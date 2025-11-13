Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.11 комментариев
Вильфанд: Первый снег выпадет в Москве в эти выходные
Гидрометцентр: В воскресенье в Москве погода станет почти зимней
В Москве в предстоящие выходные ожидается первый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что в воскресенье погода будет близка к зимней.
В этих выходных в Москве ожидается первый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА «Новости». По его прогнозу, погодные условия заметно изменятся: в субботу к дождю добавится снег, который постепенно заменит осадки в виде дождя.
До конца рабочей недели столицу будет согревать необычно теплый для ноября воздух, пришедший с юга и юго-запада. Днем и ночью в пятницу прогнозируется дождь, так как температура останется плюсовой. Однако уже в субботу, по словам Вильфанда, «дождь будет переходить в снег».
Эксперт отметил, что подобная смена погоды может серьезно осложнить дорожную ситуацию. Ожидается, что ночной дождь в пятницу начнет подмерзать, что приведет к гололеду. В воскресенье температура понизится, существенных осадков не будет, повысится давление и появится солнце, а погодные условия станут почти зимними.
В начале этой недели синоптикпредупредил о наступлении «автомобильной зимы» в Москве.
Между тем ранее Вильфанд заявил, что в ноябре в европейской части России не ожидается снега из-за аномально теплой температуры.