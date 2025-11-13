Глава ВСКС Херсонской области Лемякин погиб в дорожной аварии

Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова

Мария Захарова: Corriere della Sera отказалась публиковать интервью Лаврова из-за цензуры

Tекст: Алёна Задорожная

«Мы несколько дней пытались понять, в чем истинная причина отказа со стороны Corriere della Sera. Предлагали разные варианты. Самое анекдотичное, что мы услышали: якобы у газеты не хватает места для интервью. В ответ на это нами был предложен гибридный формат: сокращенная версия интервью в печати и полная – на сайте», – рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Каково же было наше удивление, когда мы услышали, что и на сайте у газеты тоже закончилось место. Стало понятно, что причины – политические. К слову, об этом нам и сказали, но неофициально. Однако здесь важно понимать другое: как фильтруются новости для граждан Италии, впрочем, наверное, и не только для них», – продолжила дипломат.

«Также хочу отметить, что вопросы, на которые отвечал Сергей Лавров, были подготовлены именно Corriere della Sera. То есть, это не материал, который мы хотели бы «продвинуть». Это ответы, который написал министр лично своей рукой на запрос, подготовленный и направленный изданием», – акцентирует собеседница.

«Более того, сами вопросы были достаточно объемными. Они не предполагают односложных кратких ответов. Соответственно, было дано развернутое видение российской стороны по тем темам, которые были представлены», – замечает спикер.

«Позднее мы даже сделали своего рода инфографику: из 100% интервью газета готова была представить аудитории только треть, только 30%. Мало того, речь шла не просто о том, чтобы взять не все вопросы и ответы, они сделали селекцию, выборку. Что это, если не цензура?», – задалась вопросом Захарова.

«Цензура была применена и в части объема, и, что самое отвратительное, в части содержания. Были отфильтрованы все пассажи, где использовалось понятие неонацизма. И это несмотря на то, что многие годы украинские власти героизировали именно нацистских коллаборационистов и использовали нацистскую символику», – продолжает дипломат.

«Но это не должно просочиться, как полагают определенные круги в Западной Европе, в сознание обывателей. Потому что тогда каждый гражданин Италии задаст вопрос, почему из его кармана оплачивают огромными суммами именно неонацизм на Украине», – считает собеседница.

«Также немаловажно, что интервью было дано в тот момент, когда в итальянском информационном пространстве появилось большое количество фейков и дезинформации о России. И для того, чтобы дать возможность гражданам Италии увидеть позицию нашей страны, как она есть, и был подготовлен материал», – акцентирует спикер.

«Я вам больше скажу: сами итальянские корреспонденты в итоге оказались в шоке от того, что это интервью не вышло и было так препарировано. Очевидно, что это позиция не журналистского сообщества, а тех, кто на него влияет. И видимо, СМИ настолько запуганы, что журналистский долг и профессиональная этика уступили этой панической атаке», – заключила Захарова.

Ранее итальянская Corriere della Sera передумала публиковать интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Изначально ведомство предложило газете провести интервью с министром и получить из первых уст ответы на многие вопросы. Отмечается, что издание с энтузиазмом согласилось на предложение и направило объемные вопросы. На каждый из них дипломат дал исчерпывающий ответ, однако размещать текст редакция отказалась.

«Нам объясняли, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой», – сказано в заявлении дипломатического ведомства в Telegram-канале.

В интервью Corriere della Sera Лавров, в частности, раскрыл детали обменов погибшими бойцами, а также признал подготовку Европы к большой войне с Россией. Сейчас полная версия интервью опубликована на сайте МИД.