил, что США разочарованы подобным решением, поскольку существуют более дешевые, быстрые и уже одобренные варианты поставки энергии. Он также выразил надежду, что Лондон выберет «другой путь» и примет скорые решения по более масштабным ядерным проектам.
В прошлом месяце, как отмечает The Guardian, администрация США подписала с Westinghouse соглашение на 80 млрд долларов о строительстве крупных ядерных реакторов, аналогичных тем, что предлагались для Англси. По условиям этого соглашения, Белый дом получает возможность участия в капитале компании.
The Guardian считает, что вмешательство американского дипломата вряд ли приведет к пересмотру решения по мини-АЭС, но может усилить давление на британские власти при рассмотрении дальнейших крупных проектов. В поддержку позиции США неожиданно выступил британский профсоюз Unite, представляющий работников атомной отрасли. Генеральный секретарь объединения Шарон Грэм считает, что строительство трех небольших реакторов вместо одного крупного не позволит создать максимальное количество новых рабочих мест, а отказ от поддержки гигаваттного проекта станет «упущенной возможностью» для энергетической безопасности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Rolls-Royce выиграла конкурс на строительство малых ядерных реакторов в Британии.
Компания Gates Ventures запросила лицензию на строительство нейтронного реактора в Британии.