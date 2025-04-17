Компания Гейтса запросила лицензию на строительство нейтронного реактора в Британии

TerraPower Гейтса направила заявку на лицензирования строительства реакторов в Британии

Tекст: Ирма Каплан

Компания TerraPower, основанная Биллом Гейтсом в Сиэтле, направила заявку на строительство атомных мини-реакторов в министерство энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании, пишет Daily Telegraph.

«Этот шаг дает толчок усилиям американской компании по выходу на растущий конкурентный рынок для строительства малых модульных реакторов (SMR), которые, как ожидается, сыграют ключевую роль в переходе Великобритании на экологически чистую энергетику», – говорится в материале.

Компания миллиардера Гейтса разработала реактор под названием Natrium, в котором используется система аккумулирования тепла расплавленного натрия, позволяющая быстро наращивать мощность в пиковые периоды.

«Я невероятно рад начать процесс лицензирования технологии Natrium в Великобритании. Компания TerraPower стремится к развертыванию установок Natrium по всему миру и уже много лет ведет активные обсуждения в Великобритании», – сказал исполнительный директор TerraPower Крис Левеск.

Он считает, что Соединенные Штаты и Великобритания, проявляя огромный интерес к технологии, имеют возможности для сотрудничества в области развертывания передовых атомных станций в течение ближайшего десятилетия.

Заявка TerraPower на усилит давление на компанию Rolls-Royce, которая претендует на лидерство в разработке подобной технологии в Британии, которая ранее объявила конкурс среди компании, в шорт-лист которого вошли GE Hitachi, Holtec и Westinghouse наряду с Rolls-Royce. Правительственный орган Great British Nuclear, как ожидается, примет окончательное решение «в ближайшее время».

В начале 2023 года ВЗГЛЯД разбирался, как будет выглядеть энергетика будущего. В том же году британская компания Rolls-Royce заявила о намерении построить мини-АЭС на Украине. Эксперт в области ядерной энергетики британской затеи не оценил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о принципах сотрудничества в строительстве малой атомной электростанции в Мьянме.